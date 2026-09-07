WhatsApp Web muestra la alerta ‘Esperando mensaje’: qué significa y cómo solucionar el problema

WhatsApp Web muestra el aviso “Esperando el mensaje” cuando no puede descifrar el contenido de un chat por un mecanismo de seguridad. (WHATSAPP)

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WhatsApp Web puede interrumpir una conversación con el aviso: “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”. El texto sustituye al contenido real del chat y, lejos de tratarse de una falla grave, responde a un mecanismo de seguridad de la aplicación.

El fenómeno se volvió más frecuente desde que la versión de escritorio empezó a funcionar sin depender de que el teléfono móvil permanezca conectado. Esa función, conocida como modo multidispositivo, es una de las causas centrales del problema.

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Qué significa el aviso “Esperando el mensaje” de WhatsApp Web

El mensaje “Esperando el mensaje” aparece cuando WhatsApp no logra descifrar de manera correcta el contenido enviado. Cada mensaje viaja protegido por una clave de cifrado de extremo a extremo que solo se libera al llegar a destino; si esa clave no coincide entre los dispositivos, el contenido queda bloqueado en la red y no puede mostrarse.

El cifrado de extremo a extremo es la herramienta de seguridad que utiliza WhatsApp para que únicamente el emisor y el receptor puedan acceder al contenido de una conversación. Cuando el dispositivo receptor no logra procesar la clave generada para ese mensaje en particular, la aplicación despliega el aviso en lugar del texto original.

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El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp impide ver el mensaje si la clave no coincide entre los dispositivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por qué aparece este error con frecuencia

Una de las causas más habituales es la reinstalación de la aplicación. Al reinstalar WhatsApp en el teléfono, se generan nuevas claves de cifrado que dejan de coincidir con las que ya estaban activas en la versión web o de escritorio, aunque se use la misma cuenta.

También influye el uso de una versión desactualizada de la aplicación, ya sea en el teléfono propio o en el del contacto. Cuando alguno de los dos extremos no cuenta con la actualización más reciente, la sincronización de las claves se dificulta.

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El cambio de dispositivo principal es otro motivo frecuente. Esto sucede cuando una persona reemplaza su teléfono e instala la cuenta en un equipo nuevo conservando el mismo número, lo que obliga a regenerar el sistema de cifrado.

A esto se suma la desincronización propia del modo multidispositivo: si el chat se recibe mientras se usa WhatsApp Web o la versión de escritorio y la conexión con el teléfono principal se interrumpe, el mensaje puede quedar sin descifrar.

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Una versión desactualizada de WhatsApp en el teléfono propio o en el del contacto dificulta la sincronización de claves. (Silas Stein/dpa)

Cómo solucionar el error paso a paso

La primera alternativa es revisar la conexión a internet propia y pedirle al remitente que abra WhatsApp al mismo tiempo. Cambiar entre Wi-Fi y datos móviles, o moverse a otra ubicación, puede acelerar el intercambio de las claves de cifrado pendientes.

El segundo paso consiste en actualizar la aplicación a la última versión disponible, tanto en el teléfono propio como en el del contacto, a través de Google Play Store o App Store según corresponda. Una versión desactualizada dificulta la sincronización necesaria para descifrar el contenido.

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Si el mensaje no llegó a entregarse por completo, la opción más directa es solicitarle al remitente que lo reenvíe. En muchos casos, el fallo se origina en la transmisión inicial y un nuevo envío resuelve el inconveniente sin más trámite.

Revisar la conexión a internet y pedirle al remitente que abra WhatsApp puede acelerar el intercambio de claves pendientes. (WhatsApp)

Cuando el problema se presenta en la computadora, conviene abrir la aplicación directamente en el teléfono principal, es decir, en el equipo donde se registró originalmente la cuenta. Cabe recordar que ese dispositivo debe iniciar sesión al menos una vez cada 14 días para mantener activos los accesos vinculados a WhatsApp Web y otras plataformas.

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Si el inconveniente persiste en la versión de escritorio, la solución pasa por desvincular el equipo secundario. Esto se hace desde el teléfono, en el apartado de Ajustes o Configuración, dentro de la sección Dispositivos vinculados: allí se cierra la sesión activa y se vuelve a escanear el código QR para restaurar la clave de cifrado.