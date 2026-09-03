Beyoncé dona USD 200.000 para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en Indiana

Beyoncé destinó USD 200.000 a las tareas de ayuda por las inundaciones en Indiana a través de su Fundación BeyGOOD. (Parkwood Entertainment/Handout via REUTERS)

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Beyoncé destinó USD 200.000 a las tareas de ayuda para las comunidades afectadas por las inundaciones en Indiana, a través de su Fundación BeyGOOD. El dinero será distribuido por City Life Center y Angel by Nature, dos organizaciones que trabajan con familias damnificadas por el temporal que afectó al estado en agosto.

La fundación informó el 31 de agosto que los recursos se utilizarán para la entrega de alimentos, artículos para el hogar y otros elementos esenciales. BeyGOOD señaló que una parte de la asistencia llegará a Gary, ciudad del noroeste de Indiana que estuvo entre las zonas alcanzadas por los fenómenos meteorológicos y sus consecuencias.

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La donación se conoció después de una sucesión de tormentas que incluyó un derecho, lluvias intensas, inundaciones repentinas, cortes de energía y daños en infraestructura. El 25 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una declaración federal de desastre mayor para Indiana, lo que habilitó programas de asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Cuánto dinero donó Beyoncé para las inundaciones en Indiana

La Fundación BeyGOOD, creada por Beyoncé, anunció una donación de USD 200.000 para apoyar las labores de socorro y recuperación tras las inundaciones que afectaron a Indiana.

La organización comunicó que los fondos irán a entidades que trabajan en las comunidades con mayores necesidades después del temporal. El objetivo es que la ayuda llegue a personas y familias que enfrentan pérdidas materiales, desplazamientos y dificultades para acceder a recursos básicos.

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BeyGOOD indicó que el dinero financiará alimentos, suministros domésticos y otros artículos esenciales. La fundación también informó que los recursos tendrán como destino áreas afectadas, incluida la ciudad de Gary.

En su anuncio, BeyGOOD vinculó la emergencia con un derecho, un fenómeno de vientos intensos asociado a una línea de tormentas. La organización sostuvo que el temporal dañó infraestructura y dejó a más de 1.000 personas sin hogar. Ese número corresponde a la información difundida por la fundación.

La entidad invitó a quienes quieran colaborar con los afectados por el desastre a realizar aportes a través de su sitio web. La donación de Beyoncé se integró a las acciones de asistencia que ya desarrollaban autoridades, organismos de emergencia y organizaciones locales en Indiana.

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El temporal en Indiana incluyó un derecho, lluvias intensas, inundaciones repentinas, cortes de energía y daños en infraestructura, según la información citada en la nota. (Michelle Pemberton/USA Today Network via REUTERS)

Qué organizaciones recibirán la donación de BeyGOOD

Los USD 200.000 serán destinados a City Life Center y Angel by Nature, dos organizaciones seleccionadas por BeyGOOD para canalizar los fondos en las comunidades afectadas.

La fundación explicó que ambas entidades están en el territorio y asisten a personas que sufrieron las consecuencias de las inundaciones. La elección de organizaciones locales permitirá dirigir los recursos a las necesidades detectadas después de las tormentas.

El comunicado no detalló cómo se dividirá el dinero entre City Life Center y Angel by Nature ni informó un calendario para la distribución de los suministros. Sí señaló que el apoyo será inmediato y que estará destinado a tareas de socorro y recuperación.

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La ayuda incluye alimentos, artículos para el hogar y otros recursos esenciales. BeyGOOD identificó a Gary como una de las ciudades donde se enfocará la asistencia, aunque no precisó qué cantidad de fondos recibirá cada zona.

La revista People recogió el anuncio de la fundación y señaló que la donación llegó tras las inundaciones registradas en el estado. La información central sobre el destino de los recursos fue publicada por la propia BeyGOOD.

Qué pasó con el derecho y las inundaciones en Indiana

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que el 11 de agosto un sistema de tormentas atravesó el noroeste y el norte central de Indiana. El Centro de Predicción de Tormentas clasificó el evento de forma preliminar como un derecho.

