Guatemala

Guatemala afronta su carrera presidencial entre alianzas, amparos judiciales y advertencias de Washington

A nueve meses de la primera vuelta, la Embajada estadounidense alerta sobre riesgos de narcotráfico mientras el PAN logra frenar su cancelación y nuevos rostros se suman a la contienda

Texto central que dice 'Comienza la carrera electoral hacia 2027' rodeado por múltiples logotipos de partidos políticos sobre un fondo gris
Los logotipos de diversos partidos políticos guatemaltecos acompañan la consigna sobre el inicio de la carrera electoral para los comicios de 2027. (Redes Sociales)
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A nueve meses de la primera vuelta, la elección de Guatemala entró en una fase de tensión por la advertencia de Estados Unidos sobre posibles vínculos del narcotráfico con campañas y comicios, en un escenario además marcado por la fragmentación partidaria, candidaturas aún indefinidas y cuestionamientos sobre la proyección internacional de varios aspirantes.

El calendario ya fija los hitos centrales del proceso: la convocatoria oficial será el 22 de enero de 2027, la primera vuelta está prevista para el 27 de junio y una eventual segunda vuelta para el 22 de agosto. En paralelo, varios partidos siguen expuestos a procesos de cancelación por no haber alcanzado en 2023 los requisitos mínimos de votos o representación.

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La señal más dura llegó desde la Embajada de Estados Unidos, que a mediados de agosto difundió un mensaje en el que calificó de “alarmantes, pero no sorprendentes” las informaciones sobre políticos vinculados al narcotráfico que buscarían mantener sus actividades ilícitas “en la sombra”. La representación diplomática no identificó a personas ni a estructuras concretas, pero fijó una posición a menos de un año de la apertura formal del proceso.

La sede diplomática agregó en un mensaje publicado en X que, antes de las elecciones de 2027, debía quedar claro lo siguiente: “Estados Unidos tiene cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política”. También sostuvo que se mantendrá firme ante quienes usen el poder político para proteger intereses delictivos.

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Posteo en redes sociales
Posteo en redes sociales

La advertencia de Washington coincidió con rumores sobre visas y con denuncias de amenazas

El pronunciamiento se conoció después de que el medio digital República denunciara un presunto plan para atentar contra su director Rodrigo Arenas y su equipo periodístico, según informaron Bloomberg Línea y Soy502, entre otros medios en Guatemala. Esa secuencia reforzó la lectura de que la preocupación estadounidense no se limita a un mensaje general sobre seguridad, sino que se proyecta sobre el clima previo a la contienda.

En esos mismos días circularon en redes sociales y en medios locales versiones sobre la supuesta cancelación de visas estadounidenses a Roberto Arzú y al diputado Nery Ramos. La información, difundida la noche del 27 de agosto, afirmaba que Arzú había sido notificado al intentar salir del país por vía aérea.

Arzú negó esa versión en declaraciones a Soy502 y sostuvo que estaba en México tras haber ingresado con su visa vigente. “Acabo de estar en Estados Unidos, ahí están todas mis comunicaciones”, afirmó.

Ramos también rechazó la versión y dijo que no había recibido ninguna notificación de cancelación. Además, recordó que especulaciones similares ya habían circulado el año anterior.

El episodio no quedó ahí. La Hora, citado por fuentes propias del medio, informó que Arzú tuvo una limitación para viajar a Estados Unidos después de una visita a Washington a mediados de julio, una versión que el dirigente volvió a desmentir.

El caso de Carlos Pineda tiene otro recorrido. El empresario y precandidato del partido Servir reconoció que sigue sin poder ingresar a Estados Unidos, una restricción que arrastra desde 2023. Según una investigación de La Hora, desde ese año circula una carta atribuida a la Embajada estadounidense en la que Pineda habría sido declarado “no elegible” para entrar a ese país por sospechas de vínculos con el narcotráfico

Fotografía dividida en dos: a la izquierda, varios hombres conversan con chalecos reflectantes; a la derecha, un hombre camina sonriendo.
De izquierda a derecha: Diputado Nery Ramos y Roberto Arzú líder del Partido CABAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres partidos aún no definen candidato y el voto puede dispersarse

De los 27 partidos legalmente inscritos, tres siguen sin presentar a su figura presidencial. La indefinición refleja tanto dificultades para encontrar perfiles competitivos como una estrategia de reserva mientras el panorama político termina de acomodarse.

Ese cuadro alimenta una fragmentación que puede dispersar el voto en la primera vuelta. En la carrera conviven dirigentes con estructuras partidarias consolidadas, aspirantes que buscan instalar un discurso de renovación, figuras con respaldo empresarial y nombres apoyados en alta exposición pública o en redes familiares de poder.

El partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad celebró una asamblea el 29 de agosto de 2026 y designó a Lionel Toriello como coordinador de la agenda ciudadana, con el objetivo de reforzar su estructura. La nómina de presidenciables confirmados incluye, por orden alfabético de apellidos, a Fausto Arimany, Roberto Arzú, Napoleón Barrientos, Neto Bran, Oscar Rodolfo Castañeda, Armando Castillo, Oscar Cruz, Isaac Farchi, Annabella Giracca, Sonia Gutiérrez, Sergio Madrazo, Edmond Mulet, Hugo Peña, Carlos Pineda, Mauricio Radford, Nery Ramos, Geovanni Reyes, Zury Ríos, Abraham Rivera, Shirley Rivera, Max Santa Cruz, Leonel Toriello y Sandra Torres.

La respuesta directa a una de las preguntas centrales de esta campaña es esta: sí, la falta de visa estadounidense de esos cuatro aspirantes no bloquea su participación electoral. El efecto está en otro plano: abre interrogantes sobre su relación con la comunidad internacional y sobre el costo político que esa condición podría tener si alguno alcanzara la presidencia.

La Corte Suprema intervino para frenar la cancelación del PAN

En medio de ese reordenamiento, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Supremo Electoral admitir una apelación presentada por el secretario general del Partido de Avanzada Nacional, PAN, Manuel Conde Orellana, para dejar en suspenso la cancelación de esa fuerza política. La decisión devuelve al partido al tablero en un momento de definiciones aceleradas.

La vigilancia internacional también gana peso por el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones. La falta de explicaciones oficiales sobre los casos de las visas alimenta especulaciones y empuja un debate sobre transparencia y credibilidad entre quienes buscan gobernar el país.

La advertencia de la embajada estadounidense no aparece aislada de ese contexto. Su relevancia crece porque la legitimidad del proceso electoral será determinante para la estabilidad democrática y para la relación de Guatemala con sus socios estratégicos.

Los próximos meses concentrarán tres tareas simultáneas para los partidos: definir las candidaturas pendientes, consolidar alianzas y persuadir a un electorado atravesado por la desconfianza. Con 27 partidos inscritos, tres liderazgos aún en reserva y cuatro aspirantes bajo la sombra de no poder entrar a Estados Unidos, la campaña se encamina a una disputa intensa por credibilidad, diferenciación y acceso a la segunda vuelta.

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