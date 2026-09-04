Rinocerontes, yaks y camellos, los cruces genéticos que desafían los límites de la naturaleza

Los cruces híbridos pueden buscar sostener especies al borde de desaparecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres animales híbridos muestran usos concretos en conservación, ganadería y experimentación, desde el caso de una rinoceronte nacida en 1977 en la República Checa hasta cruces desarrollados en el Himalaya y en Dubái.

Los animales híbridos no siempre son una rareza de laboratorio. En algunos casos, aparecen vinculados a objetivos puntuales, como sostener especies al borde de desaparecer, mejorar la adaptación a territorios de altura o evaluar los límites biológicos de determinados cruces.

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Según GEO, estas combinaciones entre especies o subespecies pueden servir para enfrentar extinciones, condiciones extremas o ensayos de cría. Los casos abarcan a un rinoceronte blanco, al dzo usado desde hace siglos en Asia y al cama obtenido mediante inseminación artificial.

El intento para salvar una especie

La gestación de Nasi probó que una hembra de rinoceronte blanco del Sur puede llevar un embrión del Norte en un esquema de subrogación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1977 nació en el zoológico de Dvůr Králové, en la República Checa, una hembra de rinoceronte llamada Nasi. Durante varios meses, su llegada no llamó la atención de los cuidadores, hasta que se comprobó que su madre pertenecía a la subespecie del ejemplar blanco del Norte y su padre a la del Sur.

Ese cruce, que en ese momento parecía un dato menor, adquirió otra dimensión con el paso de los años: el individuo del Norte quedó al borde de la extinción y solo sobreviven 2 hembras, incapaces de reproducirse de forma natural.

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Además, el último macho murió en 2018, aunque se conservaron espermatozoides que hoy permiten crear embriones en laboratorio. El problema central es encontrar un ejemplar capaz de gestarlos.

Un antecedente clave para salvar la subespecie

La extinción del rinoceronte blanco del Norte dejó solo 2 hembras incapaces de reproducirse de forma natural y obligó a crear embriones en laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí reaparece el valor del caso de Nasi. Su nacimiento demostró que una hembra de rinoceronte blanco del Sur puede llevar adelante la gestación de un embrión que, en términos genéticos, pertenece al Norte.

En 2023 se implantaron embriones en un ejemplar del Sur en Kenia. Aunque la gestación no prosperó, durante un examen veterinario se observó un feto de 70 días, esa experiencia permitió confirmar una posibilidad biológica relevante según ScienceDaily.

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Sin el antecedente de Nasi, esta alternativa potencialmente no habría sido considerada. De ese modo, presenta a aquel nacimiento como una referencia para los actuales intentos de preservar a la subespecie.

La utilidad de este híbrido, en este caso, no aparece como una solución definitiva, sino como una prueba de que una gestación subrogada entre subespecies puede ser viable.

El dzo se afianzó en la vida de montaña

El dzo combina adaptación a la altitud, resistencia al frío y tolerancia a la falta de oxígeno con mayor masa muscular y producción de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muy distinto es el caso del dzo, un híbrido entre yak y vaca doméstica que se utiliza desde hace más de 2.000 años en las mesetas del Tíbet y en el Himalaya. Este animal fue pensado para responder a las exigencias de la altura.

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El macho suele ser estéril, pero la hembra, llamada dzomo, puede reproducirse con las 2 especies de origen. Esa particularidad permite a los criadores sostener y ajustar las líneas de cría y así pueden elegir ejemplares más resistentes y más productivos, en función de las necesidades del entorno.

Este animal reúne rasgos del yak salvaje, como la resistencia al frío, la capacidad de soportar la falta de oxígeno y la adaptación a la altitud, junto con características de los bovinos domésticos, entre ellas mayor masa muscular y mejor rendimiento lechero.

Este híbrido puede transportar cargas más pesadas que un yak y producir más leche, sin perder la capacidad de sobrevivir en zonas donde una vaca común no resistiría. Por eso se lo usa para el transporte, el arado y la producción láctea.

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Un híbrido clave en tiempos de cambio

El dzo, híbrido de yak y vaca doméstica, se usa desde hace más de 2.000 años en el Tíbet y el Himalaya para la vida de altura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un pilar de la economía pastoral himalaya, al destacar su presencia sostenida en esas comunidades de montaña. Los pastizales se transforman y las estaciones se alteran, en este contexto de inestabilidad, este ejemplar resurge como fuente de resiliencia.

Las investigaciones genéticas recientes muestran que el dzo combina genes ligados a la adaptación a la altura con otros asociados al crecimiento y a la producción de leche. Esa mezcla atrae a especialistas que estudian sistemas ganaderos aptos para regiones montañosas de otras partes del mundo.

El cama no superó la fase experimental

El cama, creado en Dubái por inseminación artificial entre llama y dromedario, no superó la fase experimental por fallas gestacionales y problemas de fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer caso es el del cama, desarrollado en 1998 en el Centro de Reproducción de Camélidos de Dubái. Allí, investigadores lograron fecundar una hembra llama con esperma de un dromedario mediante inseminación artificial.

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La reproducción natural era inviable por la diferencia de tamaño entre ambas especies. Un dromedario mide entre 1,80 y 2,10 metros a la cruz, mientras una llama alcanza entre 1,10 y 1,20 metros.

El primer ejemplar, llamado Rama, fue seguido por otros. Tenía aspecto de gran llama, con patas largas, pelaje relativamente denso, ausencia de joroba y patas hendidas de llama, además de orejas cortas, cola larga y hocico semejante al del dromedario.

La hibridación puede funcionar en el plano técnico, pero no siempre produce un modelo viable a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los resultados no fueron uniformes. Algunos individuos eran sociables y robustos, pero otros desarrollaban conductas agresivas o inestables. La esterilidad, frecuente en híbridos entre géneros distintos, apareció en varios camas.

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Los estudios sobre híbridos entre estos animales muestran que, aunque estos cruces pueden lograrse mediante técnicas reproductivas, presentan altas tasas de fracaso gestacional y limitaciones de fertilidad, lo que dificulta su consolidación como un modelo viable a largo plazo, según ScienceDirect.

La hibridación puede funcionar en el plano técnico, pero no siempre da lugar a un modelo viable a largo plazo. Mientras que el dzo ya forma parte de las tradiciones ganaderas del Himalaya desde hace bastante tiempo, la cama todavía no ha pasado de ser un experimento.