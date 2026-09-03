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Trump aseguró que Estados Unidos tiene municiones “prácticamente ilimitadas” en medio de la escalada con Irán

El presidente afirmó que su gobierno produce armamento “a niveles nunca vistos” y que retomará pronto la venta de municiones a aliados, en momentos en que Irán atacó a Kuwait y otros países del Golfo

Trump dijo que su gobierno está priorizando las municiones para uso propio antes que para la venta: “Las estamos guardando para nosotros". (Europa Press)
Trump dijo que su gobierno está priorizando las municiones para uso propio antes que para la venta: “Las estamos guardando para nosotros". (Europa Press)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país cuenta con “cantidades prácticamente ilimitadas” de municiones de grado medio y alto, en medio de la nueva escalada militar con Irán.

“Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de grado medio a alto, mucho más de lo que podríamos usar jamás para esto, o para cualquier otra guerra (¡algo altamente improbable!) que pudiera llegar a ocurrir. Además, estamos produciendo municiones a niveles nunca vistos. Estamos acumulando reservas y preparándonos para cualquier contingencia que pueda suceder”, escribió en su red Truth Social.

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Trump agregó que su gobierno está priorizando esas municiones para uso propio antes que para la venta: “Las estamos guardando para nosotros, Estados Unidos, en lugar de vendérselas a otros, pero las ventas a los aliados pronto volverán a comenzar”.

El mandatario también comparó su gestión con la de su antecesor, en momentos en que Ucrania enfrenta una fuerte escasez de interceptores Patriot y reclama más ayuda militar a sus aliados: “El gobierno de Biden le regaló a Ucrania muchas más municiones, completamente gratis, de las que nosotros usamos en Irán. Se le dieron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, sin cargo, que Europa hubiera pagado si tan solo se le hubiera pedido, pero les vamos a pedir ese dinero, aunque con cierto retraso”, escribió, en una nueva señal de su intención de que los países europeos asuman una mayor parte del costo del apoyo militar a Kiev.

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El portaaviones USS George Washington de la Marina de Estados Unidos (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de archivo)
El portaaviones USS George Washington de la Marina de Estados Unidos (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de archivo)

Irán atacó a Kuwait en represalia por los bombardeos de EEUU

El mensaje de Trump se dio en el marco de una fuerte escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Este jueves sonaron sirenas en Kuwait, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron misiles y drones durante lo que el Ministerio de Defensa kuwaití calificó de “agresión iraní flagrante”, según informó en la red X.

El ataque se produjo un día después de que Bahrein y Jordania, ambos aliados de Estados Unidos, reportaran haber interceptado también varios ataques aéreos iraníes.

Los combates entre ambos países se intensificaron esta semana después de que Estados Unidos atacara el domingo lanzadores de cohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, al sostener que Irán planeaba usarlos para disparar minas hacia esa vía marítima.

El buque petrolero SIDR, de la compañía estatal saudita Bahri, fue atacado en el estrecho de Ormuz
El buque petrolero SIDR, de la compañía estatal saudita Bahri, fue atacado en el estrecho de Ormuz

El tráfico por el Ormuz sigue bajo

El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz continúa muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, debido al riesgo de ataques iraníes contra las embarcaciones que no cumplen con el régimen de control impuesto por Teherán. La semana pasada se registraron 102 tránsitos, y 126 la semana anterior, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, frente a 130 o más por día antes del conflicto.

Pese a esa caída, sigue fluyendo una cantidad significativa de petróleo a través de un comercio de trasbordo en el que operadores de petroleros arriesgan una ruta sur cercana a la costa de Omán, bajo la guía de fuerzas estadounidenses.

Resulta difícil para los observadores calcular cuánto de ese petróleo llega efectivamente a los mercados globales, ya que los buques apagan sus sistemas de rastreo. Antes de la guerra, unos 15 millones de barriles diarios circulaban por el estrecho; en los últimos 28 días, el promedio fue de 5 millones de barriles diarios, según la firma TankerTrackers.com.

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