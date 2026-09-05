Economía

Una de las grandes empresas globales de servicios petroleros comunicó que no participará en proyectos en Malvinas

SLB, antes Schlumberger, adelantó que no participará en proyectos en las islas. No estaba vinculada al proyecto Sea Lion. Sus antecedentes en Vaca Muerta y trabajos con YPF y Vista Oil

El logo de SLV en su sede en Houston, Texas Distribución vía REUTERS/File Photo
El logo de SLV en su sede en Houston, Texas Distribución vía REUTERS/File Photo
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SLB, una de las grandes empresas globales de servicios petroleros, comunicó este sábado que no participará en proyectos en Malvinas, en una de las primeras reacciones a los anuncios realizados el jueves por la noche por el presidente Javier Milei y las disposiciones del consiguiente decreto publicado en el Boletín Oficial.

“SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes.En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”, dice el comunicado de Schlumberger Argentina S.A. (SLB) difundido este sábado.

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SLB se describe a sí misma como “una empresa global de tecnología que impulsa la innovación energética para un planeta equilibrado”. Tiene presencia en más de 100 países y empleados de casi el doble de nacionalidades y provee servicios y soluciones digitales y tecnológicas a escala en petróleo y gas, “para descarbonizar industrias y desarrollar y ampliar nuevos sistemas energéticos que aceleren la transición energética”

Cabe acotar que SLB, al igual que Halliburton y otras grandes compañías de servicios petroleros con negocios en la Argentina, se mantuvo al margen del proyecto Sea Lion, de la empresa israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), que expresaron el viernes que las sanciones argentinas no modificarán su cronograma y seguirán adelante con el proyecto.

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El Gobierno argentino ya abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en Malvinas y buscará determinar si hubo incumplimientos a la Ley 26.659 por tareas petroleras sin autorización argentina e incluirá en las actuaciones a accionistas y prestadores de servicios.

Además, a posteriori surgió un dato antes inadvertido: uno de los cuatro contratos comerciales que Navitas firmó para poner en marcha Sea Lion, es con la empresa neerlandesa Bluewater Energy Services, que proveyó boyas flotantes de las cuales se exportará el petróleo que llegará a las costa atlántica a través del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS).

Alcance de las sanciones

El Decreto 868/2026 agiliza la aplicación de la Ley 26.659. La norma prohíbe, para quienes realizan o están habilitados a realizar actividades en la Argentina, no solo la participación directa o indirecta en explotaciones sin autorización argentina en la plataforma continental, sino también determinadas transacciones y prestaciones financieras, logísticas, técnicas, comerciales y de consultoría.

Ese alcance puede condicionar a proveedores como SLB, que tiene importantes proyectos en la Argentina, que hoy confirmó que prioriza de modo excluyente.

Una plataforma petrolera flotante con el cartel Sea Lion en la torre central sobre el mar abierto bajo un cielo nublado.
La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 17 de marzo de 2026, SLB y YPF anunciaron un acuerdo para incorporar a la empresa al Instituto Vaca Muerta. La comunicación refiere a la capacitación de trabajadores para operaciones no convencionales y fue difundida luego de una visita del director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y del presidente de YPF, Horacio Marín, a Loma Campana. El texto habla de “talento, tecnología y colaboración” para desarrollar recursos no convencionales.

Además, en junio de 2024, SLB había comunicó la continuidad y ampliación de su trabajo con Vista Energy en Vaca Muerta, a partir de un contrato de completación integrada no convencional.

SLB también había realizado otros trabajos de estimulación y perforación y contratos relacionados con infraestructura de transporte de gas de Vaca Muerta.

De Schlumberger a SLB

Fundada por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger, Schlumberger nació en Francia en 1926 , apuntando a la perfilación eléctrica de pozos, técnica de medición de las características geológicas del subsuelo y creció hasta convertirse en una de las mayores compañías mundiales de servicios para la industria del petróleo y el gas, con negocios en perforación, evaluación de reservorios, completación de pozos, producción, equipos submarinos y software.

En octubre de 2022 la empresa cambió su nombre a SLB, presentándose como una empresa de tecnología energética, con actividad en petróleo y gas, captura de carbono, geotermia, litio y herramientas digitales.

Una vieja ligazón de la hoy SLB con la Argentina fue que Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, el principal exportador de crudo de la Argentina, ingeniero en petróleo por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), desarrolló en Schlumberger una carrera internacional de cerca de 13 años, entre 1999 y 2012, ocupando posiciones en América Latina, EE.UU., Medio Oriente, Asia, Europa, Rusia y China y llegando a presidir Schlumberger Production Management, área que administraba proyectos integrados de producción para operadoras.

En mayo de 2012 tras la expropiación de la mayoría accionaria que tenía Repsol, Galuccio asumió como presidente y CEO de YPF, donde siguió hasta 2016. En 2017 fundó Vista Energy, hoy una de las principales productoras independientes de Vaca Muerta. También integra el directorio de SLB desde 2017, en una función de director no ejecutivo.

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