Cómo hablar con Gemini en Gmail, Google Docs y Keep

Gmail Live, Docs Live y Keep Live se presentaron por primera vez en mayo, durante la conferencia Google I/O. (Google)

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Google comenzó a implementar nuevas funciones de inteligencia artificial conversacional para Gmail, Google Docs y Keep que permitirán a los usuarios interactuar con estas aplicaciones mediante la voz y el lenguaje natural. Las herramientas, impulsadas por Gemini, servirán para hacer preguntas sobre los correos electrónicos, crear borradores de documentos o tomar notas sin necesidad de escribir.

La compañía presentó estas funciones por primera vez en mayo, durante su conferencia Google I/O, y las denominó Gmail Live, Docs Live y Keep Live. Su objetivo es facilitar una interacción más directa con las aplicaciones de productividad de la empresa, para que los usuarios hablen con la inteligencia artificial en lugar de escribir cuando buscan información o realizan determinadas tareas.

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El despliegue comenzará en inglés y estará disponible tanto en dispositivos Android como en iOS. La llegada de estas herramientas forma parte de una estrategia más amplia para integrar las funciones de voz y la IA generativa en las principales aplicaciones de la compañía.

Gmail Live permite formular preguntas en lenguaje natural sobre el contenido de la bandeja de entrada. (Europa Press)

Gmail permitirá preguntar directamente por los correos

Gmail Live habilitará un asistente basado en Gemini para realizar consultas sobre el contenido de la bandeja de entrada. En lugar de escribir palabras concretas en el buscador y revisar manualmente los resultados, el usuario podrá formular una pregunta con lenguaje natural y la inteligencia artificial analizará la información disponible en los correos para responder.

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Durante la conversación, la aplicación también mostrará una transcripción en tiempo real de lo que se está diciendo. Esta función puede resultar útil para localizar información concreta sin tener que realizar varias búsquedas: por ejemplo, el usuario podría preguntar por los detalles de un viaje, una compra o una conversación determinada y dejar que Gemini localice la información relevante.

Docs Live ayudará a crear documentos a partir de la voz

En Google Docs, la nueva función permitirá describir lo que se quiere escribir para que Gemini ayude a elaborar un primer borrador. El usuario podrá explicar mediante lenguaje natural el contenido que necesita, y la inteligencia artificial utilizará esa información para generar una propuesta inicial.

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Docs Live puede generar un primer borrador a partir de una descripción hablada del contenido deseado.

Además, Docs Live podrá recurrir a diferentes fuentes del ecosistema de Google, entre ellas Gmail, Drive, Chat y la web. Esto permitirá, por ejemplo, pedir la creación de un documento a partir de información que ya se encuentre distribuida entre distintos servicios, de modo que la IA pueda utilizar ese contexto para organizar y preparar un primer texto.

La herramienta no sustituye necesariamente el proceso de edición posterior, pero busca reducir el tiempo necesario para comenzar a escribir y reunir información.

Keep se convierte en un bloc de notas controlado por voz

Keep Live está orientado a una interacción más sencilla y cotidiana. La aplicación permitirá registrar ideas sin necesidad de utilizar el teclado: el usuario podrá hablar y usar Keep como un bloc de notas para guardar información, recordatorios o ideas, mientras la inteligencia artificial ayuda a recopilar determinados contenidos y organizarlos.

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Keep Live permite guardar notas, recordatorios o listas mediante comandos de voz, sin usar el teclado. (Google)

Google pone como ejemplo la posibilidad de pedir una receta o solicitar una lista de ingredientes para preparar un plato concreto, como una shakshuka. La aplicación podrá utilizar la conversación para crear una nota con la información solicitada. De esta manera, Keep Live busca transformar una aplicación tradicional de notas en una herramienta con la que el usuario pueda interactuar de forma más natural.

Google amplía su apuesta por la voz y Gemini

El lanzamiento de Gmail Live, Docs Live y Keep Live se suma a otros avances recientes de la compañía relacionados con el uso de la voz. En abril, Google incorporó una función de dictado entre aplicaciones en su software para Mac. Posteriormente, los teléfonos Pixel 11 recibieron Rambler, una herramienta basada en Gemini diseñada para mejorar el dictado y eliminar las palabras de relleno durante el habla.

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La compañía también presentó en agosto Gemini 3.5 Transcribe, un modelo orientado a tareas de conversión de voz a texto. Con estas novedades, Google continúa explorando una forma diferente de utilizar sus aplicaciones, con la que busca reducir la dependencia del teclado y permitir que los usuarios puedan buscar información, redactar documentos o guardar ideas simplemente hablando.

FOTO DE ARCHIVO: Icono de la aplicación Gemini en esta ilustración tomada el 5 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Google anunció además que estas funciones llegarán próximamente a los clientes de Workplace Business, lo que ampliará su disponibilidad más allá de los usuarios individuales de sus planes de inteligencia artificial.

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