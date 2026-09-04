“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

El jefe de Williams recordó el debuto de Colapinto y explicó cuál es el vínculo actual con el argentino

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James Vowles, jefe de Williams, volvió a referirse con afecto a Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, la primera carrera del piloto argentino tras confirmar su renovación con Alpine hasta la temporada 2027. Hace dos años el argentino debutó en la Máxima en el Autódromo Nacional de Monza con un auto del histórico equipo inglés.

Vowles explicó que el contacto con Colapinto se mantiene activo pese a que el oriundo de Pilar es piloto de Alpine. “Hablamos siempre que nos vemos. Digamos... ocurre una vez cada dos semanas, más o menos”, detalló en diálogo con ESPN. “Siempre, durante el resto de mi vida, él ocupará un lugar especial en mi corazón”, afirmó.

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Al ser consultado si continúa el vínculo entre el argentino y Williams, respondió: “Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine. Ya veremos qué nos depara en el futuro más allá de eso, pero él es piloto de Alpine y ahí es donde está su futuro”. Franco fue cedido por Alpine a Williams por cinco años. En enero de 2023 se incorporó a la estructura de Grove cuando se sumó a su academia de jóvenes pilotos.

El apodado por los hinchas argentinos como el Tío James también destacó la reacción del argentino cuando fue promovido a la categoría en circunstancias exigentes: “Lo lanzamos hacia lo más profundo y nunca se quejó. Al contrario, dijo: ‘Voy a demostrarles que puedo hacerlo’”.

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Franco Colapinto y James Vowles mantienen una buena una relación (Photo by /Sipa USA)

Colapinto tuvo su bautismo en la F1 el 1 de septiembre de 2024. Fue también en Monza y terminó en la 12ª posición mientras Albon sumó puntos con un noveno puesto para Williams. “Franco se ganó su puesto, hizo un trabajo excepcional. Pero lo lanzamos a lo más difícil sin miramientos”, aseveró. “Recuerdo aquella vuelta, entre las curvas 1 y 2 estaba a cero décimas de Alex (Albon) y cometió un pequeño error en Lesmo 2. Se fue un poco afuera y dañó el piso. Pero dada la presión que pesaba sobre sus hombros, hizo lo que esperaba de él. Él mismo se sentía frustrado y lo recuerdo bien”, agregó. “Como equipo tenemos la obligación y responsabilidad de invertir tanto en recién graduados como en pilotos jóvenes”, concluyó.

No es la primera vez que Vowles se pronuncia públicamente a favor de Colapinto. El respaldo más recordado llegó tras las críticas del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, antes del Gran Premio de los Países Bajos de 2025, cuando el directivo británico defendió el desempeño del argentino al señalar que la ausencia de presión permite un mejor rendimiento del piloto.

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En cuanto a lo que viene este fin de semana, Alpine llegó al circuito italiano con las actualizaciones técnicas en el A526 de Colapinto, que incluye revisiones en la geometría del fondo plano, modificaciones en los bordes del suelo y ajustes en la carrocería en la zona de las entradas de aire y los pontones, orientados a optimizar el flujo aerodinámico en las rectas largas del trazado.

En lo que va de la temporada 2026, Franco Colapinto sumó puntos en seis fechas y logró sus mejores resultados en la F1 con un séptimo puesto en Miami y un sexto en Canadá, aunque la paridad en la zona media de la grilla achicó los márgenes entre los equipos en el Campeonato Mundial de Constructores. La comparación directa con su compañero, el francés Pierre Gasly, mostró ritmos similares tanto en las carreras como en las clasificaciones de los sábados.

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