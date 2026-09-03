Figure y Nscale invierten 3.500 millones de dólares en 100.000 GPUs NVIDIA para llevar robots humanoides al hogar

Figure selló una alianza con Nscale para desplegar la plataforma NVIDIA Vera Rubin en hasta 100.000 GPUs con un compromiso inicial de 3.500 millones de dólares en cómputo.

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Figure se unió con Nscale para desplegar la plataforma NVIDIA Vera Rubin en hasta 100.000 GPUs, con un compromiso inicial de 3.500 millones de dólares en cómputo, en un intento de la empresa de entrenar sus modelos de inteligencia artificial y llevar robots humanoides al hogar.

El despliegue comenzará en la segunda mitad de 2027 en Barstow, Texas, y las compañías dijeron que prevén ampliar el acuerdo a más de 6 mil millones de dólares.

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La escala del proyecto aparece ligada a una necesidad concreta de entrenamiento. Figure afirmó que su iniciativa Index genera 35 minutos de datos de entrenamiento por cada segundo, y sostuvo que esa producción, por sí sola, no resuelve el problema de la robótica general sin una capacidad masiva de cómputo.

El despliegue de NVIDIA Vera Rubin para Figure comenzará en la segunda mitad de 2027 en Texas y las empresas prevén ampliar el acuerdo a más de USD 6 mil millones. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

La asociación extiende a Estados Unidos el trabajo de despliegue de Vera Rubin que Nscale ya había descrito para sitios del Reino Unido, Noruega y otros mercados europeos.

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Por qué Figure invirtió en la tecnología de Nvidia

La empresa sostuvo que entró en una etapa de fuerte dependencia de datos y capacidad de procesamiento para entrenar Helix, su modelo de IA para robots humanoides. En ese marco, presentó el pacto con Nscale como la infraestructura necesaria para desarrollar la próxima generación de sistemas de inteligencia física.

“El modelo de IA Helix se vuelve más capaz de la misma manera que cualquier sistema aprendido: con más datos y cómputo. Hoy estamos entusiasmados de asociarnos con Nscale para aportar el cómputo necesario que haga realidad esta visión”, dijo Brett Adcock, fundador y director ejecutivo de Figure.

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La empresa sostuvo que necesita más datos y capacidad de procesamiento para entrenar Helix, su modelo de inteligencia artificial para robots humanoides. (Foto: Figure)

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA, describió la lógica operativa del acuerdo como un “volante de robótica”. Según explicó, los modelos de Figure se entrenan sobre NVIDIA Vera Rubin a través de la nube de IA de Nscale, se validan en NVIDIA Isaac Sim y luego se despliegan en GPUs de NVIDIA dentro de los robots de Figure.

Josh Payne, director ejecutivo y fundador de Nscale, dijo que la firma ve a la inteligencia física como la próxima frontera de la IA. Agregó que la empresa observa crecimiento en inferencia y en IA agente.

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Cómo opera la tecnología más reciente de Nvidia

La compañía presentó Rubin el 5 de enero de 2026 como un conjunto de seis chips diseñados para funcionar como un superordenador de IA. De acuerdo con NVIDIA, la plataforma combina la CPU NVIDIA Vera con la GPU Rubin.

Jensen Huang presentó Vera Rubin en 2026 como una plataforma de próxima generación que combina CPU Vera y GPU Rubin. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)

La compañía indicó que esa arquitectura puede reducir hasta 10 veces el costo de tokens de inferencia y disminuir 4 veces la cantidad de GPUs necesarias para entrenar modelos de mezcla de expertos frente a la plataforma Blackwell.

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Asimismo, informó que los productos basados en Rubin estarían disponibles a través de socios desde la segunda mitad de 2026. En ese anuncio, el fabricante identificó a Nscale entre los socios de nube que se esperaba desplegaran instancias basadas en Vera Rubin.

En qué sectores se están implementando robots humanoides

Figure 03, el robot humanoide de Figure, comenzó a trabajar en la planta de BMW en Spartanburg, Carolina del Sur, para ejecutar tareas de secuenciación logística en la fabricación de vehículos.

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Los robots de Figure se han implementado en platas de vehículos. (Foto: BMW)

BMW Group no llegó a este punto de un salto. Antes de incorporar a Figure 03 en su planta, la empresa puso a prueba a su predecesor, Figure 02, durante 11 meses en la misma planta de Spartanburg.

En su momento, Figure 02 colaboró en la producción de más de 30.000 vehículos BMW X3. En la parte de carrocería, el robot insertó secciones estampadas de lámina de acero para iniciar procesos de soldadura, una tarea que exige velocidad, precisión y resistencia física.

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La colaboración demostró que los robots humanoides pueden realizar trabajos precisos y repetibles en condiciones reales de producción, no solo en un ambiente controlado de laboratorio.