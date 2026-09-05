Ángel De Brito anticipa el fin de LAM y descarta dejar la televisión: "Me aburrí de hablar todos los días de Wanda, de Tini..."

Fernanda Iglesias entrevistó a Ángel de Brito, que habló sobre el final de LAM

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Ángel de Brito confirmó en Fernanda al hueso, el programa de Fernanda Iglesias en Love, que LAM tiene los días contados: el conductor adelantó que los doce años de trayectoria son, para él, el momento justo para cerrar el ciclo, aunque aclaró que planea seguir ligado a la televisión.

El conductor fue invitado al ciclo de Iglesias y, ante la pregunta directa sobre el futuro del programa, salió al cruce de las versiones que circularon en los últimos días. “Lo tergiversaron todo lo que dije. Yo dije: doce años me parece ya un buen momento de cerrar LAM, no de cerrar mi contrato ni con la productora, ni con el canal, ni dejar de hacer tele”, señaló. “Vi notas que me retiraba, vi notas que me echaban, que me iba, vi todas las opciones”, completó con ironía.

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La aclaración llegó luego de que, a principios de agosto, De Brito anticipara en su programa de Bondi Live que el ciclo se despedirá. En Love, ratificó esa postura: “Va a terminar en algún momento, sí. Me parece que los doce años es un buen número para cerrarlo.” Y sumó un dato: el programa acaba de alcanzar los 2.500 episodios.

De Brito fue enfático en separar el fin del programa de un alejamiento de la pantalla. “Son ciclos, son 12 años, estamos bien. No dije que me iba a retirar de la televisión, solo hacer otras cosas”, había explicado días atrás en declaraciones a Desayuno Americano (América TV). En la charla con Iglesias lo reiteró: su intención es explorar nuevos formatos, no desaparecer del aire.

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Ángel de Brito

El conductor reconoció que el agotamiento no pasa por las personas que lo rodean sino por la rutina de los temas. “No de la gente, sino de todos los días lo mismo, de todos los días hablar de Wanda, de todos los días hablar de Tini”, graficó. Y atribuyó parte de ese desgaste a la velocidad que impuso la era de las redes sociales: “Estamos tan locos con la velocidad del teléfono, de las redes sociales, del clip, clip, clip, que me parece que todo tiene más vértigo hoy.”

El anuncio generó debate incluso puertas adentro del programa. Cuando De Brito lo adelantó en Bondi Live, sus propias panelistas intentaron disuadirlo: La Barbi le recordó la máxima de Mirtha Legrand, según la cual “los éxitos no se abandonan”. El conductor escuchó el argumento, pero no cedió. Sí admitió que le resulta difícil imaginar el programa sin él al frente: “Es raro cuando se van los conductores y vienen otros. Hay pocas excepciones de que el programa funcione. Creo que los programas son de los conductores”, afirmó. Para ilustrar que cerrar una etapa exitosa no implica el fin, trajo a colación el caso de Mario Pergolini, quien dejó CQC en su mejor momento y logró reinventarse. “Ahora hace otro programa y le va bárbaro”, reconoció.

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Consultado por Iglesias sobre si se aburre de trabajar con las mismas personas, el conductor rechazó esa lectura. Repasó la historia del programa y señaló que varias integrantes tuvieron una trayectoria extensa junto a él: Yanina Latorre estuvo diez años, Andrea Taboada ocho, Nazarena Vélez lleva cinco y Mariana Brey también completó cinco temporadas. “De la gente no me aburro”, subrayó.

Nora Colosimo, la última angelita que se incorporó a LAM

Lo que sí destacó como clave para la longevidad del ciclo fue el sistema de panelistas rotativas que adoptó en los últimos años. “Al cambiar tanto elenco, eso le da al programa un dinamismo que por ahí te lo hace distinto todos los días. No es lo mismo un panel que el otro”, explicó, y trazó un paralelo con Bondi Live, donde la mesa también varía según el día.

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Tras el anuncio del cierre, América TV no tardó en reaccionar. Según reveló el propio conductor en Bondi Live, Pamela David le escribió al día siguiente para tantear la posibilidad de un nuevo proyecto dentro del canal. De Brito no dio detalles sobre la propuesta, pero la señal de la emisora fue clara: no quiere perder a una de sus figuras más convocantes cuando LAM baje la persiana.

El ciclo, que arrancó en El Trece con el nombre Los Ángeles de la Mañana y luego migró a América TV en horario nocturno ya rebautizado como LAM, transita actualmente su undécima temporada. El final, según su conductor, llegaría en 2027.

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