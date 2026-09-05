Mastantuono, a fondo: de la charla con Mourinho y los consejos de Batistuta, al retiro de Messi y el sueño de volver a la Selección

Franco Mastantuono sumó minutos en los tres partidos de la temporada en la Fiorentina (Créditos: EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)

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Franco Mastantuono tuvo un mal inicio en su nueva etapa a préstamo desde Real Madrid en la Fiorentina de Italia porque el elenco de la Serie A fue goleado por Roma (4-0) y el recién ascendido Frosinone (3-0), pero el argentino confía en revertir este momento y, en una entrevista con el diario La Gazzetta dello Sport, habló de diferentes temas, como su relación con José Mourinho, el honor de jugar con Lionel Messi en la selección argentina y lo que debe hacer para volver a ser convocado por Lionel Scaloni en vísperas a una nueva fecha FIFA.

“Messi es único y el mejor de todos. Jugar con él en la selección fue un privilegio, y es triste que se vaya”, fue una de sus respuestas más destacadas en una semana marcada por el retiro del 10 en la Albiceleste. A continuación, esquivó las comparaciones que se trazan entre el propio Mastantuono con varios jugadores de la Scaloneta: “Admiro a (Ángel) Di María y a Dybala. Paulo juega en mi posición, pero es absurdo compararme con jugadores que han tenido carreras extraordinarias. Tengo una excelente relación con Dybala; jugamos pádel en Argentina. Y estoy deseando enfrentarme a Lautaro (Martínez) y al Inter”.

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De cara a un nuevo parate de selecciones, el atacante de 19 años se ilusionó con volver a la Celeste y Blanca, luego de jugar cuatro partidos con el combinado nacional: “La camiseta de Argentina es la más bonita de todas, y espero volver a usarla pronto, pero para eso tengo que trabajar duro, entrenar y jugar”.

Todavía no convirtió goles ni brindó asistencias en 185 minutos con esta camiseta

El futbolista nacido en la ciudad bonaerense de Azul contó que estudia italiano “una hora al día”, señaló que su mejor virtud es que “siempre voy hacia adelante, ataco al rival y tengo personalidad” y no ocultó su mayor defecto: “Necesito mejorar en muchas cosas, incluyendo mi efectividad frente a la portería. Conozco mi potencial, sé que puedo convertirme en un gran jugador y le pongo pasión y amor cada día”.

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Y si de definición se habla, en las últimas horas pudo compartir un momento especial con uno de los grandes ídolos de la Fiore: Gabriel Batistuta. El segundo máximo goleador de la Selección marcó una época en el club italiano, donde jugó nueve temporadas y ganó una Copa Italia y una Supercopa de Italia, además de convertir 207 goles en 333 partidos, y esta semana participó de los festejos por el centenario del club.

El video muestra un partido de fútbol conmemorativo en un estadio. Se observan jugadas de varios futbolistas en el campo y momentos de celebración después de goles. Un jugador con camiseta roja es visible en abrazos de festejo. El evento cuenta con la asistencia de público en las gradas. El contenido corresponde a una cobertura del centenario de la Fiorentina con goles de Gabriel Batistuta.

“Fue una sensación increíble. Hablamos de fútbol, ​​de la ciudad, de la afición, de lo que significa jugar aquí. Tomaré muy en serio sus consejos”, expresó Franco Mastantuno sobre su conversación con Batigol.

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Por otro lado, se refirió a su salida del Real Madrid para sumar minutos en el cuadro de Florencia y la cercanía con el técnico del Merengue, José Mourinho: “Es un gran entrenador, y me impresionó la energía que transmite. Cuando hablamos, aún no había elegido Florencia, pero me dio buenos consejos. Junto con él y con el Real Madrid, decidimos que ir a jugar era la mejor opción”.

“Cuando me llamaron de Florencia, pensé en la Serie A, una liga competitiva que siempre me ha atraído, la importancia del club y los muchos argentinos que han hecho historia aquí: todos hablaban maravillas de Florencia”, aseguró Mastantuono. Además, explicó por qué emigró a esa institución, en lugar de otra que dispute competencias internacionales: “Eso no fue un factor decisivo; prioricé las perspectivas. La Fiorentina apuesta por la juventud y la calidad; es el mejor lugar para plasmar mi visión del fútbol”.

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Llegó cedido por una temporada desde Real Madrid (Fiorentina oficial)

En distinta sintonía, fue consultado sobre si se ve reflejado en la historia de Nico Paz, quien debió salir de la Casa Blanca y exhibió su mejor rendimiento con otra camiseta: “Nico demostró su valía en el Como, es un buen ejemplo, pero yo vine aquí por el proyecto de la Fiorentina y para medirme con la Serie A”.

El jugador surgido de River Plate reveló que uno de sus principales recuerdos tiene relación al Millonario cuando fue interrogado sobre su golazo de tiro libre en un Superclásico ante Boca Juniors: “Recuerdo que el Monumental estaba a reventar, era emocionante. Antes de pegarle, les dije a mis compañeros que iba a darle efecto a la pelota. Cuando la vi en el arco, me volví loco. Fue el mejor momento de mi vida”.

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Por último, Mastantuono se refirió a la necesidad de la Fiorentina de sumar sus primeros puntos en el campeonato durante el cruce de este sábado desde las 10:00 (hora argentina) ante Torino como local y en el duelo del próximo viernes ante Venezia en condición de visitante: “Tenemos muchos jugadores nuevos y necesitamos encontrar un equilibrio. Sin embargo, tengo mucha fe en el equipo y en (Fabio, técnico) Grosso. Elegí la Fiorentina en parte por él: cuando me llamó, supe que su proyecto era perfecto para mí”.