Alemania logra un hito espacial: cohete privado logra el primer lanzamiento exitoso desde el continente

De estrellarse en 2025 a hacer historia: El cohete Spectrum alcanza la órbita terrestre desde Noruega (Isar Aerospace/Franziska Kegel/Imagen cedida vía REUTERS)

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Alemania logró un hito espacial después de que el cohete Spectrum, desarrollado por Isar Aerospace, alcanzara la órbita terrestre baja desde una base situada en Noruega. El despegue, realizado el sábado 5 de septiembre, desde el puerto espacial de Andøya, convirtió a la empresa alemana en la primera compañía privada que consigue poner una carga útil en órbita desde Europa continental.

El lanzamiento resulta relevante para los planes europeos de ampliar su autonomía en el acceso al espacio. Hasta ahora, gran parte de las misiones comerciales dependían de infraestructuras ubicadas fuera del continente o de compañías estadounidenses. El éxito de Spectrum abre la posibilidad de que empresas, universidades y gobiernos europeos dispongan de nuevos puntos de salida para satélites pequeños y medianos.

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La compañía alemana corrigió los problemas detectados durante la prueba de marzo de 2025, cuando el aparato cayó al mar tras elevarse durante aproximadamente medio minuto - (Isar Aerospace/Franziska Kegel/Imagen cedida vía REUTERS)

La misión, denominada Onward and Upward, transportó cinco satélites pequeños y un experimento tecnológico. Entre las cargas había CubeSats y equipos destinados a probar tecnologías espaciales y ofrecer experiencia práctica a estudiantes europeos. El vuelo representó el segundo intento de Isar Aerospace con este vehículo, después de un lanzamiento fallido en 2025.

Spectrum alcanzó la órbita después de cuatro minutos de vuelo

El cohete despegó desde Andøya y, tras cerca de cuatro minutos, alcanzó la órbita. El resultado llegó después de varios retrasos durante 2026 relacionados con condiciones meteorológicas, dificultades técnicas y la presencia de una embarcación no autorizada en el área de seguridad.

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Spectrum mide 28 metros de altura y tiene dos metros de diámetro. Está impulsado por 10 motores: nueve en la primera etapa y uno en la segunda. Su diseño está destinado a transportar hasta 1.000 kilogramos de carga útil a la órbita terrestre baja, donde operan numerosos satélites dedicados a comunicaciones, observación terrestre, investigación y otros servicios.

Cinco satélites viajan en el segundo intento de Isar Aerospace - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer vuelo del cohete tuvo lugar en marzo de 2025 desde la misma base noruega. En aquella ocasión, el vehículo se elevó durante unos 30 segundos antes de caer al mar y explotar. No hubo heridos. Isar Aerospace consideró que la misión aportó información relevante para ajustar el desarrollo y preparar un nuevo intento.

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Andøya se consolida como una alternativa europea

El puerto espacial de Andøya se encuentra en el Ártico noruego y forma parte de una zona restringida destinada a actividades espaciales. La ministra de Industria y Comercio de Noruega, Cecilie Myrseth, sostuvo que la posibilidad de lanzar satélites desde esa base fortalece la seguridad de Noruega y de Europa en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

La competencia por ofrecer lanzamientos desde territorio europeo también incluye a Suecia, que cuenta con la base de Esrange, y al Reino Unido, que desarrolla el puerto espacial de SaxaVord, en las islas Shetland. Estas instalaciones buscan captar misiones comerciales y reducir la dependencia europea de bases ubicadas en otros continentes.

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En el mercado internacional, SpaceX realiza sus lanzamientos desde Estados Unidos, mientras ArianeGroup, una alianza entre Airbus y Safran, utiliza el puerto espacial situado en la Guayana Francesa. El éxito de Isar Aerospace introduce una alternativa para cargas pequeñas y medianas desde el continente europeo.

La operación también incluyó un experimento tecnológico y equipos educativos, dentro de un programa que busca ampliar la experiencia práctica de estudiantes y fortalecer la industria aeroespacial regional - Europa Press

Europa busca ampliar su capacidad espacial frente a Estados Unidos y China

El canciller alemán, Friedrich Merz, visitó la plataforma de lanzamiento de Isar Aerospace en marzo, en medio de los esfuerzos para reforzar la autonomía europea en el sector. La compañía recibió la semana pasada cerca de 232 millones de dólares de la Agencia Espacial Europea para financiar nuevos cohetes y ampliar su infraestructura de pruebas y lanzamientos.

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Isar Aerospace también desarrolla un segundo centro de lanzamiento en Canadá. La expansión responde a la creciente demanda de misiones para satélites pequeños, un segmento que ha ganado espacio por el desarrollo de constelaciones dedicadas a comunicaciones, observación y recopilación de datos.

El avance de la compañía alemana llegará además antes de la Cumbre del Espacio, prevista para el 9 y 10 de septiembre en París. El encuentro reunirá a dirigentes políticos y empresas del sector para debatir una estrategia continental ante la competencia de Estados Unidos y China.

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