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MrBeast regalará un millón de dólares a quienes lean su libro: requisitos y cómo participar

Para tener más oportunidades de ser ganador se debe comprar la edición física de la novela de ciencia ficción escrita por el youtuber y James Patterson

Un hombre con gafas y camisa negra sostiene dos libros con cubierta roja mientras billetes de dólar flotan en el aire
Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, incursiona en la literatura de ficción con este lanzamiento. (Foto: Instagram)
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MrBeast lanzó su primer libro ‘Los juegos más peligrosos’, escrito junto al autor estadounidense James Patterson. y organizó un concurso que entregará un millón de dólares a uno de los lectores que complete una serie de acertijos incluidos en la edición impresa en inglés.

El youtuber Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, suma el proyecto editorial a una actividad que ya incluye canales con más de 400 millones de suscriptores en YouTube, marcas de chocolates y restaurantes.

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Cuándo empieza el concurso por leer el libro de MrBeast

La convocatoria ofrece un premio de un millón de dólares. El concurso comenzará el 14 de septiembre de 2026, aunque las personas interesadas podrán realizar la inscripción desde el 1 de septiembre y hasta el 11 de octubre de 2026.

Un hombre con gafas y camisa negra sentado en un sofá de cuero sostiene un libro titulado MrBeast: The Most Dangerous Games
Es clave comprar la edición física del libro de MrBeast para participar. (Foto: Instagram)

El acceso al desafío depende de la compra de una copia física en inglés de The Most Dangerous Games. La promoción aclara que el libro funciona como llave de entrada y que quienes no tengan ese ejemplar no podrán competir.

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Los organizadores solicitarán conservar el comprobante de compra. Ese recibo será necesario para completar el registro y acreditar que el participante adquirió una edición válida para la competencia.

Las bases completas están disponibles desde el 1 de septiembre de 2026. Allí se detallan las condiciones del proceso, los mecanismos de selección y las normas que regirán la etapa final.

Un libro de pasta dura con el título The Most Dangerous Games en letras doradas se encuentra colocado sobre un soporte negro
El concurso solo estará disponible para lectores de ciertos países. (Foto: Instagram)

Qué requisitos deben cumplir los participantes del concurso de MrBeast

El concurso estará abierto únicamente para residentes legales de Australia, México, Estados Unidos, con excepción de Maryland, y Reino Unido. Los aspirantes deberán tener al menos 18 años al momento de registrarse.

Además, deberán presentar una prueba de compra de la edición impresa en inglés. Las ediciones digitales, según la información difundida sobre la convocatoria, pueden contener parte de los enigmas, pero no habilitan por sí solas la participación por un millón de dólares.

La promoción será nula en los lugares donde este tipo de concursos esté prohibido. Esa condición implica que los participantes deben revisar las bases oficiales antes de inscribirse para verificar si cumplen con todos los requisitos legales y administrativos.

Asimismo, los posibles finalistas deberán atravesar una verificación de antecedentes y obtener un resultado favorable. La aprobación de ese proceso será una condición para avanzar a la fase presencial organizada por el youtuber.

Una mano sostiene un marcador dorado sobre un libro abierto con bordes de páginas verdes, frente a una cortina roja
Los lectores deberán identificar pistas, códigos e ilustraciones dentro de la edición impresa en inglés para avanzar en el concurso. (Foto: Instagram)

Cómo se resuelven los desafíos del libro de MrBeast

Los autores incluyeron pistas visuales, códigos criptográficos, mensajes cifrados y otros acertijos entre las páginas de la obra. Los lectores deberán prestar atención al texto, a patrones de palabras y a las ilustraciones de la edición.

Cada solución deberá ingresarse en un portal web creado para el concurso. La competencia exige resolver la totalidad de los enigmas de manera correcta, así que no alcanzará con completar solo una parte del recorrido.

El orden y la velocidad tendrán incidencia. Quienes descifren los desafíos correctamente y en el menor tiempo posible pasarán a una instancia de clasificación para definir a los finalistas.

Un cartel con la ilustración de un escalador en una montaña junto a una estantería de madera con libros de MrBeast
La campaña visual de la novela presenta el lema “No rescue, no second chances”, en referencia a una trama de competencias y pruebas bajo presión. (Foto: Instagram)

De qué trata ‘Los juegos más peligrosos’, el libro de MrBeast

La novela traslada al papel algunos elementos frecuentes en los videos de MrBeast: competencias, premios elevados y pruebas bajo presión. La historia comienza cuando un grupo de participantes recibe una invitación para asistir a un evento privado que promete una recompensa de gran valor.

La situación cambia cuando los concursantes descubren que el juego tiene reglas más exigentes de lo esperado. Las pruebas plantean retos físicos, mentales y emocionales, mientras el límite entre una puesta en escena y un peligro concreto pierde claridad.

El libro fue escrito con Patterson, autor de thrillers y responsable de las sagas Alex Cross y Women’s Murder Club. El escritor ha publicado varios títulos que llegaron al primer puesto de las listas de superventas de The New York Times.

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