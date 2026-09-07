Costa Rica

La onda tropical 41 ingresará a Costa Rica este martes

El país aún atiende anegamientos y fallas de energía tras el paso del sistema anterior, que dejó hasta 80 milímetros en Osa, mientras el IMN prevé tormentas desde la madrugada frente a Limón

La onda tropical N.° 41 ingresará a Costa Rica este martes, mientras el país todavía se recupera de los efectos de la anterior, que 48 horas antes provocó inundaciones en cinco cantones y cortes de electricidad en sectores de Puerto Jiménez.(Imagen de cortesía)
La onda tropical N.° 41 ingresará a Costa Rica este martes, mientras el país todavía se recupera de los efectos de la anterior, que 48 horas antes provocó inundaciones en cinco cantones y cortes de electricidad en sectores de Puerto Jiménez.(Imagen de cortesía)
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La onda tropical N.° 41 ingresará a Costa Rica este martes, mientras el país todavía se recupera de los efectos de la anterior, que 48 horas antes provocó inundaciones en cinco cantones y cortes de electricidad en sectores de Puerto Jiménez.

La N.° 40, que atravesó el territorio el domingo, acumuló hasta 80 milímetros de lluvia en la península de Osa, 50 mm en el aeropuerto de Limón y en Laurel, y 40 mm en Pérez Zeledón, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Esos registros saturaron suelos que ya venían afectados por semanas de precipitaciones continuas.

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La CNE declaró alerta verde para cuatro regiones del país

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta verde por lluvias para la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. La medida responde tanto al impacto de la onda que acaba de pasar como al sistema que llega.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta verde por lluvias para la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta verde por lluvias para la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo

El organismo informó incidentes el domingo en Osa, Golfito, Puerto Jiménez, Pérez Zeledón y Limón. “En varios sectores de Puerto Jiménez, las condiciones meteorológicas causaron una interrupción temporal del servicio eléctrico. Las instituciones que trabajaron en la zona lograron restablecer el suministro”, señaló la CNE.

La Comisión indicó que mantiene comunicación con los comités municipales y comunales de emergencia para dar seguimiento a las condiciones y atender cualquier eventualidad.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el IMN mantiene la vigilancia sobre un nuevo fenómeno que se ubica en el Caribe que tiene posibilidades de convertirse en un sistema de baja presión en los próximos días. EFE/Gustavo Amador
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el IMN mantiene la vigilancia sobre un nuevo fenómeno que se ubica en el Caribe que tiene posibilidades de convertirse en un sistema de baja presión en los próximos días. EFE/Gustavo Amador

El IMN advierte sobre suelos saturados en seis zonas de alto riesgo

El Instituto Meteorológico Nacional pidió especial atención por saturación de suelos en el Caribe, la Zona Norte, Talamanca, Turrialba, Sarapiquí y Pococí. Cuando el suelo está saturado, el agua de lluvia escurre en lugar de absorberse, lo que acelera el desbordamiento de ríos y activa deslizamientos.

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Las tormentas de la onda N.° 41 comenzarán a formarse desde las primeras horas del martes frente a la costa de Limón. A partir del miércoles tendrán mayor presencia en el Caribe y la Zona Norte. En el Pacífico, las precipitaciones serán aisladas y se concentrarán durante las tardes.

Para el Valle Central, el IMN anticipó lluvias ocasionales que ingresarán desde las montañas, con una intensidad menor que la de las regiones costeras.

Un fenómeno de El Niño complica el pronóstico de mediano plazo

El contexto climático de fondo añade una paradoja al panorama: pese a la sucesión de ondas tropicales, el IMN proyectó un déficit de lluvias en el Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte Occidental durante el resto de setiembre y los primeros días de octubre.

“Esta condición deficitaria se debe a que se mantiene un fenómeno de El Niño de fondo establecido, junto con condiciones atmosféricas que generan vientos alisios más intensos de lo normal, un comportamiento muy atípico para septiembre y que disminuirá la actividad lluviosa en la vertiente del Pacífico”, precisó el instituto, según informó El Observador.

El Caribe y la Zona Norte, en cambio, mantendrían lluvias durante las dos primeras semanas del mes.

La onda N.° 42 ya está en el radar del IMN

El IMN vigila la onda tropical N.° 42, que se acercaría a Costa Rica a inicios de la próxima semana. Por el momento, el sistema no muestra un desarrollo importante, aunque las autoridades mantienen su seguimiento.

El IMN vigila la onda tropical N.° 42, que se acercaría a Costa Rica a inicios de la próxima semana. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo
El IMN vigila la onda tropical N.° 42, que se acercaría a Costa Rica a inicios de la próxima semana. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

La Zona de Convergencia Intertropical también permanece activa sobre las aguas del Pacífico cercanas al país. Esa condición, combinada con el patrón atmosférico inestable que dejó el fin de semana, sostiene un escenario de lluvias que se extenderá al menos hasta el miércoles, con mayor intensidad en las regiones atlánticas.

El Observador informó que el IMN prevé además un aumento gradual en la velocidad de los vientos sobre el norte del territorio nacional hacia el final de este lunes, lo que podría intensificar las condiciones previas a la llegada de la nueva onda.

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