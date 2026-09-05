Murió Alberto Iribarne, ex ministro de Néstor Kirchner

Alberto Iribarne, ministro de Jusiticia durante la gestión de Néstor Kirchner

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El ex ministro de Justicia Alberto Iribarne murió este sábado a los 76 años, tras haber ocupado ese cargo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Lo confirmó su hija Ines Iribarne en redes sociales, quien lo definió como un “hombre afectuoso y solidario”. Tenía 76 años.

“Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio. Fue diputado nacional, convencional constituyente, ministro de Justicia y embajador, responsabilidades que asumió con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales”, expresó la hija del dirigente peronista.

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Ines Iribarne expresó su dolor en redes sociales

La mujer agregó: “Nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino. Nos despedimos con dolor, pero también con el profundo orgullo de haber sido sus hijos. Tu ejemplo será nuestro legado; tu recuerdo, nuestra compañía”.

En un mensaje en X, Rossi lo despidió con una definición política: “Falleció Alberto Irirbarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomía. Abrazo a sus compañeros y familiares”.

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Agustín Rossi despidió en las redes al exministro Alberto Iribarne

“Alberto Iribarne (1950-2026). Diputado, constituyente, ministro y embajador. Representante de una generación que procuró construir un peronismo democrático y moderno. Abrazos a su familia. QEPD”, agregó Mariano Caucino, embajador de la Argentina en India.

Iribarne nació en Buenos Aires el 2 de agosto de 1950. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1974.

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Mariano Caucino publica un mensaje de condolencias en la red social X tras el fallecimiento del exministro y embajador argentino Alberto Iribarne.

Sus primeros pasos en la militancia política los dio durante la última dictadura militar. Entre 1976 y 1983 se desempeñó como asesor de Deolindo Bittel en la conducción del Partido Justicialista. Durante ese período redactó documentos destinados a denunciar graves violaciones a los derechos humanos.

A lo largo de su carrera mantuvo vínculos con distintos sectores del movimiento peronista. Acompañó a Carlos Grosso en la Ciudad de Buenos Aires, fue viceministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem y encabezó la Secretaría de Seguridad Interior durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

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También tuvo un rol en la campaña presidencial de Duhalde en 1999, cuando se desempeñó como jefe de campaña. Pese a haber ocupado funciones durante el menemismo, Iribarne aclaró en reiteradas oportunidades que no se consideraba menemista y sostuvo su pertenencia al justicialismo desde su juventud.

En 2005 llegó al Ministerio de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. Su relación política y personal con Alberto Fernández facilitó su incorporación al gabinete nacional.

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Alberto Iribarne en una de sus visitas a la Casa Rosada durante la pandemia

Durante su paso por el ministerio, acompañó la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad después de la anulación de las leyes de impunidad. También impulsó una comisión de juristas para reformar el Código Procesal Penal junto a Carlos Beraldi.

Otro de los temas que respaldó durante su gestión fue la autolimitación del Poder Ejecutivo en la designación de magistrados mediante los decretos 222 y 558 de 2003. Iribarne permaneció al frente del Ministerio de Justicia hasta el cierre del mandato presidencial, en 2007.

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Luego de su salida del gabinete, fue propuesto como embajador argentino ante la Santa Sede. Sin embargo, el Vaticano no otorgó el plácet debido a su condición de divorciado. Después de ocho meses de espera, Iribarne renunció a la postulación.

En 2019, durante la presidencia de Alberto Fernández, volvió a la función diplomática. El mandatario lo designó embajador argentino en Uruguay, cargo desde el cual trabajó en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en los ámbitos comercial, social y cultural.

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Su trayectoria también incluyó una actividad vinculada con el ámbito académico. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador. A esa labor sumó la publicación de tres libros.

Iribarne mantuvo además una estrecha dedicación a su familia y combinó durante su trayectoria la actividad política, la gestión pública, la diplomacia y la docencia.

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