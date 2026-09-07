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“Ese gol supo a gloria”, Diego Forlán y el recuerdo de la noche en Hamburgo que marcó un quiebre en su carrera

El uruguayo repasó la final de la Europa League 2010 ante Fulham, en la que firmó un doblete para Atlético de Madrid y selló una consagración que ubica entre las más importantes de su trayectoria

Diego Forlán recordó la final de la Europa League 2010 en la que Atlético de Madrid venció 2-1 a Fulham con un doblete suyo (UEFA)
Diego Forlán recordó la final de la Europa League 2010 en la que Atlético de Madrid venció 2-1 a Fulham con un doblete suyo (UEFA)
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Diego Forlán volvió sobre uno de los momentos centrales de su carrera al recordar la final de la Europa League 2010 que Atlético de Madrid le ganó 2-1 a Fulham en tiempo suplementario, un partido en el que convirtió los dos goles de su equipo y resolvió el título con un tanto a los 116 minutos.

En una entrevista publicada por FourFourTwo, el exdelantero uruguayo situó aquella noche en Hamburgo entre las más significativas de su trayectoria y la vinculó con un cambio de etapa para el club español.

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A lo largo de más de dos décadas como profesional, Forlán jugó en 8 países de 3 continentes y superó los 100 partidos internacionales con la selección uruguaya. También disputó una semifinal de la Copa del Mundo y dejó etapas destacadas en clubes de distintos campeonatos.

Dentro de ese recorrido, el exjugador de Manchester United y del Atlético de Madrid señaló la definición continental de 2010 como uno de los episodios que conserva con mayor nitidez.

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Forlán y una de las noches más importantes de su carrera

Cachavacha llegó al colchonero en 2007 y, tres años más tarde, fue la figura de la final de la Europa League. Abrió el marcador con un tanto suyo en el primer tiempo, pero Fulham alcanzó el empate por intermedio de Simon Davies y llevó la definición al alargue. Cuando el partido parecía encaminarse hacia los penales, volvió a intervenir y definió el encuentro.

Forlán afirmó que la noche de Hamburgo fue una de las mejores de su carrera (UEFA)
Forlán afirmó que la noche de Hamburgo fue una de las mejores de su carrera (UEFA)

“Esa noche en Hamburgo fue una de las mejores de mi carrera”, afirmó en declaraciones recogidas por FourFourTwo. “Una final soñada. No tanto porque fuera un partido brillante, sino por el guion”, agregó, al describir un encuentro que, según su reconstrucción, cobró valor por la secuencia de los hechos y por la manera en que se resolvió en los minutos finales.

La final se disputó en un contexto en el que Atlético de Madrid buscaba recuperar peso en el plano internacional. La obtención del título permitió dar comienzo a una etapa de éxitos nacionales e internacionales que permitió al equipo colchonero tener una seguidilla de consagraciones.

Una agónica definición para quedarse con el titulo

“Cuando todo parecía encaminarse a los penales, Sergio Agüero luchó por una pelota sobre la banda y me vio en el centro del área”, señaló al momento de reconstruir la acción que terminó en el 2-1. La jugada se produjo en la segunda parte del tiempo suplementario, cuando el margen de reacción era mínimo y el equipo inglés ya se preparaba para una posible tanda desde los 11 metros. “Logré tocarla con la punta de mi botín para darle el título al Atlético”, completó.

Antes de esa acción, el conjunto inglés había sostenido un partido equilibrado y había logrado incomodar al Aleti. “Llegaron como el equipo menos favorito, pero nos complicó mucho las cosas”, sostuvo el uruguayo. “Marqué después de media hora, Simon Davies empató y la final se fue a tiempo extra”, añadió, en una síntesis de un desarrollo cerrado y de escasas diferencias entre ambos equipos durante gran parte de la noche.

La consagración en la Europa League 2010 marcó un antes y un después para Atlético de Madrid en el plano internacional (UEFA)
La consagración en la Europa League 2010 marcó un antes y un después para Atlético de Madrid en el plano internacional (UEFA)

En apenas su segunda participación europea, Fulham superó una fase de grupos con Roma, CSKA Moscú y Basilea, y más tarde eliminó a Shakhtar Donetsk, Juventus, Wolfsburgo y Hamburgo. Esa secuencia lo llevó por primera vez a una final continental y le dio al cruce un componente singular, porque enfrentó a un equipo con mayor tradición internacional con otro que había construido una campaña inesperada.

La reacción de Forlán después del gol quedó como una de las imágenes más recordadas de la final. “Me saqué la remera y me tiré al pasto como si fuera una pileta”, recordó. El festejo condensó la tensión acumulada en un partido extenso y la dimensión que el desenlace tenía para un equipo que encontró el gol decisivo a cuatro minutos del cierre del alargue.

La consagración como punto de inflexión

En la entrevista, el exfutbolista también situó aquella conquista en una escala institucional. “Ese gol supo a gloria, porque también marcó un antes y un después para un club que volvió a sentirse importante”, afirmó. Su lectura apuntó menos al valor individual de la noche que al efecto que, a su juicio, tuvo en la percepción del club y en el lugar que volvió a ocupar dentro del fútbol español y europeo.

Según Forlán, esa transformación también se expresó en la celebración posterior. “La capital de España, una ciudad acostumbrada a ver al Real Madrid celebrar títulos, se tiñó de rojo y blanco, y miles de aficionados se reunieron en la Plaza de Neptuno en una enorme demostración de orgullo”, señaló.

La referencia apuntó al contraste entre la costumbre reciente de los festejos del otro gran club de la ciudad y el impacto que produjo ese título entre los hinchas rojiblancos.

El paso del atacante uruguayo por el Atlético de Madrid se extendió durante cinco temporadas, en las que marcó 96 goles. Dentro de ese ciclo, la final de 2010 quedó instalada como una de sus actuaciones más recordadas.

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