Tesla lanzará en septiembre 2026 su Cybercab: un robotaxi sin conductor humano, sin pedales ni volante

Esta primera fase contempla la circulación de estos vehículos exclusivamente para empleados de la empresa en vías públicas. REUTERS/Maxim Shemetov

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Tesla se prepara para lanzar el Cybercab, un vehículo eléctrico autónomo diseñado como taxi sin conductor, con un debut previsto en Austin, Texas (Estados Unidos), que podría redefinir el transporte urbano. Así lo dio a conocer Mashable.

Este modelo, que prescinde de volante y pedales, marca la primera vez que la compañía apuesta por un automóvil ideado desde cero para operar como robotaxi, intensificando la competencia en el sector de la movilidad autónoma.

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Lanzamiento del Cybercab de Tesla: el taxi autónomo sin volante ni pedales

El próximo estreno del Cybercab en Austin representa una nueva etapa para Tesla en el desarrollo de tecnologías de transporte autónomo. Esta primera fase contempla la circulación de estos vehículos exclusivamente para empleados de la empresa en vías públicas.

El Cybercab de Tesla es un vehículo eléctrico de dos plazas diseñado desde cero para funcionar de manera 100% autónoma. REUTERS/Mike Blake

A partir de ahí, la compañía planea la incorporación progresiva del Cybercab a su plataforma de robotaxis, ya activa en la ciudad a través de su aplicación Robotaxi.

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El Cybercab destaca por su diseño completamente eléctrico y la eliminación de elementos tradicionales de conducción como el volante y los pedales. Con solo dos asientos, el vehículo se diferencia de los modelos previos de Tesla, que adaptaron sistemas de autonomía a versiones ya existentes.

Ahora, la empresa de Elon Musk apuesta por una solución creada específicamente para operar sin la intervención humana, consolidando su estrategia de innovar en el transporte urbano.

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A man looks at Tesla Cybercab displayed at the Tesla company’s booth at the 8th China International Import Expo (CIIE) in Shanghai, China, November 6, 2025.REUTERS/Maxim Shemetov

La introducción de este taxi autónomo no solo implica un avance técnico, sino también un desafío regulatorio. La ausencia de controles tradicionales obliga a que los sistemas de inteligencia artificial respondan con precisión ante situaciones imprevistas en las calles, como cruces de peatones, obras viales o desvíos de ruta.

Esta característica convierte al Cybercab en objeto de especial atención para los organismos reguladores y los expertos en seguridad vial, quienes evaluarán su comportamiento en entornos reales.

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Competencia en el sector de taxis autónomos y el papel de Tesla

El lanzamiento del Cybercab sitúa a Tesla en competencia directa con otras empresas que ya exploran el mercado de taxis autónomos, como Waymo y Zoox.

Estas compañías han consolidado servicios de movilidad inteligente en distintas regiones de Estados Unidos, aunque la propuesta de Tesla introduce una novedad: el primer vehículo diseñado exclusivamente para operar sin conductor, sin adaptar modelos convencionales.

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A Tesla Cybercab drives on the sidewalk during an appearance outside the Nasdaq Market site in New York City, U.S., October 27, 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Hasta ahora, Tesla ha ofrecido viajes autónomos mediante su aplicación Robotaxi, empleando principalmente vehículos Model Y adaptados con sistemas de conducción autónoma. El debut del Cybercab supone un paso adicional en esta estrategia, ya que introduce un diseño exclusivo para el servicio y busca optimizar la experiencia tanto en términos de eficiencia como de seguridad.

La llegada de este nuevo modelo podría acelerar la adopción de taxis autónomos en zonas urbanas, fortaleciendo la presencia de Tesla en un segmento donde la competencia tecnológica y la regulación son factores determinantes.

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La empresa espera que su enfoque innovador marque la diferencia frente a propuestas rivales y siente las bases para el futuro del transporte urbano sin conductor.

FILE PHOTO: A Tesla Cybercab is displayed at the Los Angeles Auto Show, in Los Angeles, California, U.S., November 21, 2024. REUTERS/David Swanson/File Photo

Desafíos regulatorios y de seguridad vial para el Cybercab

La puesta en marcha del Cybercab será objeto de seguimiento por parte de las autoridades y especialistas en seguridad vial. El hecho de que el vehículo carezca de controles manuales tradicionales representa un desafío para la regulación existente y exige que los sistemas de conducción autónoma de Tesla alcancen niveles de fiabilidad muy elevados.

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La capacidad del Cybercab para gestionar imprevistos, interactuar con peatones y adaptarse a cambios repentinos en el entorno urbano será clave en las evaluaciones regulatorias. Esta nueva etapa también podría influir en el desarrollo de normativas específicas para vehículos autónomos de nueva generación, adaptadas a las peculiaridades de modelos completamente automáticos y sin conductor humano.

La vigilancia sobre el Cybercab no solo será técnica, sino también social, dado el impacto que puede tener en la percepción pública de la seguridad y la fiabilidad del transporte autónomo.

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FILE PHOTO: The logo of Tesla is seen on a Tesla Model Y during Tesla Inc.'s official launch in Bogota, Colombia, November 20, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

El desempeño del vehículo en sus primeras semanas de circulación, aunque limitado inicialmente a empleados de Tesla, contribuirá a definir los próximos pasos en la expansión de este servicio a usuarios externos y, eventualmente, a otras ciudades.

El desarrollo del Cybercab responde a una visión de Tesla orientada a transformar la movilidad urbana mediante la automatización y la electrificación del transporte público. La presentación del modelo, realizada en octubre de 2024, formó parte de una estrategia más amplia para liderar la transición hacia soluciones de movilidad sin conductor y con bajas emisiones.

El lanzamiento en Austin servirá como prueba piloto para evaluar la viabilidad operativa y la aceptación social del vehículo. Los resultados de esta experiencia inicial influirán en la extensión del servicio a otras regiones y en el ritmo de adopción de taxis autónomos en la red de Tesla.