El Salvador

El Salvador proyecta ampliar su reserva de Bitcoin entre 2026 y 2027

La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin presentó su memoria de labores 2026-2027, con foco en liquidez, regulación y promoción internacional del ecosistema

La AAB apuesta por más liquidez y reglas digitales
La AAB apuesta por más liquidez y reglas digitales
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La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB) de El Salvador presentó su memoria de labores correspondiente al período de junio de 2025 a mayo de 2026. El informe puso el foco en la Reserva Estratégica de Bitcoin y en la promoción del mercado de activos digitales a nivel nacional e internacional.

La AAB planteó como objetivo asegurar el crecimiento sostenido de la Reserva Estratégica de Bitcoin como fondo de reserva de liquidez nacional, a partir de nuevas inversiones y de condiciones de mercado favorables.

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Proyecciones para 2026-2027

Entre sus principales ejes de acción figuran el fortalecimiento de la reserva nacional, el mantenimiento de la certificación ISO 37001 Antisoborno, la mejora de la seguridad informática institucional, la modernización administrativa, la promoción del mercado de activos digitales y Bitcoin, y el desarrollo de regulación para la emisión de estos instrumentos.

Sobre la Reserva Estratégica de Bitcoin, la agencia indicó que busca consolidar su gestión estratégica, optimizar la liquidez y responder a la volatilidad del mercado.

En materia de certificación, señaló que mantendrá la ISO 37001 Antisoborno y ejecutará un programa anual de capacitación y cumplimiento normativo.

La agencia detectó baja participación por montos reducidos y cambió la estrategia para atraer proveedores y mipymes. En paralelo, detalló cifras de ejecución y un giro administrativo que busca destrabar trámites (FILE PHOTO: Representation of Bitcoin cryptocurrency in this illustration taken September 10, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La agencia detectó baja participación por montos reducidos y cambió la estrategia para atraer proveedores y mipymes. En paralelo, detalló cifras de ejecución y un giro administrativo que busca destrabar trámites (FILE PHOTO: Representation of Bitcoin cryptocurrency in this illustration taken September 10, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

También previó reforzar la infraestructura de seguridad informática institucional mediante la mejora de controles y protocolos internos. En el plano administrativo, informó que actualizará procesos para atraer proveedores e impulsará programas de formación y desarrollo del personal especializado.

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La AAB además indicó que implementará una estrategia de promoción del ecosistema de activos digitales, con campañas y participación en eventos internacionales, para fortalecer la presencia de El Salvador en mercados financieros globales.

En regulación, señaló que el país continuará ejecutando políticas y normativas para la emisión de activos digitales, en colaboración con instituciones estatales para el desarrollo de un marco regulatorio.

Dificultades y gestión institucional

Durante el período analizado, la AAB identificó dos principales dificultades: la atracción de proveedores a los procesos de compra y la simplificación de requisitos de conformidad.

El documento anticipa un programa anual de cumplimiento, mejoras de ciberprotección y modernización de procedimientos, mientras avanza una agenda para impulsar instrumentos digitales en el exterior y su marco legal (FILE PHOTO: A representation of virtual cryptocurrency Bitcoin is placed on U.S. Dollar banknotes in this illustration taken November 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El documento anticipa un programa anual de cumplimiento, mejoras de ciberprotección y modernización de procedimientos, mientras avanza una agenda para impulsar instrumentos digitales en el exterior y su marco legal (FILE PHOTO: A representation of virtual cryptocurrency Bitcoin is placed on U.S. Dollar banknotes in this illustration taken November 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sobre el primer punto, indicó que la baja participación en ofertas estuvo asociada a montos reducidos. Como respuesta, la agencia agrupó procesos, publicó montos más atractivos e incentivó la participación de mipymes.

En el plano administrativo, la AAB informó que busca simplificar los requisitos exigidos en cada modalidad de compra, sin apartarse del marco normativo.

La gestión institucional se apoyó en pilares como eficiencia operativa, innovación tecnológica, fortalecimiento institucional y ética organizacional. Según la memoria, la agencia fortaleció la cultura interna mediante automatización de procesos, supervisión, control, capacitación del personal y auditorías preventivas.

Programas destacados

Entre los programas destacados, la AAB señaló la certificación ISO 37001 Antisoborno, que describió como un proyecto ejecutado con éxito y con alcance sobre el 100% de la población usuaria externa.

También informó que concluyó el programa de actualización normativa institucional, con incorporación de directrices en prevención de lavado de dinero, antisoborno y gestión de riesgos.

Contrataciones, adquisiciones y ejecución presupuestaria

Durante junio a diciembre de 2025, la AAB realizó 23 procesos de contratación, de los cuales 17 se adjudicaron por un monto total de $182,110. Entre enero y mayo de 2026, la agencia registró 11 procesos, con ocho contrataciones efectivas y un monto total de $77,110. La comparación de precios y la contratación directa fueron los métodos más utilizados.

En el rubro financiero, al cierre de 2025 la agencia ejecutó la totalidad de los $23,395,060 asignados. A mayo de 2026, el presupuesto ejecutado ascendió a $82,089,635, y quedó pendiente solo un 0.4% del total aprobado para ese ejercicio.

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