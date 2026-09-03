Qué hay detrás de la caída de la industria: el diagnóstico del presidente del Movimiento Industrial

Oliver Maltz advirtió que la industria argentina enfrenta costos en dólares más altos, menor consumo y pérdida de rentabilidad

Guardar

La industria argentina atraviesa un escenario dispar: mientras algunos sectores vinculados a la energía, la minería y el petróleo muestran mayor dinamismo, otras ramas dependen de un mercado interno que todavía presenta dificultades. En ese contexto, Oliver Maltz, presidente del Movimiento Industrial, sostuvo que uno de los principales problemas para las empresas es la combinación de costos crecientes, menor consumo y pérdida de rentabilidad.

Su análisis se conoció luego de un relevamiento de la Fundación Encuentro que comparó los primeros semestres de 2023 y 2026 y registró retrocesos en distintos indicadores de actividad, además de una pérdida de 274.600 empleos privados registrados. El informe señaló también que la industria utiliza actualmente el 57,6% de su capacidad instalada, nueve puntos menos que en 2023, y que la producción manufacturera cayó 12%.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, Maltz puso el foco en lo que ocurre dentro de las empresas y diferenció entre las actividades con mayor tracción y aquellas más expuestas al consumo interno. “Tenés sectores como energía, minería que están reaccionando y sectores más castigados que dependen más del consumo interno como el textil, el calzado, los metalúrgicos”, explicó.

Para el empresario, la desaceleración de la inflación no eliminó las dificultades de las compañías. “Seguimos teniendo inflación en pesos todos los meses, que por suerte está bajando muchísimo y no tiene nada que ver a lo que era antes”, señaló. Sin embargo, advirtió que, con los precios internos todavía en aumento, los costos de las empresas también suben medidos en dólares.

PUBLICIDAD

Maltz diferenció entre sectores con mayor dinamismo, como energía, minería y petróleo, y ramas industriales más expuestas al consumo interno, como textil, calzado y metalurgia (Infobae en Vivo)

El problema se profundiza porque la menor demanda limita la posibilidad de trasladar esos incrementos a los precios. “Dado que el consumo no está en su mejor momento, es muy difícil trasladar la suba de costos a precios. Por ende, las empresas, los comercios, cada mes van perdiendo rentabilidad”, sostuvo.

Maltz vinculó esa pérdida de rentabilidad con el empleo. Según indicó, entre abril de 2025 y abril de 2026 la industria perdió 52.000 puestos de trabajo formales. Para explicar cómo una contracción puede extenderse por toda la economía, describió el efecto que tiene cuando una compañía comienza a recortar gastos: reduce compras y servicios, sus proveedores venden menos y el impacto termina alcanzando a otros trabajadores y empresas. “Es como un círculo vicioso que hace que se pierdan puestos de trabajo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Por eso, consideró que no se puede analizar por separado la situación de los consumidores y la de las empresas. “No se puede disociar al consumidor del trabajador. Todos queremos comprar productos al precio que valen en todo el mundo, pero para poder comprar productos tenemos que tener trabajo”, planteó. Y resumió su diagnóstico: “Sin consumo no hay trabajo y sin trabajo no hay consumo”.

El orden macroeconómico y el desafío de recuperar la actividad

Maltz valoró la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y el ordenamiento macroeconómico impulsado por el Gobierno de Javier Milei, aunque consideró que esas condiciones deben complementarse con una recuperación de la actividad. “Estar en un proceso de baja inflación creo que está bueno. El tema del déficit fiscal, el orden macroeconómico, creo que está bueno”, reconoció.

PUBLICIDAD

Maltz respaldó el orden macroeconómico del Gobierno de Javier Milei, pero afirmó que sin consumo y sin trabajo no alcanza para recuperar la actividad (REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo)

Sin embargo, marcó un límite: “Solo eso no alcanza. Se necesita trabajo y se necesita consumo”.

Otro de los factores que, según el empresario, condicionan a las compañías es la presión impositiva. Consideró que una reforma tributaria puede mejorar las condiciones para producir, pero aclaró que tampoco resolvería por sí sola la falta de demanda. “Si vos hoy me bajás todos los impuestos, pero nadie consume, yo igual sigo sin vender”, afirmó.

PUBLICIDAD

La cuestión adquiere especial relevancia para la industria porque sus productos deben competir con bienes fabricados en otros países. “Nosotros vendemos productos transables. Competimos con las reglas de juego de Argentina contra otros países, con las reglas de juego de otros países”, explicó.

Previsibilidad para invertir y generar empleo

Maltz también señaló la necesidad de contar con reglas estables para que las empresas puedan tomar decisiones de inversión de largo plazo. “Me encantaría algún día que pase lo que pasa en un país como Chile o como Uruguay o como Brasil: que no te jugás el péndulo de tu empresa en una elección legislativa”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El presidente del Movimiento Industrial sostuvo que la baja de la inflación no resolvió el aumento de costos empresariales medidos en dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, valoró el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta para otorgar previsibilidad a proyectos de gran escala. “Para una inversión de 30 mil millones de dólares, en un país que viene de los últimos 40 años, donde no se confía mucho, le tenés que dar previsibilidad, no te queda otra”, afirmó.

A su vez, planteó que esas inversiones deberían generar un efecto sobre las economías regionales y los proveedores locales. “Está bueno que se incentive y que eso derrame en el desarrollo de las regiones y de las provincias, generando trabajo en otros sectores”, concluyó.

PUBLICIDAD

El diagnóstico de Maltz combina una valoración del proceso de estabilización con un reclamo por las condiciones que enfrentan las empresas para producir y competir. Para el empresario, el desafío de la industria en esta etapa es que el orden macroeconómico pueda traducirse en mayor consumo, inversión, producción y empleo.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.