Política

Murió Alberto Iribarne, ex ministro de Néstor Kirchner

Lo confirmó su hija en redes sociales, quien lo definió como un “hombre afectuoso y solidario”. Tenía 76 años. Fue titular de la cartera de Justicia

20130511 - Alberto iribarne 600
Alberto Iribarne, ministro de Jusiticia durante la gestión de Néstor Kirchner
Guardar

El ex ministro de Justicia Alberto Iribarne murió este sábado a los 76 años, tras haber ocupado ese cargo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Lo confirmó su hija Ines Iribarne en redes sociales, quien lo definió como un “hombre afectuoso y solidario”. Tenía 76 años.

“Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio. Fue diputado nacional, convencional constituyente, ministro de Justicia y embajador, responsabilidades que asumió con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales”, expresó la hija del dirigente peronista.

PUBLICIDAD

Ines Iribarne expresó su dolor en redes sociales
Ines Iribarne expresó su dolor en redes sociales

La mujer agregó: “Nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino. Nos despedimos con dolor, pero también con el profundo orgullo de haber sido sus hijos. Tu ejemplo será nuestro legado; tu recuerdo, nuestra compañía”.

En un mensaje en X, Rossi lo despidió con una definición política: “Falleció Alberto Irirbarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomía. Abrazo a sus compañeros y familiares”.

PUBLICIDAD

Agustín Rossi despidió en las redes al exministro Alberto Iribarne
Agustín Rossi despidió en las redes al exministro Alberto Iribarne

“Alberto Iribarne (1950-2026). Diputado, constituyente, ministro y embajador. Representante de una generación que procuró construir un peronismo democrático y moderno. Abrazos a su familia. QEPD”, agregó Mariano Caucino, embajador de la Argentina en India.

Iribarne nació en Buenos Aires el 2 de agosto de 1950. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1974.

Captura de pantalla de una publicación en X con un mensaje de pésame y el retrato de un hombre maduro con traje, anteojos y corbata rosada
Mariano Caucino publica un mensaje de condolencias en la red social X tras el fallecimiento del exministro y embajador argentino Alberto Iribarne.

Sus primeros pasos en la militancia política los dio durante la última dictadura militar. Entre 1976 y 1983 se desempeñó como asesor de Deolindo Bittel en la conducción del Partido Justicialista. Durante ese período redactó documentos destinados a denunciar graves violaciones a los derechos humanos.

A lo largo de su carrera mantuvo vínculos con distintos sectores del movimiento peronista. Acompañó a Carlos Grosso en la Ciudad de Buenos Aires, fue viceministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem y encabezó la Secretaría de Seguridad Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

También tuvo un rol en la campaña presidencial de Duhalde en 1999, cuando se desempeñó como jefe de campaña. Pese a haber ocupado funciones durante el menemismo, Iribarne aclaró en reiteradas oportunidades que no se consideraba menemista y sostuvo su pertenencia al justicialismo desde su juventud.

En 2005 llegó al Ministerio de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. Su relación política y personal con Alberto Fernández facilitó su incorporación al gabinete nacional.

Alberto Iribarne entrando a la Casa Rosada
Alberto Iribarne en una de sus visitas a la Casa Rosada durante la pandemia

Durante su paso por el ministerio, acompañó la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad después de la anulación de las leyes de impunidad. También impulsó una comisión de juristas para reformar el Código Procesal Penal junto a Carlos Beraldi.

Otro de los temas que respaldó durante su gestión fue la autolimitación del Poder Ejecutivo en la designación de magistrados mediante los decretos 222 y 558 de 2003. Iribarne permaneció al frente del Ministerio de Justicia hasta el cierre del mandato presidencial, en 2007.

Luego de su salida del gabinete, fue propuesto como embajador argentino ante la Santa Sede. Sin embargo, el Vaticano no otorgó el plácet debido a su condición de divorciado. Después de ocho meses de espera, Iribarne renunció a la postulación.

En 2019, durante la presidencia de Alberto Fernández, volvió a la función diplomática. El mandatario lo designó embajador argentino en Uruguay, cargo desde el cual trabajó en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en los ámbitos comercial, social y cultural.

Su trayectoria también incluyó una actividad vinculada con el ámbito académico. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador. A esa labor sumó la publicación de tres libros.

Iribarne mantuvo además una estrecha dedicación a su familia y combinó durante su trayectoria la actividad política, la gestión pública, la diplomacia y la docencia.

