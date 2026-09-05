Guatemala

El hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas y sábanas en la ruta hacia Chinautla elevó a más de 90 los casos registrados este año en Guatemala

Un bulto localizado en el kilómetro 8.5 de la vía antigua a Santa Cruz Chinautla fue reportado por transeúntes, y la asistencia confirmó restos humanos sin rasgos para definir sexo en el sitio

El video muestra la cobertura de un incidente en una zona de carretera con vegetación. Personal de servicios de emergencia, incluyendo bomberos con cascos y agentes de policía, están presentes en el lugar. Se observan dos ambulancias y una camioneta policial en la vía asfaltada. Los uniformados dirigen su atención hacia una zanja lateral cubierta de hierba alta. Un objeto blanquecino y cubierto es visible entre la vegetación. La escena se corresponde con el hallazgo de un cuerpo en el kilómetro 8.5 de una antigua ruta. Crédito Bomberos Voluntarios
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El hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas y sábanas en la ruta hacia Chinautla volvió a exponer este viernes 4 de septiembre una secuencia de abandonos de cadáveres en el área metropolitana de Guatemala, donde ya se contabilizan más de 90 casos este año en condiciones similares, más del doble de los 39 reportados durante todo 2025.

El cadáver fue localizado en el kilómetro 8.5 de la ruta antigua que conduce hacia Santa Cruz Chinautla, a un costado de la carretera y a unos cinco metros de la vía. Transeúntes que pasaban por el sector vieron un bulto sospechoso y alertaron a los Bomberos Voluntarios.

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Los socorristas confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona envuelta en bolsas plásticas y sábanas. Por las condiciones en que fue encontrado, no fue posible establecer en el lugar el género de la víctima.

La Policía Nacional Civil quedó a cargo del resguardo de la escena mientras esperaba la llegada del Ministerio Público para las diligencias e investigaciones del crimen. Las autoridades deberán determinar la identidad de la persona localizada.

Vista desde arriba de un bombero con casco parado entre hierba alta al lado de un muro de concreto
Bomberos Voluntarios localizaron el cadáver en el kilómetro 8,5 de la ruta antigua a Santa Cruz Chinautla tras la alerta de transeúntes sobre un bulto sospechoso. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

La PNC vinculó el 99% de los casos identificados con grupos criminales y narcomenudeo

En una citación de esta semana, el director de la Policía Nacional Civil David Custodio Boteo sostuvo que, pese al aumento de estos hallazgos, el país registra menos homicidios que en 2025. Según dijo, “a la presente fecha, en comparación al año anterior, en el tema de homicidios vamos 89 homicidios menos que el año dos mil veinticinco”.

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Boteo añadió que desde 2024 hubo un repunte de homicidios en los que aparecieron cadáveres embolsados. También afirmó: “Un 99% de ellos, que han sido identificados, tienen vinculación con grupos criminales precisamente al tema de narcomenudeo”.

El jefe policial indicó además que en el presente año sumaban 87 personas localizadas abandonadas en bolsas de nailon y costales. Atribuyó esa dinámica a un “cambio de administración criminal” dentro de una estructura dedicada a la venta de drogas en zonas de la capital y municipios cercanos.

De acuerdo con su explicación, esa reorganización interna derivó en una “limpieza” para eliminar a miembros de la estructura y sustituirlos por pandilleros. También señaló que parte de la actividad delictiva se desplazó hacia sectores como la Reformita, el Periférico, la zona 13 y la zona 10 tras la priorización policial en la calzada Roosevelt con el Plan Semáforo Seguro.

Mario Polanco, integrante del Grupo de Apoyo Mutuo, advirtió que el deterioro de la seguridad ya no responde solo a una percepción social, sino a un aumento real de homicidios, asaltos, extorsiones y otros delitos contra el patrimonio y la vida. En su diagnóstico, “antes era todo percepción. Ahora es ya un incremento de violencia en general”.

Guatemala amaneció con dos nuevos cuerpos abandonados a la orilla de la carretera en el área metropolitana

El caso de Chinautla la madrugada del 29 de agosto se inscribe en una jornada reciente y marcada por nuevos hallazgos en rutas del área metropolitana. Mixco y Chinautla registraron dos cuerpos envueltos en bolsas plásticas y sábanas a la orilla de la carretera, hace unas dos semanas una cifra que elevó a más de 90 los cuerpos localizados este año en circunstancias similares.

Uno de esos hallazgos ocurrió en el bulevar El Naranjo, en la zona cuatro de Mixco, donde vecinos alertaron sobre otro bulto extraño junto al asfalto. Los Bomberos Municipales acudieron y confirmaron que dentro de bolsas de nailon había un cadáver cuya identidad tampoco pudo establecerse en el lugar.

El segundo se produjo en la carretera que conecta la colonia Arimany, zona seis, con Santa Cruz Chinautla. Socorristas de la 122 Compañía de los Bomberos Voluntarios respondieron al aviso sobre un posible cuerpo envuelto en sábanas y localizaron restos humanos al borde del camino.

La PNC y el MP asumieron las diligencias en ambos puntos. Los cuerpos serían trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte y establecer las identidades.

Julio concentró 27 hallazgos y las necropsias señalan la estrangulación

La respuesta central a la magnitud del fenómeno es esta: Guatemala acumula en 2026 más de 90 cuerpos abandonados en bolsas, sábanas o maleteros de vehículos. Esa cantidad ya duplicó ampliamente los 39 casos documentados durante todo 2025.

Julio concentró 27 de esos hallazgos. El 8 de ese mes, en solo 24 horas, siete personas aparecieron abandonadas en bolsas y sábanas en tres puntos distintos de la ciudad.

Los dos casos más recientes ocurrieron 11 días después de otro hecho en el que murieron dos jóvenes de 18 y 19 años, secuestrados en unas canchas de fútbol del sur de la capital. Sus familiares los identificaron después de que aparecieron muertos y envueltos en bolsas plásticas en la vía pública, con señales de violencia observadas por socorristas y agentes policiales.

Polanco reclamó que el gobierno trate la seguridad como una prioridad inmediata. También sostuvo que la respuesta oficial debe concentrarse en medidas concretas de prevención y reacción en seguridad ciudadana.

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