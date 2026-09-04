Guatemala

Guatemala cuestiona la reforma electoral de Nicaragua y Ortega responde poniendo en duda la “legitimidad” del país

La cancillería advirtió que la medida limita la pluralidad, aplaza los comicios hasta 2027 y amplía mandatos, mientras Managua respondió con una defensa de su soberanía y mantuvo el pulso diplomático

Bernardo Arévalo a la izquierda y Daniel Ortega a la derecha posan frente a las banderas de Guatemala y Nicaragua.
Guatemala expresó su preocupación por la reforma de Nicaragua que restringe la participación de opositores y posterga las elecciones generales de 2026 a 2027 y Daniel Ortega cuestiona la legitimidad del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Guatemala expresó su preocupación por la reforma que Nicaragua aprobó en primera legislatura y que restringe la participación de opositores, amplía a siete años los cargos de elección popular y posterga las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 hasta noviembre de 2027.

El cambio, aprobado este martes a mano alzada y por unanimidad en una sesión especial de la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, también alcanza a la Presidencia, la Asamblea y las alcaldías, según informó la Agencia EFE.

PUBLICIDAD

La modificación permitiría extender el actual período de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ejercen la copresidencia desde la reforma constitucional de 2025.

Tras conocer la decisión, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su “profunda preocupación” y lo informó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, la cancillería sostuvo que la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y el derecho a elegir y ser electo son elementos esenciales de la democracia.

El ministerio agregó que esos principios están recogidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

PUBLICIDAD

Guatemala expresó su preocupación por la reforma de Nicaragua que restringe la participación de opositores y posterga las elecciones generales de 2026 a 2027.
Guatemala sostuvo que esos principios democráticos están recogidos en la Carta Democrática Interamericana y en tratados internacionales de derechos humanos. (Cancillería)

En su comunicado, afirmó: “Guatemala reafirma que la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región”.

Respuesta inmediata

La manifestación pública de Guatemala se acompañó de una nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

La respuesta no se hizo esperar. A través de una carta, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, manifestó la posición de su país a través de una corta misiva donde apeló a la soberanía.

“Recibimos su Nota y nuestra única respuesta consiste en recordar que la Soberanía de un Pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros Países con graves problemas de legitimidad y unidad”, manifestó.

En redes sociales también circulan respuestas a otros países como Costa Rica y Perú.

Guatemala expresó su preocupación por la reforma de Nicaragua que restringe la participación de opositores y posterga las elecciones generales de 2026 a 2027.
Nicaragua respondió a Guatemala con una carta del canciller Valdrack Jaentschke, quien defendió la soberanía del país frente a los cuestionamientos. (El 19 Digital)

Continuarán relaciones diplomáticas

Tras revelarse la respuesta de Nicaragua a Guatemala, medios de comunicación consultaron a las autoridades sobre las reacciones que se llevarían a cabo y si esta respuesta podría romper relaciones diplomáticas con ese país.

Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se limitó a indicar: “Mantenemos las relaciones diplomáticas y reiteramos la posición expresada en el comunicado oficial emitido a través de Cancillería”.

La reforma de Nicaragua

La modificación constitucional establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer funciones públicas quienes sean considerados “traidores a la patria”. Esa categoría ha sido utilizada por el Gobierno nicaragüense contra opositores y críticos del régimen.

La modificación permitiría extender el actual período de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ejercen la copresidencia desde la reforma constitucional de 2025. (Foto de Archivo REUTERS)
La modificación permitiría extender el actual período de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ejercen la copresidencia desde la reforma constitucional de 2025. (Foto de Archivo REUTERS)

La disposición también abarca a quienes hayan tenido participación o vínculos con la planificación o ejecución de intentos de golpe de Estado. Incluye además a personas señaladas de promover la injerencia extranjera, pedir intervención militar, recibir financiamiento extranjero o respaldar bloqueos y sanciones contra el Estado nicaragüense.

Quienes queden comprendidos en esas prohibiciones tampoco podrán integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. La restricción, por lo tanto, no se limita a la competencia electoral, sino que también alcanza la estructura interna de las fuerzas políticas.

La reforma también modifica la duración de los cargos de elección popular, que pasarían a tener un período de 7 años. El cambio incluye a los copresidentes de la República, diputados, alcaldes y otros funcionarios contemplados en la Constitución de Nicaragua.

