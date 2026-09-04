Cuba

Organización Cubalex documentó 52 homicidios en Cuba durante agosto, un 40% más que en julio

La ONG registró 314 hechos de inseguridad en la isla durante ese mes y advirtió que el balance todavía podría crecer, mientras termina de revisar denuncias y reportes recibidos

escenas del crimen ilustrativas (Foto: Cuartoscuro)
La ONG Cubalex alertó sobre un aumento de la violencia ciudadana en Cuba tras documentar 52 homicidios en agosto. (Foto: Cuartoscuro)
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La ONG Cubalex alertó sobre un incremento de la violencia ciudadana en Cuba durante agosto, mes en el que documentó 52 homicidios. La organización advirtió que el dato podría aumentar durante los próximos días, a medida que concluya la recopilación y verificación de reportes y denuncias.

Según informó EFE, el monitoreo de Cubalex incluyó 314 eventos de violencia e inseguridad en distintos puntos de la isla. Dentro de ese registro, la entidad identificó cinco feminicidios, cinco suicidios y un intento de suicidio.

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La organización señaló que el balance mensual no debe considerarse definitivo. Algunos hechos pueden ser conocidos y reportados públicamente varios días después de ocurridos, mientras que otros podrían no trascender.

Cubalex atribuyó esas dificultades a las restricciones para documentar la violencia en Cuba y a la falta de información pública. La ONG cuestionó, además, la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas y desagregadas sobre homicidios, feminicidios y otros delitos.

El registro de agosto muestra un aumento frente al mes anterior, aunque la tasa anual proyectada a partir de esos datos se mantiene por debajo de la reportada en otros países de América Latina. La cifra está sujeta a cambios porque el monitoreo depende de reportes que la organización debe contrastar antes de sumarlos a su balance.

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El registro de agosto superó en 40% al de julio

Los 52 homicidios documentados durante agosto representaron un aumento del 40% respecto de julio, cuando Cubalex había registrado 37 casos. La entidad sostuvo que esa variación refleja una tendencia que, según su evaluación, no ha disminuido.

El monitoreo de Cubalex registró 314 eventos de violencia e inseguridad en Cuba, incluidos cinco feminicidios, cinco suicidios y un intento de suicidio. (EFE/Carlos López)
El monitoreo de Cubalex registró 314 eventos de violencia e inseguridad en Cuba, incluidos cinco feminicidios, cinco suicidios y un intento de suicidio. (EFE/Carlos López)

Pese al incremento mensual, los homicidios contabilizados en agosto equivaldrían a una proyección anual de 6.64 muertes por cada 100,000 habitantes.

El informe reúne denuncias y reportes sobre episodios ocurridos en diferentes localidades cubanas. La organización explicó que el proceso de documentación puede demorar porque algunos casos se conocen después de los hechos y requieren verificación.

EFE consignó que la entidad esperaba completar esa revisión en los días posteriores a la difusión del balance. La actualización del monitoreo podría modificar el número de homicidios y otros eventos incluidos en el informe de agosto.

La ONG vinculó el escenario con la crisis que atraviesa la isla

Cubalex ha denunciado en distintas ocasiones que la crisis energética, hídrica y sanitaria contribuyó al deterioro de las condiciones materiales de vida en Cuba. La organización sostuvo que esa situación impide el disfrute de un nivel de vida adecuado.

Cubalex también relacionó ese escenario con 766 protestas registradas en 141 municipios de Cuba durante el primer semestre de 2026. (REUTERS/Norlys Perez)
Cubalex también relacionó ese escenario con 766 protestas registradas en 141 municipios de Cuba durante el primer semestre de 2026. (REUTERS/Norlys Perez)

La entidad también relacionó ese contexto con el crecimiento de las protestas durante el primer semestre de 2026. Un informe de la ONG contabilizó 766 protestas en 141 municipios de la isla durante ese período.

Cuba atraviesa desde hace seis años una crisis caracterizada por la escasez de bienes básicos, los apagones constantes, la inflación, la dolarización parcial y el deterioro de los servicios esenciales.

El texto retomado por la agencia indicó que la presión de Estados Unidos se intensificó durante el último medio año. El asedio petrolero y las sanciones agravaron, según esa información, las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país.

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