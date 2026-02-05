Este celular de Samsung queda obsoleto: ya no recibirá más actualizaciones de One UI

Samsung deja obsoleto el Galaxy S21 al finalizar en 2026 el soporte de actualizaciones y parches de seguridad. (EUROPA PRESS)

Samsung ha dejado obsoleto uno de sus móviles más populares, se trata del Galaxy S21, lanzado el 14 de enero de 2021. Tras cumplir su ciclo de cinco años, este modelo ya no recibirá más actualizaciones de seguridad ni nuevas versiones de One UI, el sistema operativo personalizado de la marca.

La confirmación llegó en febrero de 2026, coincidiendo con el despliegue del último parche de seguridad. El Galaxy S21 desapareció oficialmente de la lista de dispositivos con soporte, tanto en la categoría de actualizaciones mensuales como en la de trimestrales.

Qué significa que el Galaxy S21 quede obsoleto

Con la decisión de Samsung de retirar el soporte, el Galaxy S21 y todas sus variantes dejan de recibir parches de seguridad y no podrán actualizarse a One UI 8.5 ni a futuras versiones del sistema operativo. Esto implica que el dispositivo queda expuesto a nuevas vulnerabilidades y que sus usuarios no contarán con las últimas mejoras en funcionalidades o protección de datos.

Samsung había prometido, al momento del lanzamiento del S21, cuatro años de actualizaciones importantes y cinco años de parches de seguridad. Ese plazo se ha cumplido. A diferencia de los modelos más recientes, como la serie S24 y posteriores, los S21 no se beneficiarán de la nueva política de soporte extendido a siete años que la compañía adoptó en 2024.

El Galaxy S21, lanzado en enero de 2021, ya no recibirá One UI 8.5 ni nuevas versiones del sistema operativo. (REUTERS/Andrew Kelly)

Para muchos usuarios, el fin del ciclo no es solo una cuestión técnica. El smartphone es el punto de acceso a datos personales, contraseñas y cuentas bancarias. Sin actualizaciones, la protección contra amenazas queda en manos del propio usuario, quien debe extremar precauciones al utilizar aplicaciones y servicios en línea.

Detalles del fin de soporte y la última actualización

El último paquete de seguridad para el Galaxy S21 llegó en febrero de 2026. Incluía un total de 37 correcciones: 25 vulnerabilidades de Android identificadas por Google y 12 ajustes específicos de Samsung para One UI. Ninguna de estas vulnerabilidades se catalogó como crítica, pero todas fueron consideradas de nivel alto o moderado.

Con este parche, Samsung aprovechó para actualizar su hoja de ruta y dejar en claro qué modelos seguirían recibiendo actualizaciones mensuales y cuáles pasarían al ritmo trimestral. Fue entonces cuando la serie S21 desapareció por completo de ambas listas, confirmando que el soporte regular había finalizado.

Los usuarios que aún poseen un Galaxy S21 deben saber que, desde este momento, el dispositivo no recibirá ni parches de seguridad ni mejoras adicionales. Samsung no contempla excepciones ni actualizaciones extraordinarias para modelos fuera de la lista oficial.

Los modelos Galaxy S21, S21+, S21 Ultra y S21 FE quedan expuestos a vulnerabilidades sin protección oficial de Samsung. (SAMSUNG)

Qué modelos de Samsung siguen recibiendo actualizaciones

Mientras el Galaxy S21 quedó fuera de la lista, otros modelos de la marca continúan recibiendo soporte. Samsung divide actualmente los dispositivos en dos grandes grupos: los que se actualizan mensualmente y los que pasan a un ciclo trimestral.

Actualizaciones mensuales

En febrero de 2026, los modelos que mantienen un calendario de actualizaciones mensuales son los siguientes:

Plegables : Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE.

Serie S : Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra y S23 FE.

Serie A : Galaxy A56 5G.

Enterprise: Galaxy A53 5G, A54 5G, A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro, XCover7 y XCover7 Pro.

Dispositivos como Galaxy Z Fold4, Z Flip7, S24 Ultra y Galaxy A56 5G mantienen el soporte mensual hasta 2026. (SAMSUNG)

Actualizaciones trimestrales

Los dispositivos que pasan a un esquema de actualizaciones cada tres meses incluyen:

Plegables : Galaxy Z Fold3 5G y Galaxy Z Flip3 5G.

Serie S : Galaxy S22, S22+, S22 Ultra y S21 FE 5G.

Serie A : Modelos desde el A04 hasta el A73 5G.

Serie C, M, F : Diversos modelos que cubren gamas de entrada y media.

Tablets Tab S y Tab A : Incluye modelos como Tab S11, Tab S10, Tab S9, Tab S8 y versiones FE, así como la línea Tab A.

Enterprise: Galaxy Tab Active4 Pro, Tab Active5 y Galaxy XCover5.

Samsung ya no contempla actualizaciones semestrales. Desde el 31 de enero de 2026, solo existen dos categorías: mensual y trimestral. Se recomienda a los usuarios verificar en Ajustes la disponibilidad del último parche, ya que la distribución depende de la región y del operador.