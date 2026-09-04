Política

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza y cuestionó a sus referentes en La Matanza: “No son la oposición de Fernando Espinoza”

La concejal explicó en Infobae a la Tarde los motivos de su decisión, cuestionó el funcionamiento de la oposición en el distrito y adelantó denuncias judiciales por presuntas irregularidades que detectó en La Matanza

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La concejal de La Matanza Leila Gianni confirmó su salida de La Libertad Avanza y explicó que la decisión fue consecuencia de una serie de diferencias con la estructura política del espacio en el distrito. En Infobae a la Tarde, cuestionó a los dirigentes locales, describió situaciones que considera irregulares y adelantó que prepara denuncias judiciales.

Gianni dejó el bloque de LLA en el Concejo Deliberante y conformó Las Fuerzas del Pueblo. Frente a los cuestionamientos por su decisión de mantener la banca, sostuvo que continuará trabajando desde ese lugar. “No voy a abandonar a los vecinos”, afirmó.

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La dirigente aseguró que su ruptura fue “profundamente meditada” y apuntó principalmente contra la conducción libertaria en La Matanza, vinculada a la estructura provincial encabezada por Sebastián Pareja. Según planteó, las diferencias comenzaron incluso antes de asumir su banca y se profundizaron con el funcionamiento del espacio opositor en el municipio.

“No son la oposición de Espinoza”

Gianni cuestionó el papel que, según su mirada, desempeñan los referentes de La Libertad Avanza en La Matanza y lanzó: “No son la oposición de Fernando Espinoza, sino que son funcionales a Fernando Espinoza”.

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(Infobae en Vivo)
Leila Gianni cuestionó presuntos pedidos de dinero y el uso de cargos en organismos públicos dentro de la estructura libertaria de La Matanza (Infobae en Vivo)

La concejal sostuvo que durante la campaña electoral que la llevó a encabezar la lista libertaria sufrió obstáculos dentro de la propia estructura partidaria. “Desde que yo fui cabeza de lista, me hacían la no campaña, no me convocaban a las actividades, no repartían las boletas”, afirmó.

También explicó que decidió no incorporarse al bloque de LLA porque, según denunció, no encontraba allí las condiciones para ejercer su función como concejal. “¿Qué voz de los vecinos voy a hacer si no me van a dejar hablar, exponer, denunciar?”, planteó.

Para Gianni, su manera de hacer política está vinculada con el trabajo territorial y el contacto directo con los vecinos. “Mi forma de trabajo es visitar los barrios, exponer las problemáticas, llevar esos reclamos ante el Concejo Deliberante”, explicó.

En ese contexto, acusó a dirigentes de la estructura local de concentrarse en la ocupación de cargos en organismos públicos en lugar de desarrollar una tarea política en el territorio. También mencionó presuntos pedidos de dinero a personas que habían conseguido designaciones para financiar actividades partidarias.

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza: “No se escucha al pueblo”
La concejal dejó el bloque de LLA en el Concejo Deliberante y conformó Las Fuerzas del Pueblo para mantener su banca

La dirigente no presentó durante la entrevista documentación que acreditara esas acusaciones, aunque aseguró que trabaja en la recopilación de elementos para realizar presentaciones formales. Entre otros episodios, relató situaciones vinculadas con el financiamiento de movilizaciones y el pedido de dinero para contratar micros.

El predio de Villa Celina y una denuncia por el uso del lugar

Entre los episodios que Gianni dijo haber investigado se encuentra el de un predio estatal ubicado en Villa Celina. Según relató, el municipio desalojó un espacio donde jugaban al fútbol chicos del barrio y posteriormente asfaltó el terreno.

Nosotros venimos denunciando que de un día para otro Espinoza sacó a los chicos que estaban jugando a la pelota y lo asfaltó en menos de veinticuatro horas”, sostuvo.

De acuerdo con su relato, el lugar iba a ser utilizado posteriormente para una feria y a los feriantes se les habría solicitado el pago de USD 5.000 para poder ingresar. Gianni aseguró que intentó conocer los detalles administrativos de la autorización y que recibió respuestas que consideró insuficientes.

(Infobae en Vivo)
Gianni afirmó que los referentes de La Libertad Avanza en La Matanza “no son la oposición de Fernando Espinoza” (Infobae en Vivo)

La concejal afirmó que encontró un expediente que habilitaba un permiso de uso precario y gratuito, pero cuestionó su contenido. “Era un expediente fantasma, era un expediente que tenía tres hojas”, aseguró, y señaló que el pedido formal hacía referencia a actividades deportivas y no a la realización de una feria.

Según relató, comenzó entonces a pedir explicaciones a distintos referentes políticos y funcionarios. “Cuando comienzo y sigo pidiendo explicaciones más arriba, sacan el cartel. Pero nunca nadie me dio una explicación”, afirmó.

Gianni también hizo referencia a otra acusación relacionada con las elecciones de 2023. Sostuvo que, según la información que recibió, sectores vinculados a la estructura libertaria habrían entregado boletas electorales a dirigentes cercanos al oficialismo municipal. “Vender boleta es cuando estás a cargo de una fiscalización, te dan boletas para ir reponiendo el día de la elección y, en lugar de tenerlas, las vendieron a Espinoza”, denunció.

Ante la consulta sobre las pruebas de esas acusaciones, aseguró que se encuentra trabajando en reunir documentación y testimonios para presentarlos ante la Justicia. También explicó que algunos vecinos tienen temor de aportar información por posibles represalias. “A uno le re cagaron a tiros la casa”, afirmó.

Karina Milei Javier Milei y Leila Gianni
Gianni denunció una presunta venta de boletas electorales en 2023 y adelantó que reúne pruebas para presentarlas ante la Justicia

La situación económica y el avance del narcotráfico

Aunque marcó diferencias con la conducción política de La Libertad Avanza, Gianni aclaró que mantiene su respaldo al presidente. “Por Javier Milei, adoración. Como persona, he tenido la oportunidad de conocerlo, de compartir un montón de cosas. Estoy agradecida”, expresó.

Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la situación que encuentra cuando recorre los barrios de La Matanza. Según describió, la mejora de las variables macroeconómicas todavía no se refleja de la misma manera en los hogares más vulnerables.

Como ejemplo, relató una situación que, según indicó, conoció en Villa Unión, Rafael Castillo. Dijo que dos vecinos se acercaron para mostrarle facturas de electricidad de $500.000, mientras que otra persona debía afrontar un pago de $350.000.

La concejal vinculó esas dificultades con las condiciones de infraestructura de algunos barrios, donde mencionó problemas con los tendidos eléctricos, falta de cloacas, zanjas y recolección de residuos. “¿Cómo hace esa gente para pagar esa cantidad de dinero cuando tal vez sus ingresos son de $800.000?”, preguntó.

En ese contexto, también habló sobre el endeudamiento de los vecinos y sostuvo que algunas personas recurren a créditos ofrecidos por billeteras virtuales para afrontar sus gastos cotidianos. Cuando ya no pueden acceder a nuevos préstamos, afirmó, algunos terminan recurriendo a circuitos vinculados al narcotráfico.

El narco avanzó y ha copado barrios enteros, porque un intendente se los permite, porque un gobernador de la provincia de Buenos Aires se lo permite”, acusó.

La salida de La Libertad Avanza, explicó Gianni, no implica para ella el abandono de la actividad política. Su intención, aseguró, es continuar recorriendo los barrios de La Matanza y llevar al Concejo Deliberante los reclamos que recibe de los vecinos, ahora desde un bloque propio.

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