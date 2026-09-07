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Rosario Central y Platense aseguraron sus ascensos a la Primera División femenina

Ambos clubes certificaron su retorno a la máxima categoría luego de garantizarse el liderazgo en sus zonas

Las Calamares y Rosario Central aseguraron su regreso a la máxima categoría del fútbol femenino

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Rosario Central y Platense ascendieron a la Primera División del fútbol femenino cuando todavía restan dos fechas para el cierre de la fase regular de la Primera B. Los dos equipos completaron campañas que les permitieron asegurar el regreso a la máxima categoría después de una temporada en el ascenso. La definición se produjo durante una jornada en la que los resultados de sus perseguidores terminaron de despejar cualquier duda matemática.

Rosario Central logró el objetivo en la Zona B pese a su derrota por 3-1 ante All Boys en Floresta. El empate sin goles entre Estrella del Sur y Defensa y Justicia cerró el salto de las santafesinas a la élite. De ese modo, el resultado del otro encuentro resultó determinante para que el Canalla pudiera celebrar antes de disputar los últimos compromisos de la etapa regular.

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Rosario Central vuelve a la Primera del fútbol femenino tras una temporada en el ascenso (@rcentralfem)
Rosario Central vuelve a la Primera del fútbol femenino tras una temporada en el ascenso (@rcentralfem)

All Boys se impuso con dos goles de Sabrina Mazzucchelli y otro de Valeria Leguizamón. Giovanna Fernández marcó el descuento para Central. Tras el pitazo final y la confirmación de lo sucedido en el partido de Estrella del Sur, el plantel dirigido por Matías Giugno concretó el ascenso que había construido a lo largo del campeonato, gracias a la ventaja que sostuvo sobre sus competidores directos.

El equipo rosarino cerró la decimosexta fecha con 41 puntos, obtenidos a partir de 13 victorias, dos empates y una derrota en la Zona B. Estrella del Sur quedó con 33 unidades cuando faltan dos jornadas para el inicio del Torneo Reducido. Central recibirá a Defensa y Justicia en la próxima fecha, una ocasión en la que podrá festejar ante su público el regreso a la élite.

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Las Guerreras sentenciaron su regreso a la máxima categoría como líder de la Zona B (@rcentralfem)
Las Guerreras sentenciaron su regreso a la máxima categoría como líder de la Zona B (@rcentralfem)

El ascenso llegó después de un período complejo para Rosario Central, que había sufrido un nuevo descenso en 2025. El elenco no logró sostenerse en Primera División, como ya había ocurrido al término de 2024 durante el ciclo de Rosana Gómez. En aquella oportunidad, una resolución del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino evitó que el club debiera competir en la segunda categoría.

La decisión de la AFA anuló dos de los cuatro descensos previstos, luego de un pedido de la Comisión del Fútbol Femenino. Huracán también fue beneficiado por esa medida. Central permaneció en Primera durante 2025, aunque afrontó toda la temporada 2026 en la B. Para el regreso, el plantel contó con futbolistas como Lucila Rivarola, Brisa Gallo, Virginia Gómez, Nadia Fernández, Paula Salguero y la delantera destacada Zoey Kuhn.

Platense ganó y es el primer ascendido de la Zona A de la Primera B (@capfutfem)
Platense ganó y es el primer ascendido de la Zona A de la Primera B (@capfutfem)

Platense aseguró el otro ascenso durante el mismo fin de semana. Las Calamares vencieron 2-1 a Camioneros, con tantos de Natalia Tévez y Celeste Santana, mientras que Vélez empató 1-1 con Atlético Rafaela. Esa combinación confirmó el boleto del equipo de Vicente López, que lidera la Zona A con 43 puntos. El Fortín suma 33 unidades y, aunque tiene un encuentro pendiente, ya no puede alcanzarlo.

Los dos clubes ya clasificados deberán jugar un partido para definir al campeón de la Primera B, aunque todavía falta completar la fase regular. Además, quedan en juego otros dos ascensos que surgirán del Torneo Reducido, reservado para los equipos ubicados entre el segundo y el noveno puesto de cada zona. En el Grupo B todos están clasificados porque Claypole se retiró de la competencia.

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