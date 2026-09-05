Alerta sanitaria en Estados Unidos por nuevos casos de rabia: estos son los animales afectados

Estados Unidos emitió alertas por nuevos casos de rabia en murciélagos, un perro, cabritos, un mapache y un zorro en varios estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades sanitarias de varios estados de Estados Unidos emitieron alertas tras confirmar nuevos casos de rabia en murciélagos, un perro, cabritos, un mapache y un zorro. Los episodios activaron protocolos locales para prevenir contactos entre personas, mascotas y animales infectados, mientras Idaho y el área de San Antonio informaron aumentos frente a años anteriores.

En Idaho, los laboratorios detectaron 24 murciélagos con rabia desde el inicio de 2026. En San Antonio y el condado de Bexar, Texas, las autoridades registraron 22 casos en animales silvestres entre junio y julio, cuando en el mismo período de 2024 y 2025 habían informado entre dos y tres casos.

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Los comunicados oficiales revisados documentaron advertencias específicas en varias jurisdicciones, pero no ofrecen datos que permitan establecer una tendencia para todo el país. Newsweek reunió los casos recientes y señaló que las medidas se concentraron en zonas con animales positivos o posibles exposiciones. La rabia es poco frecuente entre las personas en Estados Unidos, aunque puede ser mortal cuando los síntomas aparecen y no se recibió tratamiento preventivo a tiempo.

Idaho detectó 24 murciélagos con rabia durante 2026

El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho informó el 2 de septiembre que los análisis de laboratorio identificaron 24 murciélagos infectados con rabia durante 2026. La cifra fue superior a la registrada en cada uno de los últimos tres años.

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La dependencia también advirtió un aumento de las consultas por posibles encuentros con murciélagos. Según el comunicado, Central District Health recibió más del doble de llamados que en el mismo período de 2025 por contactos que involucraron a personas, mascotas o ganado.

Las causas del incremento no están establecidas. El Departamento de Salud y Bienestar consideró que el crecimiento de la población podría elevar la posibilidad de encuentros entre humanos y murciélagos. También mencionó que el humo de los incendios forestales puede afectar el movimiento de esos animales.

De acuerdo con la autoridad estatal, los murciélagos son los únicos mamíferos que mantienen de manera natural el virus de la rabia en Idaho. La doctora Christine Hahn, epidemióloga estatal y directora médica de salud pública, afirmó que el riesgo puede prevenirse si se busca atención de inmediato luego de una exposición.

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El organismo recomendó no tocar ni recoger murciélagos. También pidió consultar al distrito de salud pública correspondiente si una persona, mascota o animal de granja tuvo contacto directo con uno, o si alguien despertó y encontró un murciélago dentro de su habitación.

La dependencia precisó que un murciélago posado sobre una pared u otra superficie durante el día no requiere necesariamente ayuda. Si el animal parece enfermo o herido, las autoridades aconsejaron contactar al Departamento de Pesca y Caza de Idaho en lugar de intentar retirarlo sin asistencia.

Idaho detectó 24 murciélagos con rabia en 2026 y reportó más consultas por contactos con personas, mascotas y ganado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Antonio informó un aumento de casos en animales silvestres

La ciudad de San Antonio confirmó el 19 de agosto que un perro mestizo de husky dio positivo de rabia después de matar a una cría de zorrillo cerca de la vivienda de su dueño, en el oeste de la ciudad y dentro de la autopista Loop 1604.

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Según el comunicado de la ciudad, el encuentro entre el perro y el animal silvestre ocurrió a fines de julio, pero no fue comunicado a las autoridades. En las semanas posteriores, el perro mostró cambios de conducta y síntomas neurológicos.

El Laboratorio de Metro Health confirmó la infección el 18 de agosto. San Antonio Animal Care Services y Metro Health ofrecieron tratamiento preventivo a las personas y animales domésticos que pudieron haber tenido contacto con el perro.

Las autoridades indicaron que se trató del primer caso de rabia en un perro doméstico del condado de Bexar en más de una década. El episodio ocurrió mientras el área registraba una suba de casos de rabia en fauna silvestre.

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La ciudad contabilizó 22 infecciones en animales silvestres entre junio y julio de 2026. En los mismos meses de 2024 y 2025, el total había sido de dos o tres casos. El comunicado describió la situación como un brote de rabia en animales silvestres en San Antonio y Bexar.

Las agencias locales recomendaron mantener vacunados a perros y gatos, evitar que circulen sin supervisión y avisar de inmediato sobre cualquier interacción entre una mascota y un animal silvestre. Newsweek destacó que el caso del perro amplió la alerta sobre los riesgos de no informar esos contactos.

Carolina del Norte rastrea posibles exposiciones en un zoológico móvil

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó que tres cabritos de Farm Adventures, un zoológico móvil con sede en Harmony, en el condado de Iredell, dieron positivo de rabia el 28 de agosto. Un cuarto animal no fue analizado, aunque las autoridades lo consideraron presuntamente infectado.

