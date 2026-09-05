Trágico accidente en Río Negro: una pareja chocó de frente contra una camioneta y murió

Mónica Beatriz García Reus y Carlos Antonio Martín, una pareja de Allen, viajaban en un Mercedes Benz cuando ocurrió el accidente en la Ruta 22.

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Dos personas murieron en un choque frontal ocurrido el jueves 3 de septiembre sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 883, en las proximidades de Río Colorado, en la provincia de Río Negro. Las víctimas fueron identificadas como Mónica Beatriz García Reus, de 72 años, y Carlos Antonio Martín, de 81, quienes viajaban juntos como pareja a bordo de un Mercedes Benz.

Según informó el Diario Río Negro, el impacto se produjo alrededor de las 20 y tuvo carácter semifrontal entre el automóvil en que iban las víctimas, oriundas de Allen, y una camioneta Toyota Hilux.

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García Reus falleció en el lugar del accidente, mientras que Martín fue trasladado a un hospital local, donde su muerte se constató a los pocos minutos del ingreso. El conductor de la Hilux también resultó con lesiones y permanece internado.

Las causas del siniestro están bajo investigación. En el lugar actuaron el fiscal adjunto Matías Álvarez Reynolds junto con la Unidad Operativa de la Investigación del Ministerio Público Fiscal, el gabinete de criminalística y personal de Seguridad Vial.

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La noticia sacudió a la comunidad de Allen durante las primeras horas del viernes. Vecinos y allegados de la pareja difundieron mensajes de despedida en las redes, entre los que se destacó el de un grupo de excompañeras de García Reus: “Hoy despertamos con la peor de las noticias. Ayer perdió la vida nuestra queridísima amiga hermana Mónica Beatriz García Reus; la sorprendió la muerte en Río Colorado en un fatal accidente. Nos cuesta creerlo y asimilarlo”, escribieron, según recogió el Diario Río Negro. En el mismo mensaje, las mujeres la recordaron como una persona llena de “paz, luz y amor”.

Una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 12 y una mujer de 66 años murió

El martes pasado, un choque frontal se produjo sobre la Ruta Nacional 12 en el kilómetro 378, cerca de Aranguren, departamento Nogoyá, Entre Ríos. Como consecuencia del brutal accidente entre una camioneta municipal y un camión, una mujer de 66 años perdió la vida. El siniestro sucedió aproximadamente a las 6 de la mañana, momento en que una espesa niebla cubría la zona y la visibilidad era casi nula.

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Una mujer de 66 años murió en un choque frontal entre una camioneta municipal y un camión sobre la Ruta Nacional 12, cerca de Aranguren, en Entre Ríos.

La víctima llevaba el nombre Nilda Teresa Muñoz y medios provinciales confirmaron que se encontraba como pasajera de una Renault Kangoo perteneciente al Municipio de Nogoyá. Ese vehículo ofrecía servicios para el área de Desarrollo Social de la administración local y se encargaba, en esa jornada, de transportar a cuatro personas que tenían turnos médicos programados en Paraná. Las tres mujeres restantes resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de urgencia tanto al hospital de General Ramírez como al Hospital San Martín de Paraná.

También estuvo involucrado un camión Iveco Daily blanco que venía desde San Jerónimo, Santa Fe, y que circulaba con dirección a Gualeguaychú cuando tuvo lugar la colisión frontal. La determinación de las causas del accidente sigue pendiente y compete a la Justicia, que deberá investigar tanto la mecánica del choque como el posible papel de las condiciones climáticas.

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Un comunicado difundido por la Municipalidad de Nogoyá detalló que el utilitario “presta el servicio de traslado de Desarrollo Social, y se dirigía a la ciudad de Paraná, con cuatro ocupantes que tenían turnos médicos programados”. En ese mismo texto se incluyó el mensaje de las autoridades: “Acompañamos a los familiares y seres queridos de la víctima, en este doloroso momento”.

Cristian Koch, jefe departamental de Policía de Nogoyá, ofreció detalles a Estación Plus Crespo, indicando que “la persona fallecida iba como ocupante del utilitario” y puntualizando que la conductora —empleada municipal— también sufrió lesiones y fue llevada a recibir atención médica. Koch además comunicó la presencia de un fiscal en el lugar y que, de momento, no fue ordenada la autopsia, aunque la causa prosigue según sus directivas.

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Luego de la colisión, se efectuó de inmediato el operativo de emergencia sobre la Ruta 12. Tanto el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernández como la policía y los equipos de emergencia participaron en la asistencia a los heridos, el retiro de los automóviles y la reorganización del tránsito. El tramo de ruta fue bloqueado en la zona impactada, y se implementaron desvíos por los accesos a Aranguren y Hernández. En las horas siguientes, las autoridades pidieron a los automovilistas circular con máxima precaución, ya que la niebla espesa persistía y seguía afectando el tránsito.