Temas Relacionados

Néstor KirchnerMinisterio de JusticiaPeronismoAlberto Iribarne

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el anuncio de Milei, el ex primer ministro británico Boris Johnson pidió refuerzos militares en las Malvinas

Tras el mensaje en cadena nacional sobre las medidas de soberanía en las islas, el exjefe del gobierno de Gran Bretaña reclamó en el Daily Mail enviar aviones, tropas o barcos. De todas formas, calificó al presidente argentino como “anglófilo y admirador de Thatcher”

Tras el anuncio de Milei, el ex primer ministro británico Boris Johnson pidió refuerzos militares en las Malvinas

La iglesia, movimientos sociales y once bloques del Congreso impulsan una ley para el financiamiento de obras en barrios populares por diez años

Más de 5 millones de personas viven en zonas vulnerables sin acceso a servicios básicos. La iniciativa plantea atar el presupuesto al PBI. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión

La iglesia, movimientos sociales y once bloques del Congreso impulsan una ley para el financiamiento de obras en barrios populares por diez años

El RENAR autorizó la destrucción de más de 13 mil chalecos antibalas vencidos: todavía hay 300 mil en depósitos de todo el país

El proceso empezará en Santa Fe, mientras la mayoría espera en lugares custodiados. La legislación que se debe cumplir para la tarea. Los casos de equipos que terminaron en manos de delincuentes

El RENAR autorizó la destrucción de más de 13 mil chalecos antibalas vencidos: todavía hay 300 mil en depósitos de todo el país

Milei, el llamativo giro por Malvinas y su propia señal de uso político doméstico

El Presidente decidió un viraje significativo en un tema realmente sensible. Lo asoció directamente a las señales de Trump. Y asomó como un movimiento de fuerte sentido político local. La defensa del plan económico, otra vez en el centro y con mensaje interno

Milei, el llamativo giro por Malvinas y su propia señal de uso político doméstico

La victoria de Cavalieri en Comercio abrió una tanda de elecciones en sindicatos clave: fuerte disputa en la UTA y posible unidad en Metrodelegados

Líderes gremiales como Roberto Fernández, Néstor Segovia, José Luis Lingeri y Abel Furlán pondrán en juego su liderazgo en comicios que se sucederán hasta fines de año. Quién es el único que tiene asegurada su continuidad

La victoria de Cavalieri en Comercio abrió una tanda de elecciones en sindicatos clave: fuerte disputa en la UTA y posible unidad en Metrodelegados

DEPORTES

Impacto de Alpine en el Gran Premio de Italia: Pierre Gasly logró la pole position y Franco Colapinto largará 7°

Impacto de Alpine en el Gran Premio de Italia: Pierre Gasly logró la pole position y Franco Colapinto largará 7°

La selección argentina Sub 20 inauguró el Mundial femenino con una derrota 3-0 ante Polonia

La historia de la maestra argentina que ganó un contrato de UFC tras una sangrienta pelea y ahora tendrá su esperado debut en París

A la espera del debut del Kily González como DT, el Inter Miami de Messi buscará otra victoria ante el Atlanta United del Tata Martino: hora, TV y formaciones

Se estrenó “Conmebol Libertadores 2026: la gloria eterna”, la serie que documenta el camino de la fase de grupos hasta la final

TELESHOW

El sentido homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años: “Tus manos que sanan penas”

El sentido homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años: “Tus manos que sanan penas”

Murió a los 47 años el actor y modelo Cristian Belec

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Nahuel Pennisi: de su devoción por Mercedes Sosa a la táctica que usó para conquistar a su esposa

La música Beat argentina como semilla del Rock Nacional

INFOBAE AMÉRICA

Educación bajo la mano de la dictadura: ¿cómo fue el inicio de clases en cuba?

Educación bajo la mano de la dictadura: ¿cómo fue el inicio de clases en cuba?

Un grupo de hombres enmascarados bloqueó los accesos al puerto de Dover, uno de los más concurridos de Reino Unido

Festival de los Farolitos: la tradición centenaria que viste de colores el occidente de El Salvador

Once partidos y plataformas opositoras denuncian que la reforma constitucional busca “sepultar” la soberanía popular en Nicaragua

El Gobierno de El Salvador pide redistribuir USD 97 millones excedentes de bonos en el presupuesto estatal