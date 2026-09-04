Economía

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 1,7% para agosto: qué anticipan para este mes

Los especialistas no esperan una fuerte desaceleración de precios para los próximos meses, pero sí una cierta estabilidad en el índice. Qué proyectan sobre el dólar y la actividad económica

La inflación perforaría el 2% mensual en agosto, según las consultoras que releva el BCRA. (Fuente: EFE)
La inflación perforaría el 2% mensual en agosto, según las consultoras que releva el BCRA. (Fuente: EFE)
Guardar

Los analistas consultados por el Banco Central (BCRA) anticiparon que en agosto, la inflación habría perforado el piso del 2% y proyectaron que se elevaría levemente en septiembre. El dato se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora mensualmente la máxima autoridad financiera en base a las consultas realizadas a economistas, consultoras e instituciones.

En esta oportunidad, las consultoras relevadas señalaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto será de 1,7%, algo que se podrá verificar el próximo 10 de agosto, cuando el Indec publique la medición oficial. En tanto, el IPC de septiembre sería del 1,8%, un pronóstico que no presenta variación respecto a los informes anteriores del BCRA. Para los meses siguientes los expertos no esperan una fuerte desaceleración, sino más bien un escenario de relativa estabilidad en el índice inflacionario. En concreto, sostienen que el IPC será de 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre, con lo que la inflación de todo 2026 rondaría el 30 por ciento.

PUBLICIDAD

Qué esperan para el dólar

Además de las proyecciones de inflación, el REM relevó las expectativas de los analistas respecto de la evolución del tipo de cambio nominal. En este caso, la mediana de las estimaciones ubicó al dólar en $1.530 para el promedio de septiembre de 2026, lo que representa una reducción de $15,80 por dólar respecto de la proyección del relevamiento anterior.

Para diciembre, en tanto, el conjunto de participantes del REM proyectó un tipo de cambio nominal de $1.630 por dólar. De acuerdo con las estimaciones recopiladas por el BCRA, ese valor implicaría una variación interanual esperada del 12,6% respecto de diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

Según los analistas, en diciembre el dólar llegaría a 1.630 pesos. (Reuters)
Según los analistas, en diciembre el dólar llegaría a 1.630 pesos. (Reuters)

De esta manera, las proyecciones del mercado contemplan una evolución gradual del tipo de cambio durante los próximos meses en un contexto en el que las expectativas de inflación también muestran una relativa estabilidad.

Las tasas de interés

El relevamiento también incluyó las expectativas sobre las tasas de interés. Los participantes del REM pronosticaron una Tamar de bancos privados de 24,11% nominal anual para septiembre, lo que representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Esa tasa equivale a una tasa efectiva mensual de 1,98%, de acuerdo a lo informado por el Banco Central.

Para diciembre, la tasa sería del 23,45% nominal anual, un valor 1,3 puntos porcentuales por encima de la estimación realizada en el REM previo. Cabe aclarar, que la Tasa Mayorista de Argentina (Tamar) se define como la tasa promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de 1.000 millones de pesos o más.

Las cifras muestran, así, que las expectativas sobre las tasas de interés también fueron revisadas respecto del informe anterior. La mirada de los expertos no anticipa una baja pronunciada de las tasas de interés. De hecho, dentro de 12 meses (septiembre de 2026), se espera una tasa promedio de 24,7%, por lo que prácticamente no habría cambios respecto a la situación actual.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

InflaciónPreciosREMBCRAIPCProyecciónActitividad económicaDólarÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: el riesgo país encadenó la cuarta baja consecutiva y se alejó de los 500 puntos

Los bonos subieron 0,4% y el indicador de JP Morgan cedió a 490 puntos básicos. El S&P Merval recortó 0,3%, arrastrado por la baja de Wall Street, tras un informe de empleo en EEUU. El dólar siguió a $1.530 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 23 millones en el mercado

Jornada financiera: el riesgo país encadenó la cuarta baja consecutiva y se alejó de los 500 puntos

Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno licitará fondos desde el lunes para ampliar la oferta de los bancos

Los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se canalizarán mediante depósitos UVA, con dos plazos y tasas mínimas

Nuevos créditos hipotecarios: el Gobierno licitará fondos desde el lunes para ampliar la oferta de los bancos

El Canciller Pablo Quirno dijo que 180 compañías “van a tener que elegir si quieren operar en Malvinas y ser sancionadas”

El funcionario dio un discurso ante profesionales de finanzas en el que sostuvo que valorizar activos como Vaca Muerta es lo que le da poder de negociación al país en el diferendo con Gran Bretaña

El Canciller Pablo Quirno dijo que 180 compañías “van a tener que elegir si quieren operar en Malvinas y ser sancionadas”

Rematan propiedades sin herederos en CABA: cuál es el precio inicial, en qué barrios están y cómo participar

El Banco Ciudad anunció una subasta de seis propiedades vacantes, con un valor base que parte de los 32.000 dólares

Rematan propiedades sin herederos en CABA: cuál es el precio inicial, en qué barrios están y cómo participar

El 76,5% de los hogares con dificultades financieras se endeudó para pagar comida o vivienda: la explicación de un economista

Juan Manuel Escobar, integrante de Inteligencia Analítica, explicó en Infobae al Mediodía cómo se encadena la deuda: el 77,2% recurrió a nuevos préstamos y el fenómeno llega al 90% entre los más vulnerables

El 76,5% de los hogares con dificultades financieras se endeudó para pagar comida o vivienda: la explicación de un economista

DEPORTES

River Plate busca nuevo naming para el Estadio Monumental: los detalles del acuerdo

River Plate busca nuevo naming para el Estadio Monumental: los detalles del acuerdo

Boca Juniors está a punto de vender a otro futbolista: la decisión del club sobre la chance de incorporar un reemplazo por Tomás Aranda

La revelación del técnico de Manchester City sobre la ansiedad que generó la llegada de Enzo Fernández en el plantel

Jalen Brunson, tras ganar el título, marca distancia de las etiquetas: “Nunca me voy a llamar el rey de Nueva York”

La queja de la mejor tenista del mundo, Aryna Sabalenka, por el olor a marihuana en el US Open: el pedido a la jueza de silla

TELESHOW

El Polaco, Barby Silenzi y Abril disfrutan en Bariloche: culipatín, looks combinados y una batalla de nieve

El Polaco, Barby Silenzi y Abril disfrutan en Bariloche: culipatín, looks combinados y una batalla de nieve

La dura respuesta de uno de los excustodios de Ricardo Fort a su hija Marta: “Generás un daño”

Cris Morena saludó a Camila Bordonaba por su cumpleaños con un emotivo video: “Que la rebeldía no termine nunca”

Cande Vetrano contó intimidades de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro: “Ella no sabía nada”

Cuál fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei con el anuncio sobre Malvinas

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala alista una ley para convertir el Fondo Nacional de Becas en política de Estado

El Gobierno de Guatemala alista una ley para convertir el Fondo Nacional de Becas en política de Estado

¿Por qué cambia tanto el precio del huevo en Honduras?: así se mueve uno de los alimentos más consumidos del país

La fiscalía anticorrupción pide el antejuicio contra el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias

Estados Unidos y Guatemala ratifican una política de cero tolerancia contra el narcotráfico

Un juez de Costa Rica quedó bajo la lupa tras pedir “un puestito” de lotería a la hermana de alias “Diablo”