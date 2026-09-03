Condenado a cadena perpetua, William Schlenker, barra de River, se recibió de periodista: “Estudié para que el encierro no me queme la cabeza”

William Schlenker y el diploma

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El diploma no deja mentir. Y el certificado analítico menos: William Schlenker, uno de los barras de River Plate más famosos de toda la historia, acaba de recibirse de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Condenado a cadena perpetua en 2011 por el crimen de Gonzalo Acro producido el 7 de agosto de 2007, sentencia que quedó firme en 2016 tras la confirmación por la Cámara de Casación (después la Corte Suprema también ratificaría el fallo), el hermano de Alan Schlenker lleva más de una década alojado en el complejo penitenciario federal de Marcos Paz. Desde allí le cuenta a Infobae que rehízo su vida, insiste en su plena inocencia sobre la acusación como instigador del homicidio y habla además de su futuro, que incluye la graduación como nuevo integrante de la familia periodística argentina. Del paravalancha a la cárcel, de la cárcel a la cátedra. Un círculo inesperado para un apellido asociado por siempre a la violencia en el fútbol.

“Yo estudié para formarme, para pasar el tiempo, para que el encierro no me queme la cabeza. Al principio pensé en hacer Derecho pero después pensé: si en este país no hay justicia, hacen lo que quieren, y sé de lo que hablo porque ahí está mi caso como ejemplo, para qué quiero ser abogado. Entonces decidí que quería hacer periodismo porque me gustan los medios y también porque vi cómo reflejaba la mayoría de ellos el caso Acro y mi situación, y todos tenían una mirada equivocada de lo que había ocurrido. ¿Si me voy a dedicar a eso cuando tenga libertad condicional? No sé, no creo, la verdad es que no creo. No te voy a mentir: sería divertido comentar partidos de fútbol, de River obviamente, pero lo mío son las finanzas. Yo sé de criptomonedas, sigo vinculado a ese mundo y me va bien. Así que hoy esa es mi realidad”, le dice William a Infobae desde el teléfono público de la cárcel.

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Schlenker cuenta que empezó a estudiar en 2018 e hizo la carrera desde la prisión en la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. En su certificado analítico queda constancia de que aprobó la carrera con un promedio muy bueno de 8,37, siendo su puntaje más alto en las materias Gestión de Medios y Filosofía donde obtuvo un diez y el más bajo, con seis, en Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Y a eso se suma su historial como piloto de aviación.

Desde esa perspectiva, William afirma: “Yo soy profesional de la aviación, ahora tengo título terciario, hablo tres idiomas, tengo doble nacionalidad argentina-alemana, ¿entendés? Yo no soy Bebote Álvarez, Di Zeo o Rousseau que viven de la cancha y de sus relaciones político sindicales. Soy un tipo instruido que nunca necesitó del fútbol para hacer dinero. Entonces que me vengan a poner a mí como instigador… Los que te nombré siempre zafan de las causas o les dan penas bajas porque compran voluntades a través de la política, la policía y los sindicatos. Y como yo nunca tuve ni me interesé en tener esos contactos, me dieron perpetua por algo que jamás hice. Iba a la cancha y si me tenía que pelear me peleaba, sí, porque me gustaba eso y porque no iba a dejar que me pasaran por encima. Pero no toqué un peso de River ni tenía aspiraciones a nada, ése será mi hermano (por Alan), no yo. De hecho, yo eché a la anterior cúpula de Los Borrachos del Tablón el día de los quinchos (NdR: una pelea interna en ese sector del club el 11/2/07 previo a un partido de Lanús, donde hubo tiros y facas). Y lo hice a puño limpio porque estaban vaciando River, lo estaban robando. Y quisieron instalar en el juicio que mandé a matar a Acro como venganza mía por aquella pelea. ¿De quién me voy a vengar si lo cagué a palos? Mi condena no se sostiene, pero ya está, me usaron de chivo expiatorio cuando todos saben que quienes planearon y mataron a Gonzalo fueron los de la banda de Palermo como represalia porque él, que no era ningún santo, los atacó con facas y casi mata a uno en la batalla del playón”. (NdR: fue el 6/5/07 en el playón del Monumental tras un clásico contra Independiente).

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Las notas con las que aprobó las distintas materias

El promedio de Schlenker: 8.37

William Schlenker no ha cambiado su argumento desde que se produjo el juicio que lo condenó en 2011. Ciertamente, otorgarle categoría de jefe barra no entra en la realidad de aquel momento, pero su pertenencia al grupo que se referenciaba en su hermano y algunas llamadas telefónicas en los días y horas previas al crimen con personajes que sí estuvieron en el lugar de los hechos, más la declaración de un testigo, Rubén Rodríguez, quien dijo que lo notó extraño aquella jornada, sentenciaron su suerte en un Tribunal que fue más duro incluso que el fiscal del caso, Gustavo Gerlero, quien había pedido para él 17 años de prisión.

Hoy, cuando ya pasaron 19 años del crimen de Acro, William sabe que sus palabras solo son suyas, que en la Justicia ya no tiene recurso por jugar y espera la libertad transitoria que, asegura, deberán darle el año próximo. “A mí me corresponden salidas transitorias para septiembre de 2027, porque me tienen que descontar 20 meses de mi condena por haber estudiado y recibido como licenciado en comunicación y periodista. Y espero que no pase nada raro y me la otorguen, como se la dieron al Oveja Pintos por ejemplo (NdR: Rubén Pintos, condenado por este caso también a perpetua y que estuvo presente en el momento del crimen). ¿Si cuando salga me gustaría volver a la cancha? Pensar eso no sé si tiene sentido, porque no me van a dejar. Pero afuera voy a poder trabajar mejor, y con un micrófono contar mi historia, porque no soy el monstruo que algunos pintaron. Te repito: soy piloto de aviación, licenciado en comunicación y hablo tres idiomas. Con eso debería ser suficiente para que todos entiendan que nunca fui un jefe barrabrava”.

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