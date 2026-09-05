Política

Milei aprovechó el viaje a Misiones para consolidar LLA como opción para el 2027 pero tuvo que esquivar una protesta

El Presidente defendió los resultados de su gestión y repasó conceptos de la doctrina libertaria ante empresarios. Crece la expectativa por la lista violeta que La Libertad Avanza podría lanzar para competir en las elecciones provinciales

Ante los empresarios, Javier Milei defendió los resultados de su gestión (Foto AP/Esteban Félix)
Ante los empresarios, Javier Milei defendió los resultados de su gestión (Foto AP/Esteban Félix)
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El presidente Javier Milei cerró la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). También concretó un encuentro con libertarios misioneros. Hubo protestas contra su visita, pero sin consecuencias.

La exposición del Presidente se realizó en un hotel cinco estrellas ubicado en Puerto Iguazú. El discurso comenzó un poco más tarde de las 18:30, la hora prevista en un principio.

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Al terminar, el mandatario brindó una clase magistral en la escuela de dirigentes de LLA misionera. La conferencia, con estricta selección de participantes, se concretó en otro hotel, ubicado a 600 metros del primero. La organización estimó que se dieron cita unos 800 referentes libertarios.

Tras los buenos resultados en las elecciones de 2025, hay grandes chances de que la provincia se pinte de violeta el año próximo. El actual mandatario, Hugo Passalacqua, buscará la reelección. El presidente de LLA Misiones, Adrián Núñez, aparece como el principal oponente. El diputado nacional libertario, Diego Hartfield, es otra opción para competir contra el oficialismo provincial.

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Javier Milei en Misiones
El gobernador Hugo Passalacqua junto a su comitiva cerca del titular de Diputados, Martín Menem, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno (Credito: Presidencia)

El Presidente no tuvo contacto formal con Passalacqua, quien también habló en el encuentro. A la convocatoria del IAEF se sumaron a su vez los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Passalacqua se ubicó con sus pares en la primera fila. En la continuidad de la hilera se sentaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

El mandatario misionero aplaudió en varias oportunidades al Presidente, incluso cuando reivindicó políticas que Passalacqua cuestiona en público, como la restricción monetaria.

Durante su exposición en la Convención del IAEF, Milei repasó conceptos de la doctrina libertaria y reivindicó logros de su gestión de gobierno. En las afueras del complejo, un grupo de productores yerbateros protestó contra sus políticas. Fueron contenidos por un cordón de Gendarmería. El reclamo central fue que el Estado reasuma la función de regulador y fije un precio mínimo para la materia prima.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expuso antes que el Presidente en el encuentro y descartó de plano esa posibilidad. “No podemos ponerle a la yerba un precio que no tiene”, definió. Luego, subrayó que la exportación es la principal chance de crecimiento del producto.

Un lugar de acceso difícil

La protesta incluyó la movilización de camiones y tractores hasta el acceso al lugar donde Milei expondría. La caravana circuló con un altavoz que reproducía el himno nacional a todo volumen. Los vehículos eran, en su mayoría, viejos Mercedes Benz 1114 de la década del ‘80 que trasladaban en el acoplado los tractores y bolsas con hojas de yerba mate. También hubo presencia de camionetas 4x4.

Javier Milei en Misiones
El Presidente llegó bajo un estricto protocolo de seguridad al hotel en Puerto Iguazú (Credito: Presidencia)

A los costados de la ruta se pudieron ver banderas de la CTA, Encuentro Patriótico, Cartoneros y del Movimiento Evita. Hubo otras con las inscripciones “Milei Vendepatria”, “Milei sos la dictadura” y “Milei persona no grata en Misiones”. Varios manifestantes tenían las pecheras de organizaciones de izquierda.

El Gobierno provincial informó que no se produjeron refriegas, incidentes ni detenciones producto de la manifestación en contra del mandatario nacional.

El Presidente atravesó la zona de protestas en medio de la burbuja de seguridad que montó la Casa Militar con el apoyo de Gendarmería y de la Policía de Misiones. La gente que se agolpó en las banquinas lo recibió con cantos subidos de tono. El lugar donde dio la conferencia fue la Reserva Iryapú. Se trata de 600 hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú.

El predio presenta accesos limitados y una configuración vial que dificulta el desplazamiento masivo hacia el establecimiento. Esta circunstancia favoreció el control de los accesos y el perímetro de seguridad del Presidente.

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