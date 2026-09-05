El Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal anunciaron avances en la planificación de la visita de León XIV

Karina Milei recibió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo

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El Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que expresaron su satisfacción por la visita de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que durante los últimos días recorrió Uruguay, Argentina y Perú en el marco de la preparación del viaje apostólico del papa León XIV, previsto para noviembre próximo.

El documento, fechado el 5 de septiembre de 2026, señala que las jornadas de trabajo “permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita” y destaca que “la articulación entre el Estado y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso”. Según el texto, esa articulación expresa “la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina”.

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La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), la cuenta institucional que utiliza Javier Milei para emitir sus comunicados oficiales, publicó un escrito a la misma hora comentando los avances en la organización de la visita del Sumo Pontífice.

El documento firmado en conjunto por el Ejecutivo nacional y el Episcopado resalta que la cooperación trasciende los dos firmantes. “El trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Iglesia, los Gobiernos provinciales, municipales y las instituciones comprometidas constituye una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria”, afirma el comunicado.

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Carta conjunta entre el Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina (Conferencia Episcopal Argentina)

En cuanto a los próximos pasos, el texto indica que las tareas seguirán “sobre la base del proyecto presentado, incorporando los aportes necesarios para completar su evaluación y discernimiento”. El itinerario definitivo y los detalles de la visita, precisa el comunicado, “serán dados a conocer mediante una comunicación oficial de la Santa Sede prevista para el mes de septiembre”.

La nota del Episcopado y del Gobierno llega en medio de una intensa etapa de planificación logística. Representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Cancillería mantuvieron el lunes una nueva reunión de trabajo en el Palacio San Martín en la que repasaron aspectos logísticos vinculados con la preparación de la visita de León XIV. Ese mismo día, Karina Milei mantuvo un encuentro con el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo.

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La agenda preliminar del pontífice en territorio argentino contempla una misa central al pie del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, que también albergaría un encuentro con jóvenes. La propuesta de concentrar ambas convocatorias en un mismo espacio responde, según explicó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, a “un mensaje de austeridad”: aprovechar la infraestructura instalada con una adaptación escenográfica entre un acto y otro.

El cronograma preliminar incluye además un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín, un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y una visita pastoral a la cárcel de Devoto. García Cuerva recordó que León XIV ya recorrió establecimientos penitenciarios en Guinea Ecuatorial y Barcelona, lo que refleja la centralidad que el pontífice otorga a esa pastoral.

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Reunión de trabajo entre el Gobierno, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y la Cancillería (Secretaría General de la Presidencia)

Fuera de la Ciudad de Buenos Aires, la agenda incluye una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján el 11 de noviembre, último día de la visita al país, y una celebración multitudinaria en Córdoba. La misión de avanzada del Vaticano inspeccionó el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se evalúa organizar esa ceremonia en un sector contiguo a la pista central de la unidad militar. El lugar, que posee unas 220 hectáreas en total, podría recibir a unas 600.000 personas en el área destinada a la celebración. El sitio tiene, además, un antecedente histórico: allí ofició una misa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en abril de 1987.

La comitiva vaticana que coordina los preparativos está encabezada por el monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos de la Santa Sede, e integrada por personal de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Italiana. La delegación también visitó el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella para evaluar aspectos operativos e infraestructura vinculados al traslado del pontífice y su comitiva.

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Reunión de trabajo entre el Gobierno, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y la Cancillería (Secretaría General de la Presidencia)

En paralelo avanzan los preparativos de seguridad. La coordinación involucra al Gobierno nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad y a Córdoba. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, recibió tanto a la delegación vaticana como al presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, para avanzar en la organización. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió por su parte con Colombo para tratar las actividades previstas en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y en Luján, junto con el operativo de seguridad para la misa del 11 de noviembre.

Según adelantó García Cuerva, habría dos papamóviles para la visita —uno para Buenos Aires y otro para Córdoba—, ambos provistos por Toyota, aunque la confirmación final estaba pendiente al cierre de las últimas reuniones.

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La visita de León XIV a la Argentina, que se enmarca en su primer viaje apostólico a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, fue anunciada oficialmente por la Santa Sede el 5 de agosto pasado. El recorrido completo abarca diez ciudades en tres países: Montevideo, Paysandú y Florida en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa en Perú.