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Este tipo de fenómeno se caracteriza por una extensa franja de vientos dañinos que avanza junto con un sistema de tormentas. En este caso, el temporal produjo fuertes ráfagas, granizo, lluvias intensas e inundaciones repentinas en distintas áreas del estado.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en el norte de Indiana informó que en Gary se registró una ráfaga máxima de 159 kilómetros por hora, equivalente a 99 millas por hora. La tormenta causó daños por viento en varios condados, entre ellos LaPorte, Starke, Marshall y St. Joseph.

Después del paso del derecho, nuevas rondas de tormentas descargaron abundante lluvia sobre suelos que ya tenían altos niveles de saturación. El organismo meteorológico indicó que algunos sectores recibieron más de 25 centímetros de agua entre el 11 y el 12 de agosto.

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Las precipitaciones provocaron inundaciones repentinas, cortes de caminos y rescates en zonas afectadas. En el centro de Indiana, otras tormentas dejaron más de 28 centímetros de lluvia en algunos puntos durante varios días.

El Servicio Meteorológico Nacional también registró crecidas récord en el río White. En Anderson y Noblesville, las mediciones superaron marcas anteriores, mientras otras localidades alcanzaron niveles que no se observaban desde principios del siglo XX.

La donación de BeyGOOD será distribuida por City Life Center y Angel by Nature entre familias afectadas por el temporal en Indiana. (Foto AP/Chris Pizzello)

Por qué Donald Trump aprobó una declaración de desastre mayor para Indiana

El gobernador de Indiana, Mike Braun, declaró una emergencia estatal el 13 de agosto, dos días después del inicio de los temporales. La medida permitió movilizar recursos para atender los daños, los cortes de energía y las inundaciones en distintas partes del estado.

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Braun también autorizó el despliegue de la Guardia Nacional de Indiana. Los efectivos fueron movilizados para colaborar con la respuesta de emergencia en áreas afectadas, entre ellas Gary, Munster y Hobart.

El gobernador solicitó una declaración presidencial de emergencia para sumar recursos federales. Trump aprobó esa petición el 15 de agosto, una decisión que permitió a FEMA apoyar determinados costos vinculados con la respuesta inmediata.

La asistencia federal podía cubrir medidas de protección de emergencia, como rescates en zonas inundadas, evacuaciones, refugios, distribución de suministros, transporte médico y tareas para restablecer accesos.

El 20 de agosto, Braun presentó una solicitud para que el gobierno federal declarara un desastre mayor. La aprobación llegó el 25 de agosto, según informó el gobierno de Indiana.

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La declaración de desastre mayor habilitó asistencia individual para propietarios e inquilinos de los condados incluidos, además de ayuda pública destinada a operaciones de emergencia y a la reparación o reemplazo de instalaciones dañadas.

Lake County, donde está ubicada Gary, figuró entre los condados con autorización para recibir asistencia individual. El Departamento de Seguridad Nacional de Indiana indicó posteriormente que las declaraciones federales alcanzaron a 53 condados en distintas modalidades de ayuda.

Qué ayuda reciben las familias afectadas por las inundaciones

Las familias damnificadas pueden acceder a programas estatales y federales, según su condado de residencia y el tipo de daño sufrido. FEMA habilitó la asistencia individual para personas y hogares en las zonas incorporadas a la declaración de desastre mayor.

El gobierno de Indiana también abrió centros de atención para que los residentes reciban orientación y puedan iniciar trámites vinculados con la asistencia disponible. Esos espacios reúnen a representantes estatales, locales y federales.

El Fondo Estatal de Alivio por Desastres de Indiana puso a disposición ayudas de emergencia de hasta USD 5.000 para personas elegibles. Los recursos pueden utilizarse para necesidades básicas, como alimentos y ropa, durante el período de desplazamiento.

La donación de BeyGOOD se suma a esas herramientas públicas, aunque se canalizará mediante organizaciones comunitarias. City Life Center y Angel by Nature deberán utilizar los fondos para la ayuda inmediata y la recuperación de las personas afectadas por las inundaciones.