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Luis Ventura mostró las cámaras de seguridad de APTRA tras la polémica por la visita de Marcelo Polino

El presidente de la asociación hizo públicas las grabaciones de la sede y quedó demostrado que el periodista no ingresó con equipo de grabación

El presidente de la asociación hizo públicas las cámaras de la sede para demostrar el accionar del periodista (Video: LAM-América TV)
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Marcelo Polino y Luis Ventura llevan semanas enfrentados dentro de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas): el periodista solicitó los balances de la entidad, lo que el presidente de la institución interpretó como una señal de desconfianza hacia su gestión de once años. La disputa escaló cuando miembros de la asociación aseguraron que Polino se había presentado en la sede acompañado de una cámara con intención de filmar, versión que el periodista negó al sostener que su visita respondió exclusivamente a un trámite de reempadronamiento.

Para desmentirlo, Ventura decidió difundir las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede. El material llegó a LAM (América TV), donde Ángel de Brito lo exhibió ante su panel con evidente ironía: “¿No tienen por ahí los videos de Polino grabado por las cámaras de Ventura en APTRA? Miren lo que es. Miren qué lindo APTRA”.

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De Brito describió el recorrido cuadro a cuadro. “La cámara dos es donde empieza a entrar Polino con su asistente, que es el acusado de filmar todo. Le abren la reja y en la cámara tres ingresa, recibido por una miembro de APTRA”, explicó el conductor. Las imágenes mostraron a Polino desplazándose por distintos sectores de la sede: el salón principal —decorado con el trofeo Martín Fierro y fotografías en blanco y negro—, la cocina, y los accesos a los baños. Este último detalle dio lugar a uno de los momentos más comentados del segmento: “Hay dieciséis baños. Capaz que no conoce todos”, señaló una panelista, ante la sorpresa de De Brito, que repitió: “¡Dieciséis baños!”

También se vio a Polino posando para una foto junto al cartel institucional del Martín Fierro y, más tarde, frente a un banner de la asociación. El gesto dividió al panel: mientras una voz apuntó que “la típica que te hacés después de votar”, otra bromeó con que el periodista “estaba buscando la caja fuerte”.

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El tramo más debatido tuvo que ver con el tiempo que Polino permaneció en la sede. “Pusiste que se quedó media hora; él dijo siete minutos”, remarcó De Brito, sin que las imágenes aportaran una respuesta definitiva. Con todo, la mayor parte del panel coincidió en que el video no revelaba ninguna conducta irregular. “No veo nada raro. Hasta acá no lo comprometen”, señaló uno de los panelistas, posición que otra voz suscribió: “Para mí ninguna imagen lo compromete”. Uno de los presentes cerró el segmento con humor: “Yo, si fuera Polino, después de que filmen esto renuncio”.

El presidente de la asociación dejó en claro su postura acerca de la situación (Video: LAM-América TV)

Tras el análisis de las imágenes en estudio, el cronista Fede Flowers salió a buscar a Ventura. El presidente de APTRA se mostró sereno y admitió que las cámaras lo corrigieron: creyó que Polino había llevado una filmadora, pero el material lo desmintió. “Conseguí videos para ver realmente qué pasaba. Después, cuando veo las imágenes, me doy cuenta de que no llevó una filmadora, pero tomó imágenes. No me parece mal, está bien”, explicó. Sobre la duración de la visita —uno de los puntos en disputa—, fue categórico: Polino permaneció media hora, no los siete minutos que él mismo había declarado. Y aclaró que el reempadronamiento fue una gestión que el propio Polino solicitó: “Tenía que participar de una gestión que pidió él mismo. Lo hicimos efectivo y reempadronamos a todo el padrón de APTRA para que fijara su nuevo domicilio, sus nuevos teléfonos”.

Sobre el vínculo de Polino con la institución, Ventura evitó el juicio directo: “Cada uno toma su vínculo con la entidad a la manera que lo interpreta. Yo no voy a poner en tela de juicio si está bien o mal lo que él hace”. Sí recordó que en algún momento Polino intentó competir internamente: “Se postularon con mi hijo Facundo. Los dos armaron como una especie de frente opositor. Yo no lo veo mal”.

También señaló que Polino presentó una denuncia institucional contra Evelyn Von Brocke por afirmaciones que involucraban presuntos delitos, pero nunca la trasladó a la justicia. “Por un mecanismo que generó justamente él, el que termina en tribunales soy yo y no él”, afirmó. Su socio Nico Peralta sumó su lectura: “Lo que se habla siempre es que no está bueno que se ventile esto hacia afuera. Todo este ruido lastima a la institución, porque se podría resolver puertas adentro, en una asamblea. Lo que pasa es que nadie tiene compromiso: citan una asamblea y somos siempre las mismas tres o cuatro caras”.

Aunque Ventura no cerró completamente la posibilidad de reconciliarse, tampoco la aseguró del todo. Cuando Flowers le consultó si aceptarían un café con Polino, replicó: “Yo me tomo todos los cafés que quieran. Ahora, el juicio no lo levanto”. También señaló que, si llegara a ganar el caso contra Balbroque, destinaría la suma total a APTRA.

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