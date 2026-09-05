Tecno

Cómo hablar con Gemini en Gmail, Google Docs y Keep

El despliegue de las nuevas funciones comenzará en inglés, en dispositivos Android e iOS

En Gmail, en lugar de escribir en un cuadro de búsqueda, puedes hacer preguntas a un asistente de IA
Gmail Live, Docs Live y Keep Live se presentaron por primera vez en mayo, durante la conferencia Google I/O. (Google)
Guardar

Google comenzó a implementar nuevas funciones de inteligencia artificial conversacional para Gmail, Google Docs y Keep que permitirán a los usuarios interactuar con estas aplicaciones mediante la voz y el lenguaje natural. Las herramientas, impulsadas por Gemini, servirán para hacer preguntas sobre los correos electrónicos, crear borradores de documentos o tomar notas sin necesidad de escribir.

La compañía presentó estas funciones por primera vez en mayo, durante su conferencia Google I/O, y las denominó Gmail Live, Docs Live y Keep Live. Su objetivo es facilitar una interacción más directa con las aplicaciones de productividad de la empresa, para que los usuarios hablen con la inteligencia artificial en lugar de escribir cuando buscan información o realizan determinadas tareas.

PUBLICIDAD

El despliegue comenzará en inglés y estará disponible tanto en dispositivos Android como en iOS. La llegada de estas herramientas forma parte de una estrategia más amplia para integrar las funciones de voz y la IA generativa en las principales aplicaciones de la compañía.

Gmail Live permite formular preguntas en lenguaje natural sobre el contenido de la bandeja de entrada. (Europa Press)
Gmail Live permite formular preguntas en lenguaje natural sobre el contenido de la bandeja de entrada. (Europa Press)

Gmail permitirá preguntar directamente por los correos

Gmail Live habilitará un asistente basado en Gemini para realizar consultas sobre el contenido de la bandeja de entrada. En lugar de escribir palabras concretas en el buscador y revisar manualmente los resultados, el usuario podrá formular una pregunta con lenguaje natural y la inteligencia artificial analizará la información disponible en los correos para responder.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, la aplicación también mostrará una transcripción en tiempo real de lo que se está diciendo. Esta función puede resultar útil para localizar información concreta sin tener que realizar varias búsquedas: por ejemplo, el usuario podría preguntar por los detalles de un viaje, una compra o una conversación determinada y dejar que Gemini localice la información relevante.

Docs Live ayudará a crear documentos a partir de la voz

En Google Docs, la nueva función permitirá describir lo que se quiere escribir para que Gemini ayude a elaborar un primer borrador. El usuario podrá explicar mediante lenguaje natural el contenido que necesita, y la inteligencia artificial utilizará esa información para generar una propuesta inicial.

Sundar Pichai, CEO de Google, de pie junto a una gran pantalla que muestra "Docs Live" y un teléfono móvil con la opción de dictado
Docs Live puede generar un primer borrador a partir de una descripción hablada del contenido deseado.

Además, Docs Live podrá recurrir a diferentes fuentes del ecosistema de Google, entre ellas Gmail, Drive, Chat y la web. Esto permitirá, por ejemplo, pedir la creación de un documento a partir de información que ya se encuentre distribuida entre distintos servicios, de modo que la IA pueda utilizar ese contexto para organizar y preparar un primer texto.

La herramienta no sustituye necesariamente el proceso de edición posterior, pero busca reducir el tiempo necesario para comenzar a escribir y reunir información.

Keep se convierte en un bloc de notas controlado por voz

Keep Live está orientado a una interacción más sencilla y cotidiana. La aplicación permitirá registrar ideas sin necesidad de utilizar el teclado: el usuario podrá hablar y usar Keep como un bloc de notas para guardar información, recordatorios o ideas, mientras la inteligencia artificial ayuda a recopilar determinados contenidos y organizarlos.

Keep Live te permite usarlo como un bloc de notas para apuntar ideas sin necesidad de escribir
Keep Live permite guardar notas, recordatorios o listas mediante comandos de voz, sin usar el teclado. (Google)

Google pone como ejemplo la posibilidad de pedir una receta o solicitar una lista de ingredientes para preparar un plato concreto, como una shakshuka. La aplicación podrá utilizar la conversación para crear una nota con la información solicitada. De esta manera, Keep Live busca transformar una aplicación tradicional de notas en una herramienta con la que el usuario pueda interactuar de forma más natural.

