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Bill Gates aseguró que apoyaría frenar el avance de la IA si existiera un plan creíble

El fundador de Microsoft afirmó que los incentivos geopolíticos y económicos impiden parar el avance tecnológico a escala mundial

Gates cuestionó la comparación entre la inteligencia artificial y otras revoluciones tecnológicas porque la IA puede sustituir capacidades cognitivas humanas. (Foto: Europa Press)
Gates cuestionó la comparación entre la inteligencia artificial y otras revoluciones tecnológicas porque la IA puede sustituir capacidades cognitivas humanas. (Foto: Europa Press)
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Bill Gates advirtió que el avance de la inteligencia artificial (IA) empuja al mundo hacia una transición sin plan de contención ni preparación suficiente, y sostuvo que solo apoyaría frenarla si existiera un plan global creíble, algo que hoy no ve posible por la presión de los incentivos geopolíticos y económicos.

En su planteo, la velocidad del cambio es parte del problema. Gates afirmó que la irrupción de la IA en sectores como el derecho, la atención al cliente, la medicina, el software y la manufactura ocurrirá en el plazo de una década, no a lo largo de varias generaciones, como sucedió con otros saltos tecnológicos.

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El fundador de Microsoft describió una tensión doble: la tecnología puede ampliar la productividad y acelerar la innovación científica, pero sus beneficios y sus costos llegarán al mismo tiempo. “Necesitamos tiempo para prepararnos para el período de agitación social, política y económica que estamos a punto de entrar”, señaló.

Gates sostuvo que la IA impactará en el derecho, la medicina, el software, la atención al cliente y la manufactura en el plazo de una década. (Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis)
Gates sostuvo que la IA impactará en el derecho, la medicina, el software, la atención al cliente y la manufactura en el plazo de una década. (Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis)

Gates sostuvo que quienes más expuestos están al cambio son quienes menos margen tienen para absorberlo. Puso como ejemplo al trabajador que ganaba 20 dólares por hora y pierde su empleo frente a un robot que cuesta 10 dólares por hora, y al contable desplazado por sistemas automatizados.

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Por qué Bill Gates cree que la IA no es como otras revoluciones tecnológicas

Gates cuestionó una de las ideas más extendidas en el debate sobre empleo y automatización: que esta transición repetirá el patrón de otras anteriores.

El empresario recordó que el paso de una economía agrícola a otra de oficina en Estados Unidos tomó varias generaciones y abrió trabajos nuevos que seguían dependiendo de la capacidad cognitiva humana.

Ilustración de un robot humanoide blanco sentado en un escritorio, con luz azul, rechazando a cuatro personas de pie con currículums.
Bill Gates señaló que la transición a la era de la IA expone más a los trabajadores con menos margen, como empleados y contables desplazados por sistemas automatizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso, sostuvo, la diferencia es que la IA puede sustituir justamente esa capacidad. “Muchos observadores afirman que esta transición tecnológica será similar a las anteriores”, planteó, para luego marcar que esa analogía falla porque ahora se trata de una tecnología capaz de ver, oír, hablar, razonar y, con el tiempo, realizar tareas físicas con fluidez humana.

Asimismo, remarcó que la adopción será más veloz que la de la computadora personal. Mientras el PC necesitó cerca de 20 años para alterar de forma amplia la organización del trabajo, la IA ya opera sobre dispositivos existentes y usa lenguaje natural, sin exigir la misma adaptación previa por parte de los usuarios.

Para Gates, ese punto explica por qué parte del debate público todavía subestima el fenómeno. No se trata solo de una mejora incremental de herramientas conocidas, sino de un sistema que puede ajustarse a las personas, aprender de los datos disponibles y entrenarse incluso con el mismo material que hoy se usa para capacitar trabajadores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La adopción de la IA, según Gates, será más rápida que la de la computadora personal porque opera sobre dispositivos existentes y usa lenguaje natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo Bill Gates cree que la IA evolucionará

Otra de las razones que, a su entender, alimenta la subestimación del impacto de la IA es la percepción de que los modelos siguen fallando en tareas básicas. Mencionó como ejemplo que hasta hace poco algunos sistemas no podían resolver un Sudoku simple ni contar cuántas letras “R” hay en la palabra “fresa”.

Aun así, no tomó esos errores como prueba de un límite estructural. “El problema de la fiabilidad se está solucionando rápidamente”, aseguró, al señalar que los investigadores ya desarrollan modelos capaces de verificar su propio trabajo y corregirse.

Su conclusión fue más allá del presente inmediato. “Pronto serán sustancialmente mejores que los humanos en muchas tareas”, dijo, en una evaluación que refuerza su idea de que la sustitución laboral no será marginal ni restringida a un solo rubro.

Bill Gates afirmó que los errores actuales de la inteligencia artificial no marcan un límite estructural y que la fiabilidad se corrige con rapidez. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)
Bill Gates afirmó que los errores actuales de la inteligencia artificial no marcan un límite estructural y que la fiabilidad se corrige con rapidez. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

De qué dependen los beneficios potenciales de la IA

Gates rechazó tanto el optimismo ciego como una visión centrada solo en amenazas. Planteó que el desafío consiste en sostener “una profunda preocupación por los daños que la IA debe minimizar” y, al mismo tiempo, un “optimismo fundamentado” sobre los beneficios si estos se extienden al conjunto de la sociedad.

Esa secuencia, para el empresario, es decisiva en términos políticos. Si la primera experiencia mayoritaria con la IA consiste en perder el trabajo, advirtió, el rechazo social crecerá y será más difícil sostener la confianza pública necesaria para administrar la transición.

Por eso pidió cooperación entre gobiernos, industrias y empresas de IA desde ahora. Su argumento es que maximizar los beneficios no es una cuestión secundaria: forma parte de la estrategia para reducir los costos sociales y evitar que la tecnología quede asociada de entrada con exclusión laboral.

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