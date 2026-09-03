Boca logró un permiso clave en el predio de Casa Amarilla y dio otro paso en busca de la ampliación de La Bombonera

Boca obtuvo un histórico permiso legislativo en el predio de Casa Amarilla y dio otro paso en busca de la ampliación de La Bombonera (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

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La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría el uso exclusivo, precario y gratuito por 20 años de tres tramos de calles que atraviesan las instalaciones de la Bombonera y el complejo de Casa Amarilla, sede de Boca Juniors. La medida obtuvo 53 votos afirmativos, ninguno negativo y dos abstenciones, tras un proceso que incluyó audiencias públicas.

Los terrenos en cuestión corresponden a tramos de las calles Wenceslao Villafañe, entre Del Valle Iberlucea y Espora; Espora, entre Wenceslao Villafañe y Aristóbulo del Valle; y Aristóbulo del Valle, entre Espora e Irala. Se trata de segmentos de vía pública vinculados al predio que la institución utiliza desde hace décadas para actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias.

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El club difundió un comunicado en el que explicó los alcances de la decisión legislativa. Según el texto, Boca “ejercía hace décadas la posesión de estos terrenos, que nunca habían sido abiertos como calles y tampoco tenían ningún tipo de infraestructura pública”. La aprobación busca darle a esa ocupación “un marco legal y estable” para que la institución continúe con la organización interna de su predio.

El comunicado de Boca Juniors tras la última aprobación de la Legislatura porteña

La resolución no habilita ningún proyecto concreto de obra, pero le otorga a la dirigencia mayor margen para planificar el futuro del predio. Entre las alternativas que podría contemplar a partir de este marco normativo figura una eventual ampliación del estadio, aunque el club no confirmó ningún avance en ese sentido.

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En la previa del cruce ante Vélez Sarsfield por Copa Argentina, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió al estado del proyecto de ampliación de la Bombonera, uno de los reclamos históricos de socios e hinchas. “Yo cuento lo que prometimos que íbamos a hacer, tenemos el permiso del polideportivo, hace varios meses que nos dieron el permiso de las vías”, indicó el dirigente.

El titular xeneize evitó dar precisiones sobre plazos o características del proyecto: “Es todo muy cuidadoso porque cuando presentemos las cosas queremos estar muy seguros de que se pueden hacer”. Agregó que la comunicación pública del plan llegará una vez que existan condiciones concretas para avanzar: “Cuando nos lo permitan, estaremos felices de decirle al hincha que se puede hacer, pero estamos contentos con que el club va creciendo cada día más”.

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Riquelme también se refirió al reacondicionamiento del polideportivo del club, destinado a otras disciplinas además del fútbol. “Ahora estamos muy felices porque nos han dado el permiso de la unión de las parcelas para hacer el polideportivo para otras disciplinas”, señaló.

El presidente de Boca destacó además las remodelaciones ya realizadas en distintos sectores de la Bombonera. “Estamos muy contentos de cómo va mejorando nuestro estadio. Me dio mucha felicidad en el partido con O’Higgins, después del partido con Lanús, recibir tantos mensajes de gente que hace muchos años que va a la platea, que se sientan felices, son ellos los dueños de nuestra casa”, expresó.

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Riquelme resumió la gestión institucional con una frase que reiteró en distintos pasajes de su exposición: “Nosotros estamos para intentar cada día avanzar, crecer, tenemos una manera muy clara de hacer las cosas, lo que prometemos, cumplimos”.