Google amplía su apuesta por la voz y Gemini

El lanzamiento de Gmail Live, Docs Live y Keep Live se suma a otros avances recientes de la compañía relacionados con el uso de la voz. En abril, Google incorporó una función de dictado entre aplicaciones en su software para Mac. Posteriormente, los teléfonos Pixel 11 recibieron Rambler, una herramienta basada en Gemini diseñada para mejorar el dictado y eliminar las palabras de relleno durante el habla.

La compañía también presentó en agosto Gemini 3.5 Transcribe, un modelo orientado a tareas de conversión de voz a texto. Con estas novedades, Google continúa explorando una forma diferente de utilizar sus aplicaciones, con la que busca reducir la dependencia del teclado y permitir que los usuarios puedan buscar información, redactar documentos o guardar ideas simplemente hablando.

FOTO DE ARCHIVO: Icono de la aplicación Gemini en esta ilustración tomada el 5 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Icono de la aplicación Gemini en esta ilustración tomada el 5 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Google anunció además que estas funciones llegarán próximamente a los clientes de Workplace Business, lo que ampliará su disponibilidad más allá de los usuarios individuales de sus planes de inteligencia artificial.

Temas Relacionados

GmailGoogle DocsGeminiInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google actualiza Chrome y corrige 12 fallos de seguridad para Windows, Mac y Linux

La falla identificada como CVE-2026-85046 afecta al motor V8, encargado de ejecutar JavaScript en el navegador

Google actualiza Chrome y corrige 12 fallos de seguridad para Windows, Mac y Linux

Desarrollaron una IA que puede leer el dolor en el rostro de los caballos: cómo funciona

Un equipo de la Universidad de Tel-Hai creó una plataforma con inteligencia artificial que clasifica el malestar equino mediante diversos videos con una precisión de hasta el 80%

Desarrollaron una IA que puede leer el dolor en el rostro de los caballos: cómo funciona

WhatsApp está probando notificaciones de borradores: te avisará si dejaste mensajes sin enviar

La función está disponible actualmente en la versión beta 2.26.35.2 para Android

WhatsApp está probando notificaciones de borradores: te avisará si dejaste mensajes sin enviar

Qué funciones del celular se debe desactivar al salir de casa para prevenir hackeos

Bloqueos inesperados y un consumo excesivo de batería pueden ser señales de una intrusión no detectada

Qué funciones del celular se debe desactivar al salir de casa para prevenir hackeos

Sam Altman confirma que OpenAI creará un robot humanoide: “Todos deberían tener uno”

Estas declaraciones se suman a la reciente ampliación de la división de robótica de la empresa en San Francisco

Sam Altman confirma que OpenAI creará un robot humanoide: “Todos deberían tener uno”

DEPORTES

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

Tomás Etcheverry venció a Mariano Navone en el duelo de argentinos y avanzó a los octavos de final del US Open

Jugó el US Open, se retirará del tenis a fin de año tras ser N°6 del ranking y consiguió trabajo en el mundo de las finanzas

Mastantuono, a fondo: de la charla con Mourinho y los consejos de Batistuta, al retiro de Messi y el sueño de volver a la Selección

Michael Owen sobre las lesiones que frenaron su carrera: “No quiero imaginar lo que podría haber logrado”

TELESHOW

Luis Ventura mostró las cámaras de seguridad de APTRA tras la polémica por la visita de Marcelo Polino

Luis Ventura mostró las cámaras de seguridad de APTRA tras la polémica por la visita de Marcelo Polino

La Joaqui y Tiago PZK fueron vistos juntos y comenzaron los rumores de romance: la foto

Ángel De Brito anticipa el fin de LAM y descarta dejar la televisión: "Me aburrí de hablar todos los días de Wanda, de Tini..."

Moria Casán se emocionó al hablar del rol de su hija Sofía en la serie: "Me habita como mi ADN"

Quiénes son los ocho nuevos convocados para MasterChef Celebrity en Telefe

INFOBAE AMÉRICA

El deterioro de las vías profundiza la crisis ferroviaria en Cuba

El deterioro de las vías profundiza la crisis ferroviaria en Cuba

El salvadoreño Marcelo Arévalo llega al US Open con Mate Pavić y una cuenta pendiente que todavía marca su plan

Jueza rechaza flexibilizar las medidas cautelares contra el hijo de un diputado panameño

La cancelación del TPS puede separar a más de 150,000 niños estadounidenses de sus familias salvadoreñas, advierte la organización WOLA

Venus podría albergar vida: un estudio reciente brinda un nuevo horizonte sobre posibles mundos habitables