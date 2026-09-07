El dólar subió, pero se ubica 25% por debajo del techo de la banda cambiaria

El dólar mayorista marcó un récord de $1.514 el 26 de agosto.

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El feriado en los Estados Unidos le quitó volumen este lunes a la operatoria financiera en Argentina. El monto operado en el segmento de contado cayó a menos de la mitad que lo observado la semana anterior, para totalizar USD 299,4 millones en el segmento de contado,

El dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,2%, a $1.511,50, para anotar en el primer tramo de septiembre un alza de tres pesos. En 2026 el tipo de cambio oficial avanza 56,50 pesos o 3,9 por ciento.

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El Banco Central también amplió el techo para su esquema de bandas cambiarias, ahora en los 1.889,06 pesos. Esto significa que el dólar mayorista conserva un margen de alza de 377,56 pesos o 25% para alcanzar ese umbral de libre flotación.

El dólar al público permaneció sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,19 para la venta y $1.477,63 para la compra.

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El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545, para anotar en lo que va de septiembre una baja de diez pesos.

Los mercados financieros iniciaron la semana con un esperable menor volumen de liquidez debido a que los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por el Día del Trabajo, lo que impacta en los negocios domésticos.

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Todos los contratos de dólar futuro negociaron con ligera suba en un rango de 0,1% a 0,3%, con un escaso monto de operaciones en pesos, equivalentes a USD 546,3 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes ganaron un peso, a 1.529 pesos.

Los inversores locales se mantienen expectantes al dato de inflación de agosto, que se conocerá este jueves 10, y al resultado de una licitación del Tesoro que se informará el último día operativo de la semana.

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El dólar mayorista parece haber encontrado un nuevo techo en torno a los 1.510/1.515 pesos, con el Banco Central dispuesto a defender esos valores. “Lo paradójico es que en esos números el dólar opera cerca del nivel en el que estaría si se hubiese mantenido la devaluación del 2% mensual con el que comenzó la presidencia de Milei”, dijo Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

“Este contexto de un mercado cambiario calmo no sorprende, ya que creemos que septiembre podría presentar flujos más favorables que agosto. Por un lado, se esperan menores pagos de importaciones de energía: estimamos una caída de unos USD 350 millones en septiembre respecto de los aproximadamente USD 800 millones registrados en julio-agosto”, indicó Portfolio Personal Inversiones.

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“A esto podría sumarse una mayor colocación corporativa y provincial, con unos USD 600 millones esperados de San Juan, otros USD 300 millones a colocarse en el mercado internacional por Tecpetrol y unos USD 500 millones de YPF”, agregaron desde Portfolio Personal.

“Esta dinámica, junto a tasas cortas en pesos que se van normalizando en términos nominales y reales, conforman un amigable clima financiero, el cual debería aprovecharse para que se traslade al consumo y la actividad, a fin de que comience a ser sentido por más gente en vista a que los tiempos hacia el año próximo rápidamente se van acortando”, señaló el economista Gustavo Ber.

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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, entre economistas y consultoras, informó que la inflación de agosto habría sido de 1,7%, mientras que para 2026 alcanzaría un 30% acumulado en doce meses. La misma encuesta reveló que los analistas proyectan que el tipo de cambio nominal mayorista cerrará diciembre de 2026 en un promedio de $1.630 por dólar, lo que implicará una suba interanual del 12,6% frente a diciembre de 2025.

Desde Max Capital subrayaron que las novedades “se centraron en las expectativas de inflación, el debut de la subasta de depósitos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) para canalizar fondos hacia créditos hipotecarios y un canje de tenencias de Lecap del BCRA por instrumentos dollar-linked, que le otorga mayor capacidad de intervención al Banco Central”.

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“El canje de deuda entre el BCRA y el Tesoro ampliará el margen del Banco Central para vender instrumentos de cobertura cambiaria: El Gobierno anunció en el Boletín Oficial un canje de las tenencias del BCRA de Lecap con vencimiento a fines de octubre (S30O6) por instrumentos dollar-linked con vencimiento en septiembre y octubre de 2026 (D30S6 y D30O6). El monto involucrado en la operación todavía no fue informado”, detalló Max Capital.

“En 2027 hay 23.000 millones de dólares en vencimientos de deuda”, expresó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en la reciente convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Y añadió que “Argentina tiene ya cerrado ese re financiamiento, a las tasas más bajas: no tenemos obligación de salir al mercado internacional”.

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