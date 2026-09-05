Tomás Etcheverry venció a Mariano Navone en el duelo de argentinos y avanzó a los octavos de final del US Open

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Tomás Etcheverry se llevó el duelo entre argentinos y rompió una barrera personal en el US Open: fue 6-4, 6-4 y 6-3 ante Mariano Navone y la clasificación a octavos de final por primera vez en el último Grand Slam de la temporada.

El platense, 32° en el ranking ATP, jugó mejor este viernes: sacó bien, dominó el grueso de los intercambios, encontró tiros ganadores y mostró mayor oportunismo y eficacia ante un Navone (49°) que, esta vez, lució impreciso.

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Etcheverry confirmó su buen momento en Nueva York y va por más: su próximo rival saldrá del duelo entre el español Daniel Mérida (39°) y el estadounidense Alex Michelsen (46°).

En sus dos primeras presentaciones, Tommy había superado con nitidez al checo Vit Kopriva (69°) y al británico Jacob Fearnley (101°), y había vuelto a instalarse en una tercera ronda que ya había alcanzado en 2024. Ante Navone, tenía la posibilidad de superar esa barrera por primera vez. Y lo consiguió ante un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

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El pupilo de Walter Grinovero justificó el triunfo en su precisión en los puntos importantes. El primer parcial tuvo un desarrollo equilibrado, pero Etcheverry supo esperar su oportunidad y aprovechó el momento decisivo para sacar ventaja. Con el marcador 5-4 y el servicio de Navone, el ganador remontó un 40-0 en contra y consiguió cinco puntos consecutivos para quebrar y quedarse con el set.

Fue una muestra de la diferencia que consiguió establecer en los momentos de mayor presión: Etcheverry sacó bien, encontró profundidad con su derecha y no le dio chances a su compatriota.

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Tomás Etcheverry avanzó a octavos del US Open (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

En el segundo set fue Navone quien consiguió el primer quiebre. El de 9 de Julio se puso en ventaja en el quinto game, pero no pudo sostenerla: Etcheverry recuperó el break inmediatamente y volvió a llevar el partido a un escenario de máxima paridad.

Otra vez, el platense fue más preciso cuando llegó la definición. En el décimo game consiguió un nuevo quiebre y tomó una ventaja de dos sets. Y en el tercero, la foto se repitió: Etcheverry vio la oportunidad y fue implacable. Logró el quiebre en el octavo juego y cerró el partido con su saque.

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El duelo tuvo además un significado especial para ambos. Era el primer enfrentamiento entre Etcheverry y Navone a nivel ATP, aunque ya se habían cruzado dos veces antes de llegar al circuito grande. En ambas ocasiones había ganado Tommy: en el M15 de Buenos Aires de 2019 y en el Challenger de Montevideo de 2022.

Navone había llegado a esta tercera ronda después de protagonizar dos de las principales historias del torneo. En su estreno eliminó a Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slam con 24 títulos, en un partido de cinco sets disputado en el Arthur Ashe Stadium. Luego volvió a remontar un encuentro ante Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon, para instalarse por segunda vez en su carrera en la tercera ronda de un Grand Slam.

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Etcheverry, en cambio, arribó a Nueva York después de una gira sobre canchas duras en la que no había podido ganar un partido en Washington, Montreal y Cincinnati. El US Open representó un cambio de tendencia: superó con autoridad a Kopriva en su primera aparición y luego derrotó a Fearnley en un partido interrumpido durante varias horas por la lluvia.

Ahora consiguió dar un paso más y sueña con llegar todavía más lejos.

Mariano Navone esta vez no pudo (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)