Crimen y Justicia

El informe forense sobre las lesiones de la joven acusada de matar a su novio en Chaco y la “amnesia lacunar” que plantea su defensa

El estudio reveló que Victoria Cantero presentaba moretones y excoriaciones. Sin embargo, los peritos descartaron que se hayan tratado de lesiones defensivas. Los abogados de la imputada aseguraron que la joven tiene “lagunas” de memoria

Chaco crimen detenida
Al momento de su detención, Cantero presentaba varias lesiones
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A un mes del crimen de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue asesinado a puñaladas por su novia, Victoria Cantero, de 25, se conocieron los resultados del informe sobre las lesiones que presentaba la joven. Desde la defensa de Cantero, indicaron que la joven podría tener “amnesia lacunar”, ya que tiene “lagunas” de memoria y no recuerda lo ocurrido el pasado el pasado 2 de agosto.

Los estudios fueron realizados el 14 de agosto y según pudo saber Infobae, al momento del examen clínico, la imputada “presentaba un buen estado general de salud, sin signos ni síntomas de descompensación metabólica, neurológica o cardiorrespiratoria”. A su vez, no se evidenciaron déficits nutricionales, aunque sí se encontraba “angustiada”. “Durante el desarrollo del examen presentó llanto en forma espontánea”, sostiene el escrito.

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Desde un primer momento, la defensa de Cantero manifestó que la joven era víctima de violencia de género y que había apuñalado a su novio en defensa propia. El día en el que fue detenida, presentaba lesiones en varias partes del cuerpo, entre ellas en la espalda, los brazos y las rodillas. En aquella ocasión, el médico que la examinó aclaró que si bien presentaba heridas, no se trataba exactamente de golpes.

El día del crimen, uno de sus familiares había dicho que la imputada presentaba sangrado nasal. “Se palpó la región nasal no detectándose deformidades, movilidad anormal ni producción de dolor al realizarla, las fosas nasales estaban permeables”, dice el informe.

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Chaco crimen detenida
La imputada tenía lesiones en la espalda, los brazos y las rodillas

En cuanto a las lesiones que presentaba en sus rodillas, el estudio detalló: “En la cara anterior de la rodilla derecha, área de equimosis color amarillo, de forma irregular. En la cara anterior del tercio superior de la pierna derecha, cicatriz de excoriación de 1 cm de diámetro, color rosa, de forma irregular. En la cara externa, tercio superior de la pierna derecha, levemente por debajo de la rodilla, equimosis color amarillo en el centro con margen moteado color violáceo suave”.

Y continuó: “En la cara anterolateral del tercio medio de la pierna, otra equimosis de color amatillo. En la cara anterior de la rodilla izquierda se observaron equimosis color violáceo, todas de formas irregulares. En la cara externa del tercio superior de la misma pierna, equimosis color amarillo, de forma irregular”.

El examen llegó a la conclusión de que las lesiones “presentaban un tiempo de evolución al momento de practicado el examen de entre 10 a 14 días aproximadamente”. Y añadió: “Las excoriativas se produjeron por traumatismo con o contra objeto o superficie rugosa o irregular. Las lesiones equimóticas se produjeron por traumatismo con o contra objeto o superficie roma y dura”.

VICTORIA CANTERO
La defensa de Cantero manifestó que su defendida podría tener “amnesia lacunar”

Uno de los datos claves es que, de acuerdo a los peritos, las heridas “no guardan tampoco el patrón clásico de distribución de lesiones de tipo defensivas”. Asimismo, aseguraron que estas no pusieron en peligro la vida de la joven.

Desde la defensa le manifestaron a Infobae que si bien no son lesiones defensivas, “eso no quiere decir que la agresión no haya existido”. Y agregaron: “lo que determinó la pericia es que ella tiene lesiones traumáticas múltiples compatibles con la data del hecho”.

Por otro lado, mencionaron que se encuentran a la espera de los resultados del informe psicológico de Cantero, con los cuales buscan determinar si ella actuó en un estado de conmoción emocional. Los letrados señalaron que su defendida podría presentar “amnesia lacunar”, ya que hay ciertos momentos del día del crimen que no recuerda. “Ni siquiera ella recuerda la utilización de un cuchillo”, manifestaron.

Los abogados de la familia de la víctima expresaron su descontento frente a este planteamiento de la defensa, ya que les parece “raro” que Victoria “no recuerde justo el momento en el que agarró el cuchillo”.

Julián Guardia marcha Chaco
La familia de Julián organizó una marcha para pedir justicia por el joven

Estas novedades se dieron a conocer el mismo día en que la familia de Julián organizó una marcha en la plaza 25 de Mayo de Resistencia para pedir justicia. La misma comenzó a las 19 de este miércoles y tuvo como destino final la sede de Fiscalía, sobre avenida 9 de Julio. La movilización contó con la presencia de familiares y amigos del joven asesinado.

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