Temas Relacionados

reforma constitucionalDaniel OrtegaNicaraguademocraciaGuatemalaBernardo ArévaloSoberanía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La CIDH llevó ante la Corte IDH el reclamo territorial de cinco comunidades Maya Achí en Guatemala

El organismo interamericano formalizó el 28 de julio de 2026 el expediente 13,550 por la ausencia de un reconocimiento colectivo sobre la Finca Buena Vista, que impacta a 654 familias indígenas de Rabinal

La CIDH llevó ante la Corte IDH el reclamo territorial de cinco comunidades Maya Achí en Guatemala

La Copa Femenina de Boxeo de Quetzaltenango sube al ring con un mensaje contra la trata y la violencia

El torneo de Independencia reunirá a atletas de varios departamentos en una jornada gratuita que mezclará combates y sensibilización para alertar a las familias sobre la explotación y las agresiones contra mujeres y adolescentes

La Copa Femenina de Boxeo de Quetzaltenango sube al ring con un mensaje contra la trata y la violencia

Congreso de Guatemala convoca a autoridades para buscar alternativas ante el alza de los combustibles luego de 3 días de bloqueos

La junta directiva citará a funcionarios de Energía y Minas, a la SAT y a transportistas para evaluar medidas que enfrenten la escalada del petróleo y atiendan las exigencias surgidas tras las protestas recientes

Congreso de Guatemala convoca a autoridades para buscar alternativas ante el alza de los combustibles luego de 3 días de bloqueos

Guatemala busca aprovechar el acceso preferencial a Estados Unidos para impulsar su oferta de plantas ornamentales

El país cuenta con el 80% de sus partidas arancelarias exentas de impuestos en ese mercado, una condición que la industria busca transformar en mayores ventas mediante mejoras en competitividad y cumplimiento fitosanitario, según se discutió en el congreso sectorial

Guatemala busca aprovechar el acceso preferencial a Estados Unidos para impulsar su oferta de plantas ornamentales

Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

El Tribunal Supremo Electoral reportó 10,215,714 inscritos al 2 de septiembre de 2026 y proyectó 10,718,532 para los comicios de 2027, un alza neta de 1,357,464 frente a 2023

Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

TECNO

SpaceX y tres empresas de EEUU cancelan su asistencia a la cumbre espacial de París

SpaceX y tres empresas de EEUU cancelan su asistencia a la cumbre espacial de París

La cifra tras el nuevo rol de Tim Cook: así cobrará en su etapa como presidente ejecutivo

Estafan usando tu perfil de WhatsApp para pedir hasta más de 1.000 dólares a amigos y familiares

Crear un centro de datos con computadoras de escritorio es posible: así funciona el nuevo programa de Nvidia

El ‘transcriptor invisible’ de Chrome: cómo convertir cualquier video o pódcast en notas instantáneas

ENTRETENIMIENTO

Premios Juventud 2026: estos son todos los ganadores de la noche

Premios Juventud 2026: estos son todos los ganadores de la noche

Los Simpson tuvieron su propia versión con live-action en un capítulo escrito por Ricky Gervais y casi nadie se acuerda

La caída de Antonella Barba tras American Idol: ahora enfrenta una acusación por presunto hurto en una tienda departamental

Maisie Williams, sobre la pijamada organizada por Sandra Bullock por Practical Magic 2: “Nos metimos en su jacuzzi y nos comimos toda la comida”

Premios Juventud 2026: Karol G se lleva el galardón a “Álbum del Año”

MUNDO

“Es algo del pasado”: la prensa británica cuestionó el reclamo de Milei sobre la soberanía argentina de las Malvinas

“Es algo del pasado”: la prensa británica cuestionó el reclamo de Milei sobre la soberanía argentina de las Malvinas

La presión económica de Estados Unidos sobre Irán alcanza su punto más severo desde el inicio de la guerra

Netanyahu aseguró que la caída del régimen iraní “está al alcance”

En el bosque congoleño y a tan solo 43 metros, identifican 8 especies de animales fuera de su territorio conocido

Más de 400 metros de profundidad, 2 trampas y un hallazgo que sorprende a la ciencia: así atraparon un pez desconocido en Nueva Zelanda