Política

El gobernador de Tierra del Fuego respaldó el anuncio del Gobierno sobre Malvinas y pidió presupuesto y plazos

En un mensaje en X, el mandatario fueguino destacó que "hay causas que están por encima de cualquier diferencia política" y reclamó que las definiciones nacionales se conviertan en medidas concretas, con financiamiento, calendario de ejecución y una articulación real con la Provincia

Gustavo Melella
Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego (Instagram)
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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respaldó el cambio de posición del Gobierno nacional sobre la causa de las Islas Malvinas y reclamó que los anuncios se traduzcan en presupuesto, plazos y participación provincial en las decisiones sobre el Atlántico Sur.

En un posteo publicado en X, el mandatario provincial sostuvo que Malvinas debe quedar al margen de las diferencias partidarias y propuso construir un frente político e institucional para defender la soberanía argentina. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política”, afirmó.

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Melella planteó que no puede definirse una política nacional sobre Malvinas sin la intervención de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia que incluye a las Islas Malvinas en su jurisdicción. Por ese motivo, anticipó que solicitarán formalmente mayor apertura al diálogo y una participación efectiva en cada medida vinculada con las islas y el Atlántico Sur.

El gobernador valoró la decisión de avanzar con una Base Naval Integrada. Según señaló, el proyecto permitiría fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica, además de reafirmar la condición bicontinental del país. Añadió que su concreción requerirá “presupuesto, plazos y una articulación efectiva” con la Provincia.

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El mandatario también pidió profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y reforzar las herramientas destinadas a impedir la explotación que calificó como ilegítima de los recursos naturales del territorio nacional y provincial.

Melella sostuvo que Tierra del Fuego reclamaba desde hace años una modificación de la postura nacional y pidió convertir los anuncios en una política de Estado sostenida. “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas”, expresó.

Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei anunció este jueves en cadena nacional que aumentará el presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, una obra que vinculó con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y con la necesidad de fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur frente a la explotación de recursos en el territorio en disputa.

En el mismo mensaje, el mandatario advirtió sobre el proyecto petrolero Sea Lion y sostuvo que, si la Argentina no actúa “con firmeza y celeridad”, en pocos meses habrá capacidad material para apropiarse de las reservas de petróleo bajo el mar argentino. También recordó que desde hace 50 años las Naciones Unidas piden a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales mientras continúe la controversia de soberanía.

Milei firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos de la cartera que conduce Carlos Presti. Explicó que el objetivo prioritario es “construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

El Presidente definió el alcance estratégico de la iniciativa con una fórmula precisa: “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.

El proyecto no apareció por primera vez en la cadena nacional. En 2024, Milei viajó a Ushuaia junto a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, para anticipar el desarrollo de esa base naval integrada.

En esa visita, el jefe de Estado presentó la futura instalación como un gran centro logístico para dar servicio a cruceros y buques comerciales que operan en el Atlántico Sur. También la describió como el punto de apoyo más cercano a la Antártida.

Durante aquel acto en la capital fueguina, sostuvo: “Estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.

En la misma intervención agregó que la obra permitiría desarrollar la economía local y ofrecer servicios logísticos, reparaciones y apoyo a los cruceros y buques comerciales de la región. La iniciativa quedó así asociada no solo a la defensa, sino también a una función operativa y comercial.

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