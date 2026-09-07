5 trucos para elegir un altavoz que puedas usar en casa y en viajes

Los dispositivos para audio vienen en diferentes tamaños y con funciones para mejorar la sonorización de un espacio. (Foto: Europa Press)

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Elegir un dispositivo para escuchar música en casa y llevarlo a una salida al aire libre exige mirar más que el diseño o el precio. Los altavoces para interiores y viajes deben combinar potencia, autonomía, resistencia, tamaño y opciones de conexión para adaptarse a escenarios distintos sin sumar accesorios innecesarios.

La elección debe partir de una pregunta simple: dónde, con quién y para qué se usará el altavoz con mayor frecuencia. La respuesta permite distinguir entre un parlante liviano para acompañar viajes y un sistema más amplio para reproducir películas, juegos o música en lugares fijos.

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En este sentido, se explica todo lo que se debe saber antes de adquirir un parlante que sirva para el hogar y para llevarlo a cualquier parte, siguiendo las pautas de fabricantes como Sony y Lenovo.

Qué potencia se necesita según el espacio y la cantidad de personas

La potencia está ligada con el lugar de uso. Un parlante compacto puede alcanzar para escuchar música en una habitación, una cocina o una reunión de pocas personas.

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El uso de varios parlantes muestra por qué la potencia y la cobertura del sonido deben ajustarse al tamaño del espacio y a la cantidad de personas. (Foto: Sony)

Si la intención es usarlo en una terraza, un jardín o una celebración con más asistentes, conviene buscar una mayor presión sonora y capacidad para cubrir un área amplia.

Además, importa la forma en la que el audio se distribuye. Algunos modelos proyectan el sonido en varias direcciones, una función que puede ayudar a reducir las zonas donde la música se percibe con menor volumen.

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Cuánta batería ofrece el parlante en condiciones reales

La autonomía es determinante cuando no hay una toma de corriente cerca. En viajes, picnics, reuniones familiares o jornadas al aire libre, un parlante con batería propia evita depender de extensiones, cargadores o enchufes disponibles en el lugar.

Es clave que el dispositivo tenga varias horas de autonomía en caso de usarlo en lugares sin enchufes. (Foto: Europa Press)

La cifra de horas que anuncia el fabricante sirve como referencia, pero la duración efectiva de la batería cambia según el volumen, el contenido reproducido, la temperatura y las condiciones de uso. Escuchar música a un nivel alto durante varias horas reduce la autonomía frente a una reproducción moderada en interiores.

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Antes de comprar, conviene evaluar cuánto tiempo suele durar una salida o una reunión. Puede ser útil comprobar si el altavoz permite cargar otros dispositivos, si incorpora carga rápida y cuánto tarda en recuperar su batería. Estas características pueden definir su utilidad fuera de casa.

Qué conexiones y funciones necesita el parlante para cada actividad

La conectividad determina cómo se integra el parlante con celulares, computadoras, televisores, consolas y otros aparatos. Bluetooth permite reproducir audio sin cables y resulta práctico para el uso cotidiano, aunque es conveniente verificar la estabilidad de la conexión y la posibilidad de enlazar más de un dispositivo.

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Las entradas USB, micrófono, línea y salida de audio permiten evaluar qué conexiones y funciones necesita el parlante según su uso. (Foto: Sony)

Para cine en casa, pueden ser útiles configuraciones que amplíen la distribución del audio, aparte de un subwoofer para reforzar los graves y un canal central que dé claridad a los diálogos. Sistemas como 5.1 o 7.1 requieren varios parlantes y una instalación adecuada, así que se alejan de la lógica de un dispositivo de viaje.

Cómo es la resistencia del parlante ante condiciones adversas

Un parlante pensado para acompañar traslados debe soportar imprevistos habituales: salpicaduras, polvo, humedad o cambios de temperatura. La resistencia al agua cobra relevancia cuando se usa cerca de una pileta, en una playa, en un balcón o durante una actividad al aire libre.

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Las certificaciones de protección permiten comparar el nivel de resguardo que ofrece cada modelo. No todas implican que el dispositivo pueda sumergirse. Algunas solo cubren el contacto ocasional con agua, así que es necesario leer el alcance de la clasificación antes de exponer el dispositivo a lluvia o líquidos.

Se debe verificar la certificación de resistencia del dispositivo pero esto se debe acompañar con buenas prácticas de cuidado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se debe saber que la resistencia exterior no reemplaza el cuidado básico del dispositivo. Aunque un parlante tenga protección, conviene evitar golpes, arena acumulada en los puertos y exposición prolongada a condiciones que no figuren entre sus especificaciones.

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De qué tamaño debe ser el parlante

El peso y las dimensiones influyen en la frecuencia con la que un parlante sale de casa. Un modelo grande puede ofrecer más volumen y graves, pero requiere más espacio en una valija, mochila o vehículo. En cambio, un modelo compacto facilita el traslado, aunque puede tener límites de potencia y batería.

Asimismo, el formato merece atención. Las manijas, correas o diseños que permiten colocarlo en posición vertical u horizontal simplifican el uso en distintos ambientes. Para viajes cortos, el tamaño es más importante que una potencia elevada que no se aprovechará fuera de casa.

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