Sociedad

Cada vez más jóvenes se van más tarde de la casa de sus padres: las razones detrás del fenómeno

La canasta de emancipación supera el millón de pesos y los alquileres, los salarios y la informalidad laboral dificultan el acceso a una vivienda propia

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Cada vez más jóvenes permanecen en la casa de sus padres hasta cerca de los 28 años. Detrás de esa postergación aparecen tres factores que se combinan: alquileres altos, empleo informal y salarios que no alcanzan para cubrir el costo de una vida independiente. En ese escenario, la dificultad para acceder a una vivienda ya no solo posterga la emancipación, sino también otras decisiones centrales de la vida adulta.

La presión del mercado habitacional aparece también en la evolución de la tenencia: la cantidad de inquilinos en la ciudad pasó del 24% en 2003 al 36%, mientras que la proporción de propietarios bajó del 64% al 52%, según explicó Emmanuel Ferrario en Infobae A las Nueve.

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Ferrario sostuvo que en los años 90 los jóvenes dejaban la casa de sus padres cerca de los 24 años. Hoy, esa salida se produce en promedio cuatro años más tarde: los hombres se independizan a los 29 años y las mujeres a los 27.

La propiedad se concentra en mayores de 65 años y los monoambientes en menores de 30

Ferrario describió una brecha generacional en el acceso a la vivienda propia. Según sus datos, el 81% de los propietarios de la ciudad tiene más de 65 años, mientras que entre quienes alquilan monoambientes el 80% tiene menos de 30.

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Ese reparto expone dos realidades distintas frente al costo habitacional. Para los más jóvenes, la carga no se limita al alquiler: incluye expensas y el resto de los gastos mensuales que deja vivir fuera del hogar familiar.

Una joven estudia en un escritorio con libro y portátil. La habitación tiene una cama, sillón con ropa, armario, chimenea decorativa y ventana con cortinas.
Una joven estudia en su habitación de alquiler, acondicionada en lo que parece haber sido un salón de un piso compartido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de los jefes de hogar menores de 30 años muestra el cambio de largo plazo. En 1980 representaban el 42%; en 1990, el 31%; en la actualidad, el 10%.

Ferrario vinculó ese descenso con las crisis económicas, las dificultades de acceso al crédito y los cambios en los ingresos. También aclaró que alquilar no es en sí mismo un problema cuando se trata de una elección sostenible.

Una pareja puede destinar el 60% del ingreso a alquiler y expensas

El punto crítico, según Ferrario, aparece cuando la vivienda absorbe una porción demasiado alta del salario. Puso como ejemplo a una pareja que destina el 60% de sus ingresos al alquiler y las expensas, y debe cubrir con el 40% restante comida, transporte, salud y otros consumos básicos.

Esa estructura de gastos reduce la capacidad de ahorro y aleja la posibilidad de acceder a una compra. Ferrario señaló además que cerca del 40% de los jóvenes trabaja en la informalidad dentro de la ciudad de Buenos Aires, mientras que para el conjunto de Argentina ese indicador ronda el 57%.

La informalidad complica el acceso a contratos y garantías. También deja a muchos trabajadores fuera de mecanismos de actualización salarial ligados a la inflación, de acuerdo con lo expuesto por el dirigente.

En ese marco, el analista citó salarios promedio de $900.000 para personas de 18 a 30 años. Entre los 18 y 24 años, el promedio ronda los $700.000; entre los 25 y 30, se ubica entre $1,3 millones y $1,4 millones.

Mujer sentada a una mesa de madera lee documentos; hay llaves, una carpeta, una taza, una estantería con libros, plantas, una ventana y un sofá.
Una joven inquilina examina su contrato de alquiler en el salón de su vivienda en España, con documentos y las llaves de la propiedad sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También mencionó la canasta de independencia publicada por UADE, valuada en $1,3 millones. Esa cifra incluye alquiler, expensas, servicios y alimentos, pero no contempla transporte, salidas ni cobertura de salud.

El costo de la vivienda también altera decisiones familiares y personales

Al mismo tiempo, vinculó el problema habitacional con la caída de la natalidad y con la postergación de proyectos de convivencia. Su planteo fue que el acceso a una vivienda ya no afecta solo la posibilidad de comprar, sino la organización misma de la vida adulta.

El analista citó un estudio de población de la Organización de las Naciones Unidas. Según su descripción, el 60% de los consultados de entre 18 y 45 años dijo que desea tener más hijos, pero entre quienes no tienen hijos o tienen uno o dos aparecen límites materiales vinculados con el alquiler y el costo de sostener una vivienda.

A eso sumó una encuesta de Deloitte sobre menores de 35 años, en la que el alto costo de vida aparece por encima del desempleo entre las principales preocupaciones. Ferrario agregó que ese cuadro también se relaciona con ansiedad y depresión.

Una persona joven con mochila negra y chaqueta verde habla por teléfono móvil mientras mira un cartel de "Se alquila" en un balcón de un edificio antiguo.
Una persona joven camina por una calle céntrica de Madrid y habla por teléfono mientras mira un cartel de "Se alquila" en el balcón de un edificio, lo que representa la búsqueda de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras ciudades aplicaron subsidios, vivienda pública y reconversión de oficinas

Para ampliar la oferta de viviendas y abaratar el alquiler juvenil, Ferrario mencionó medidas aplicadas en otras ciudades. Entre ellas incluyó la reconversión de oficinas vacías en departamentos.

Citó el caso de Seúl, donde antiguas oficinas fueron adaptadas como viviendas compartidas para jóvenes solteros. Esos alquileres cuestan entre 30% y 50% menos que el promedio del barrio, según detalló.

También mencionó a Viena, donde el parque público de viviendas permite ofrecer alquileres accesibles. Según Ferrario, el objetivo es que los jóvenes no destinen más del 25% de sus ingresos a la vivienda.

En Madrid, añadió, se aplicó un bono joven de 250 euros mensuales durante dos años para personas de 18 a 24 años. Otra propuesta que señaló consiste en crear un sistema de calificación para inquilinos, de modo que un historial de pagos ayude a negociar alquileres, garantías y seguros de caución.

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