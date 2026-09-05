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WhatsApp: cómo ponerle contraseñas a las conversaciones más privadas

Al activar la restricción de un chat, WhatsApp exige verificar la identidad mediante los mecanismos de seguridad del dispositivo, como Face ID, la huella dactilar o un código secreto

WhatsApp permite resguardar conversaciones sensibles mediante una función que las protege con autenticación adicional. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp permite resguardar conversaciones sensibles mediante una función que las protege con autenticación adicional. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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WhatsApp permite proteger las conversaciones más privadas mediante la función de restringir chats, que añade una capa adicional de privacidad con una contraseña y oculta esos intercambios en una carpeta protegida.

Al restringir un chat, WhatsApp solicita desbloquear el teléfono con la autenticación configurada en el dispositivo, como Face ID, la huella dactilar o un código secreto. La función está disponible para conversaciones individuales, grupos y chats silenciados.

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Además, las notificaciones de esas conversaciones dejan de mostrar el nombre del contacto y el contenido de los mensajes. En su lugar, aparece “WhatsApp” o “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Los chats restringidos quedan guardados en una carpeta separada y protegida dentro de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo restringir un chat

Para restringir una conversación, hay que mantener presionado el chat y tocar el ícono de más opciones, identificado con tres puntos verticales. Luego, se debe seleccionar la opción “Restringir chat”.

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Si el dispositivo no tiene configurada una opción de autenticación, como Face ID o un código de acceso, WhatsApp pedirá activarla antes de permitir la restricción del chat.

Las otras personas que participan en la conversación no reciben una notificación cuando el chat es restringido. Además, los chats restringidos se cierran al bloquear el dispositivo.

Cómo ver y ocultar los chats restringidos

Para acceder a estas conversaciones, hay que deslizar hacia abajo en la lista de chats y tocar “Chats restringidos”. Después, WhatsApp solicitará la autenticación del dispositivo o permitirá usar un código secreto.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
Para abrir estas conversaciones, el usuario debe validar su identidad con el código del teléfono, Face ID, huella dactilar o un código secreto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carpeta de chats restringidos también puede ocultarse. En ese caso, solo volverá a aparecer al ingresar el código secreto en la barra de búsqueda y seleccionar “Chats restringidos”.

El código secreto puede ser distinto del código de acceso del teléfono. Para crearlo, hay que entrar en “Chats restringidos”, tocar el ícono de más opciones y seguir la ruta “Ajustes para restringir chats” > “Código secreto”.

Qué ocurre si se olvida el código secreto

Si una persona olvida el código secreto de sus chats ocultos, puede recuperarlos al dejar de restringirlos y vaciarlos. Sin embargo, el procedimiento elimina el código y devuelve todas las conversaciones restringidas a la lista principal.

También se borrarán todos los mensajes, fotos y videos de los chats restringidos. Solo podrán recuperarse los contenidos incluidos en una copia de seguridad realizada antes de vaciar los chats.

Las personas que participan en el chat no reciben ningún aviso cuando la conversación es restringida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Las personas que participan en el chat no reciben ningún aviso cuando la conversación es restringida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La restricción no bloquea las llamadas de los contactos incluidos en esas conversaciones. En Android, además, es posible guardar archivos multimedia de los chats restringidos, aunque no se puede activar la visibilidad de archivos multimedia para ellos.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha sumado nuevas herramientas para ampliar sus posibilidades más allá de las conversaciones tradicionales.

En 2026, la plataforma informó que incorporará anuncios en las secciones de Estados y Canales en Europa. Los usuarios que quieran evitar la publicidad podrán acceder a una suscripción mensual, aunque WhatsApp todavía no precisó sus condiciones ni sus precios.

La aplicación también añadió el historial de mensajes de grupo, una función que permite a los nuevos integrantes consultar conversaciones anteriores. Los administradores pueden elegir compartir entre 25 y 100 mensajes recientes.

Logotipo de WhatsApp. Interfaz de videollamada web con seis participantes. Botones de control de audio y video. Mensaje de sala de espera
WhatsApp Web ahora admite llamadas y videollamadas (WhatsApp)

Además, WhatsApp anunció los ajustes estrictos de cuenta, que bloquean archivos adjuntos enviados por personas que no figuran en la lista de contactos. A esto se agregan opciones como las etiquetas personalizadas en grupos, los stickers de texto y los recordatorios de eventos.

Más recientemente, la plataforma presentó cuatro novedades para el uso en varios dispositivos: crear una cuenta directamente desde un iPad, una experiencia renovada para CarPlay y Android Auto, la apertura y edición de archivos PDF desde las versiones web y de escritorio, y la posibilidad de compartir música en Estados a través de servicios como Apple Music y Spotify.

WhatsApp Web también incorporó cambios. Ahora permite realizar llamadas y videollamadas desde el navegador e integra Meta AI.

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