Todos los significados de las letras que aparecen en la transmisión de un vehículo automático

La palanca de cambios en un automático simplifica el cambio de marchas. (Foto: Ford)

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Pasar de un vehículo manual a uno automático implica reemplazar la palanca con números y pedal de embrague por una serie de letras. Las posiciones de la transmisión automática indican si el auto debe estacionarse, retroceder, permanecer inmóvil o avanzar, sumado a ofrecer funciones para pendientes, nieve o una conducción con cambios manuales.

La disposición puede variar según la marca, el modelo y el año de fabricación, pero las letras más habituales son P, R, N y D. Algunas cajas suman L, M, S o W para adaptar la respuesta del motor y la transmisión a determinadas condiciones de manejo.

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Qué significado tiene la letra P en un vehículo automático

Según Ford, la P corresponde a Park, que en español es estacionamiento. Debe seleccionarse únicamente cuando el auto está detenido y se va a dejar inmovilizado. Esta posición activa un mecanismo interno que bloquea la transmisión e impide que las ruedas motrices giren mediante el movimiento normal del vehículo.

La letra P es la que se usa para estacionar el auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de colocar la palanca en P, conviene mantener el freno presionado y detener el vehículo por completo. En una pendiente, es clave accionar el freno de estacionamiento.

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Un dato clave a saber es que la posición P no reemplaza al freno de mano, porque este último ayuda a sostener el peso del auto y reduce la tensión sobre el sistema de bloqueo de la transmisión.

Para qué sirve la letra R en un automático

La R significa Reverse, o reversa. Al elegir esta posición, la transmisión envía la fuerza del motor para que el vehículo se desplace hacia atrás. Es la marcha que se utiliza para salir de un estacionamiento, retroceder en una cochera o realizar maniobras de baja velocidad.

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La letra R es usada para retroceder y se acompaña con la activación de las cámaras traseras del auto. (Foto: Ford)

La reversa debe activarse con el vehículo detenido y con el pie sobre el freno. Pasar de D a R, o de R a D, cuando el auto aún está en movimiento puede generar desgaste o daños en componentes de la transmisión automática.

Las cámaras y sensores de estacionamiento, cuando están disponibles, suelen activarse al seleccionar esta letra, pero no sustituyen la revisión de espejos y del espacio.

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Cuál es la diferencia entre N y P en un vehículo automático

La N corresponde a Neutral, conocida como punto muerto. En esta posición, la caja no mantiene engranada una marcha para avanzar ni para retroceder. Por ese motivo, el motor puede permanecer encendido sin que la fuerza llegue a las ruedas al presionar el acelerador.

A diferencia de P, en N el vehículo puede rodar libremente si está en una pendiente o recibe un empuje. La posición N no inmoviliza el auto y exige mantener el freno accionado cuando el vehículo está detenido.

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La posición N no evita que el auto se mueva. (Foto: Toyota)

Puede utilizarse en ciertos procedimientos de remolque, aunque las condiciones cambian según cada modelo. El manual del fabricante debe indicar si el vehículo puede ser remolcado con las ruedas en el suelo y en qué posición debe ir la palanca.

Cómo utilizar la letra D en un vehículo automático

La D significa Drive, es decir, conducción o avance. Es la posición habitual para circular hacia adelante. Al seleccionarla, la transmisión conecta los engranajes necesarios y realiza de manera automática los cambios de marcha según la velocidad, la aceleración y la exigencia del motor.

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En este modo, el auto ajusta las velocidades sin intervención del conductor, a diferencia de lo que ocurre en una caja manual. La potencia puede llegar al eje delantero, trasero o a ambos, según el sistema de tracción del vehículo.

La cantidad de posiciones depende del modelo de auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué funciones tienen las letras L, M, S y W

La L proviene de Low y señala una relación baja. Este modo limita los cambios a marchas cortas o evita que la caja suba a relaciones altas. Puede resultar útil en subidas, descensos pronunciados, caminos con baja adherencia o situaciones de remolque.

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Asimismo, la M indica Manual y permite que el conductor seleccione los cambios de forma secuencial sin pedal de embrague. Puede aparecer en la palanca, con los símbolos más y menos, o en mandos detrás del volante.

La S significa Sport y modifica la respuesta de la caja para que el motor alcance más revoluciones antes de subir de marcha. El modo W, de Winter, suele iniciar la marcha en segunda velocidad para reducir el patinamiento sobre nieve o hielo.

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