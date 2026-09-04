Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 1,7% para agosto: qué anticipan para este mes

La inflación perforaría el 2% mensual en agosto, según las consultoras que releva el BCRA. (Fuente: EFE)

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Los analistas consultados por el Banco Central (BCRA) anticiparon que en agosto, la inflación habría perforado el piso del 2% y proyectaron que se elevaría levemente en septiembre. El dato se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora mensualmente la máxima autoridad financiera en base a las consultas realizadas a economistas, consultoras e instituciones.

En esta oportunidad, las consultoras relevadas señalaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto será de 1,7%, algo que se podrá verificar el próximo 10 de agosto, cuando el Indec publique la medición oficial. En tanto, el IPC de septiembre sería del 1,8%, un pronóstico que no presenta variación respecto a los informes anteriores del BCRA. Para los meses siguientes los expertos no esperan una fuerte desaceleración, sino más bien un escenario de relativa estabilidad en el índice inflacionario. En concreto, sostienen que el IPC será de 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre, con lo que la inflación de todo 2026 rondaría el 30 por ciento.

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Qué esperan para el dólar

Además de las proyecciones de inflación, el REM relevó las expectativas de los analistas respecto de la evolución del tipo de cambio nominal. En este caso, la mediana de las estimaciones ubicó al dólar en $1.530 para el promedio de septiembre de 2026, lo que representa una reducción de $15,80 por dólar respecto de la proyección del relevamiento anterior.

Para diciembre, en tanto, el conjunto de participantes del REM proyectó un tipo de cambio nominal de $1.630 por dólar. De acuerdo con las estimaciones recopiladas por el BCRA, ese valor implicaría una variación interanual esperada del 12,6% respecto de diciembre de 2025.

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Según los analistas, en diciembre el dólar llegaría a 1.630 pesos. (Reuters)

De esta manera, las proyecciones del mercado contemplan una evolución gradual del tipo de cambio durante los próximos meses en un contexto en el que las expectativas de inflación también muestran una relativa estabilidad.

Las tasas de interés

El relevamiento también incluyó las expectativas sobre las tasas de interés. Los participantes del REM pronosticaron una Tamar de bancos privados de 24,11% nominal anual para septiembre, lo que representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Esa tasa equivale a una tasa efectiva mensual de 1,98%, de acuerdo a lo informado por el Banco Central.

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Para diciembre, la tasa sería del 23,45% nominal anual, un valor 1,3 puntos porcentuales por encima de la estimación realizada en el REM previo. Cabe aclarar, que la Tasa Mayorista de Argentina (Tamar) se define como la tasa promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de 1.000 millones de pesos o más.

Las cifras muestran, así, que las expectativas sobre las tasas de interés también fueron revisadas respecto del informe anterior. La mirada de los expertos no anticipa una baja pronunciada de las tasas de interés. De hecho, dentro de 12 meses (septiembre de 2026), se espera una tasa promedio de 24,7%, por lo que prácticamente no habría cambios respecto a la situación actual.

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