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El organismo estatal recibió el 27 de agosto la primera notificación sobre una posible exposición de los cuatro animales. La investigación determinó que un zorrillo probablemente ingresó al corral donde estaban los cabritos a fines de julio.

Las autoridades sanitarias y agrícolas del estado establecieron el 28 de agosto que ningún otro animal de la granja suponía un riesgo para las personas. La pesquisa se concentró en los cabritos que habían tenido contacto estrecho con visitantes durante actividades públicas y privadas.

Los animales pudieron haber sido infecciosos entre el 28 de julio y el 27 de agosto. En ese lapso asistieron a eventos en los condados de Iredell, Mecklenburg, Davidson, Watauga, Burke, Davie y Durham.

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Entre las actividades identificadas figuran dos residencias asistidas en Statesville, una jornada de regreso a clases en Lexington y un evento en Masonic Picnic Grounds, en Mocksville. El Departamento de Salud informó que trabajaba con los organizadores para identificar a asistentes que pudieron haber tocado o sostenido a los cabritos.

La dependencia pidió que quienes tuvieron contacto con los animales consultaran a su departamento de salud local para determinar si necesitaban medicación preventiva. También señaló que la transmisión desde ganado representa un riesgo menor que una mordedura de fauna silvestre, aunque la saliva de un animal infectado puede contagiar el virus si llega a una herida o a las mucosas.

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Carolina del Norte rastreó posibles exposiciones a la rabia después de que tres cabritos de un zoológico móvil dieran positivo y otro fuera considerado infectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida activó una alerta de 60 días en Brevard

El Departamento de Salud de Florida en el condado de Brevard emitió el 3 de septiembre una alerta de rabia por 60 días tras confirmar que un mapache capturado el 27 de agosto cerca de Andrews Avenue, en Melbourne, estaba infectado.

La zona incluida en la advertencia quedó delimitada por West Eau Gallie Boulevard al norte, Sarno Road al sur, Croton Road al este y North Wickham Road al oeste. De acuerdo con el organismo, la rabia está presente en la población de animales silvestres de ese sector.

La autoridad sanitaria recomendó evitar el contacto físico con mapaches, murciélagos, zorros, zorrillos, nutrias, linces y coyotes. También pidió no dejar comida de mascotas ni basura expuesta al aire libre, ya que pueden atraer fauna silvestre.

El aviso incluyó recomendaciones para los propietarios de animales. Perros y gatos deben permanecer vacunados y bajo supervisión, mientras que el ganado debe mantenerse protegido. Las personas que sufran una mordedura o un arañazo deben buscar atención médica y comunicar el incidente al Departamento de Salud del condado.

Alabama confirmó rabia en un zorro del condado de Autauga

El Departamento de Salud Pública de Alabama confirmó el 18 de agosto que un zorro encontrado en una propiedad privada cerca de Billingsley dio positivo de rabia. El animal apareció en las inmediaciones de la intersección de la ruta federal 82 y Autauga County Road 1, en el condado de Autauga.

El propietario observó que el zorro tenía un comportamiento inusual y dificultades para moverse. Tras dar aviso a las autoridades, siguió las instrucciones para sacrificar al animal de forma segura y enviarlo a un laboratorio de salud pública.

Según el comunicado, no hubo exposición humana. Dos perros vacunados pudieron haber tenido contacto con el zorro y los animales de la propiedad recibían dosis de refuerzo contra la rabia.

La doctora Dee W. Jones, veterinaria estatal de salud pública, afirmó que la observación de conductas anormales en animales silvestres cumple una función en la vigilancia de la enfermedad. Alabama exige que perros, gatos y hurones mayores de 12 semanas cuenten con vacunación antirrábica vigente.

Los CDC advirtieron que la rabia en Estados Unidos es poco frecuente pero casi siempre mortal cuando hay síntomas y no se recibió tratamiento preventivo a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan los CDC ante una posible exposición a la rabia

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, señalan que la rabia se transmite principalmente por mordeduras o arañazos de mamíferos infectados. El virus también puede pasar si saliva infectada entra en contacto con heridas abiertas o con las mucosas de ojos, nariz y boca.

Según los CDC, la enfermedad afecta el sistema nervioso central y puede tardar semanas o meses en producir síntomas después de una exposición. Una vez que aparecen los signos clínicos, la rabia resulta casi siempre mortal.

La agencia federal informó que se registran menos de 10 casos humanos por año en Estados Unidos. Sin embargo, cerca de 100 mil personas reciben tratamiento preventivo cada año después de posibles exposiciones al virus.

Los CDC recomiendan lavar de inmediato con agua y jabón cualquier mordedura o arañazo, buscar atención médica urgente y consultar a las autoridades sanitarias. El tratamiento posterior a la exposición puede incluir cuidado de la herida, inmunoglobulina antirrábica y una serie de vacunas antes de que comiencen los síntomas.