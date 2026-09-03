Panamá se apunta a la tecnología para analizar posibles escenarios y enfrentar situaciones de riesgo

Una infraestructura gráfica sobre la Ciudad de Panamá ilustra el flujo vehicular y el impacto ambiental costero durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La inteligencia geográfica busca anticipar decisiones sobre el territorio antes de que estas se ejecuten en el mundo físico. La idea recuerda a las interfaces de Iron Man, aunque ya cuenta con aplicaciones fuera de la ficción.

La Conferencia de Usuarios Esri 2026, que se realizará este 3 y 4 de septiembre en Panamá, planteará, según sus organizadores, cómo los modelos digitales pueden ayudar a estudiar una ciudad, una carretera, una cuenca o una red de servicios antes de intervenirlos. El encuentro espera reunir a más de 600 profesionales.

PUBLICIDAD

La propuesta, agregan, parte de una diferencia central: un mapa permite ubicar elementos, mientras que un modelo geográfico enriquecido con datos permite analizar sus relaciones, detectar cambios y evaluar escenarios.

Una representación digital de una zona de Ciudad de Panamá podría, por ejemplo, incorporar edificios, vías, topografía, infraestructura y capas de información, y a partir de ese conjunto las instituciones pudieran examinar posibles inundaciones, riesgos para obras existentes, efectos sobre la movilidad o áreas que requieren atención prioritaria.

Explican los organizadores de la Conferencia de Usuarios Esri 2026 que un gemelo digital no consiste únicamente en una imagen tridimensional atractiva, toda vez que su objetivo es representar componentes del mundo físico dentro de un entorno digital que permita observarlos, relacionarlos con datos y analizarlos.

PUBLICIDAD

Una red de datos digitales superpuesta conecta conceptualmente la vista aérea y los rascacielos de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto incluye objetos, procesos y vínculos territoriales, donde la representación puede convertirse en un modelo que acompañe cambios sobre el terreno y que sirva para evaluar decisiones antes de aplicarlas.

Así, sostienen que el territorio deja de aparecer como una imagen estática, ya que el modelo puede mostrar cómo se distribuyen los elementos, qué transformaciones atraviesan y qué efectos podrían generar determinadas acciones.

La utilidad de esta tecnología, detallan los organizadores del evento, depende de las preguntas que pueda responder. Una administración pública, una empresa o un equipo técnico podría utilizarla para estudiar el impacto de una construcción, revisar el estado de una infraestructura o identificar alteraciones ambientales.

PUBLICIDAD

Manifiestan que el planteamiento no busca reemplazar la realidad con una copia digital, por el contrario, busca aportar herramientas para comprenderla con mayor información antes de decidir sobre ella.

Se hace la observación que Panamá concentra ciudades en expansión, corredores logísticos, puertos, carreteras, costas, cuencas y áreas protegidas, lo que hace que esa combinación abre posibilidades para representar digitalmente espacios con dinámicas urbanas, ambientales y económicas distintas.

Tres profesionales analizan modelos que estudian la evolución de una zona urbana mediante información tridimensional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una institución, por ejemplo, podría revisar una obra antes de modificarla o estudiar la evolución de una zona urbana mediante información tridimensional. También podría analizar riesgos territoriales, cambios en la cobertura del suelo o condiciones que afecten los servicios públicos.

PUBLICIDAD

Estas aplicaciones no se limitan a las áreas vinculadas con la cartografía. La planificación urbana, la gestión de riesgos, la protección de recursos naturales, la movilidad y el desarrollo de infraestructura comparten una condición: sus decisiones ocurren en lugares concretos.

La información geográfica permite conectar esas variables con una ubicación precisa. Los gemelos digitales añaden la posibilidad de observarlas dentro de una representación integrada del territorio.

Los drones, las fotografías aéreas, las imágenes satelitales, los sensores remotos y las técnicas de fotogrametría generan datos sobre superficies, construcciones, relieves y transformaciones territoriales.

El Reality Mapping convierte ese material en productos geoespaciales derivados de imágenes y en representaciones que buscan reflejar las condiciones reales de un espacio.

Una mujer mira fijamente una pantalla de computadora con líneas de código, lo cual ilustra el complejo procesamiento de la información digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esri desarrolla esas capacidades a través de su ecosistema ArcGIS Reality. La secuencia, explicaron, reúne varias etapas: registrar la realidad, transformar los datos en información, analizarlos, comprender su significado y tomar una decisión. La acumulación de datos no garantiza por sí misma un mejor conocimiento del territorio.

PUBLICIDAD