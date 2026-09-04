A ocho años de una traducción que vendió un millón de ejemplares, Emily Wilson vuelve a empezar: cómo será su nueva versión de ‘La Odisea’

Emily Wilson, profesora de estudios clásicos en la Universidad de Pensilvania, el miércoles (Matt Rourke / Associated Press / The New York Times)

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Menos de una década después de convertirse en la primera mujer en traducir La Odisea al inglés, Emily Wilson, la descifradora de Homero que provocó un gran revuelo en julio cuando criticó duramente la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan, está retraduciendo el antiguo poema griego desde cero.

La interpretación original de Wilson se convirtió en un éxito de ventas tras su publicación en 2017 por WW Norton & Company, presentando La Odisea desde una perspectiva que, según los estudiosos, era moderna, sin dejar de ser fiel al poema escrito hace aproximadamente 2.800 años.

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Nolan citó la traducción de Wilson como una de las influencias de su exitosa película. Eso fue antes de la mordaz crítica que Wilson hizo de la producción de gran presupuesto en The London Review of Books. Pero en un reinicio sumamente inusual, Wilson declaró que su traducción se beneficiaría no solo de revisiones, sino de un nuevo comienzo.

“Actualmente estoy retraduciendo La Odisea desde cero, con un enfoque más parecido al de mi traducción de La Ilíada, utilizando más versos que el original, lo que permite una mayor variedad en la longitud de las palabras y el ritmo”, declaró en el comunicado. “Además, incluiré notas finales mucho más extensas”. El proyecto, según Wilson, estará terminado en pocos años.

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Damon en "La Odisea" junto a la portada del libro "La Odisea" de Homero traducido por Emily Wilson (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Siempre es un gran privilegio poder pasar todo el día leyendo a Homero y lidiando con los desafíos infinitamente fascinantes de cómo traducir el griego antiguo a versos ingleses fluidos”, dijo.

Wilson afirmó sentirse orgullosa de su traducción de La Odisea de 2017, describiéndola como una obra que “transmite el ritmo, la rapidez y la frescura de la poética homérica, características que son verdaderamente esenciales para la experiencia de las epopeyas griegas originales”.

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Peter Simon, editor de Wilson y redactor jefe de Liveright Publishing, un sello editorial de WW Norton & Company, declaró que la editorial se entusiasmó cuando Wilson mencionó el proyecto por primera vez. “Ha dedicado tanto de su vida y sus conocimientos a La Odisea que su nuevo enfoque sin duda será apasionante”, dijo Simon.

Según Simon, la traducción de Wilson ha vendido más de un millón de ejemplares desde su publicación. “Observamos un repunte tan pronto como se anunció la película, y un aumento tremendo antes y después del estreno”, añadió Simon.

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Katrine Øgaard Jensen, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Traductores Literarios, afirmó en un correo electrónico que Wilson se estaba adentrando en un terreno un tanto desconocido. “Si bien es común retocar o editar una versión anterior de una traducción para nuevas ediciones, es bastante inusual retraducir completamente desde cero un libro ya publicado”, dijo Øgaard Jensen.

Sin embargo, este tipo de iniciativa no es del todo nueva.

En 2019, Ros Schwartz, una galardonada traductora de libros de ficción y no ficción en francés, retradujo Yo, que nunca he conocido a los hombres, una novela distópica de la autora belga Jacqueline Harpman, según declaró Øgaard Jensen. La primera traducción de Schwartz se publicó en 1997. Øgaard Jensen afirmó que espera que haya interés por la nueva interpretación de La Odisea que hace Wilson.

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Emily Wilson, profesora de estudios clásicos de la Universidad de Pensilvania, posa para una fotografía en Filadelfia el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

“Su primera traducción de La Odisea ya fue toda una sensación, pero yo, personalmente, espero con muchas ganas leer su nueva traducción y todo lo que sé que aportará”, dijo. “Para mí y para muchísimos otros en nuestro campo, el talento artístico de Wilson y su profundo conocimiento de la obra original encarnan el valor de la traducción literaria humana”.

Explorar nuevos horizontes académicos podría no ser la única motivación para tal iniciativa. La oportunidad de obtener ingresos adicionales por anticipos y ventas de libros puede resultar muy atractiva, sobre todo en el caso de La Odisea, uno de los libros más traducidos de todos los tiempos.

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Otro ejemplo de ese éxito comercial es Yo, que nunca he conocido a los hombres, que alcanzó gran popularidad en BookTok, una subcomunidad de TikTok donde los lectores comparten vídeos reseñando y comentando libros. Esta plataforma de redes sociales ha ampliado el alcance de muchos libros y ha contribuido a impulsar sus ventas.

Wilson, que es jefa del departamento de estudios clásicos de la Universidad de Pensilvania, pareció en un principio acoger con satisfacción la renovada atención que recibiría La Odisea con motivo del estreno de la película en julio.

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En un episodio del 12 de julio de The Daily, el podcast de The New York Times, Wilson dijo que estaba “entusiasmada” por ver cómo se desarrollaba la historia en la gran pantalla. “Es emocionante pensar que mucha gente que quizás pensaba: ‘La literatura antigua es aburrida, no es para mí o es demasiado inaccesible’, se dará cuenta de que, en realidad, es una historia fascinante”, dijo Wilson. “Y una parte de quienes vean la película volverán al poema original, lo cual me parece genial. Me encanta”.

Al preguntársele sobre la posibilidad de que los puristas objeten las decisiones artísticas de Nolan, Wilson dijo que no sería la primera vez que se adaptan poemas homéricos para su representación. “Creo que es totalmente válido y aceptable que un director explore su propia visión”, dijo refiriéndose a Nolan.

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Matt Damon en "La Odisea" de Nolan (Universal Pictures)

Pero una vez que vio la película, no escatimó en críticas, escribiendo que la adaptación de Nolan carecía de muchos de los elementos que hicieron grande al poema. “No ofrece nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y la vida de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos”, escribió. “Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es artificiosa. La escritura es pésima”.

Argumentó que la película priorizaba el estilo sobre el contenido. “Es un espectáculo audiovisual para toda la familia, como un elaborado espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, y con prácticamente el mismo nivel de profundidad narrativa y emocional”, escribió.

Los incisivos comentarios de Emily Wilson desataron un debate sobre cómo equilibrar el éxito comercial con la autenticidad literaria, lo que provocó la caída temporal del sitio web de The London Review of Books. Nolan, cuya película Oppenheimer ganó siete premios Óscar en 2024, incluyendo los de mejor película y mejor director, no ha respondido públicamente a la mordaz crítica de Wilson.

Fuente: The New York Times