La cantautora guatemalteca Sara Curruchich recibió el Galardón Grace a la Música en el Festival de Marimba Paiz

Sara Curruchich recibió el Galardón Grace a la Música en el 46 Festival de Marimba Paiz por su trayectoria y su aporte a la difusión de la música guatemalteca. (Facebook Sara Curruchich)

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La cantautora guatemalteca Sara Curruchich recibió el Galardón Grace a la Música durante la 46 edición del Festival de Marimba Paiz, celebrada en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, una distinción de la Fundación Paiz que reconoce su trayectoria y su aporte a la difusión de la música guatemalteca dentro y fuera del país.

La artista llega al reconocimiento mientras trabaja en su tercer álbum de estudio y tras una gira internacional de cuatro años con Mujer Indígena (2021), que incluyó más de 200 conciertos en 15 países de América, Europa y Asia. El festival en el que fue premiada reunió durante más de dos horas a más de 80 artistas guatemaltecos.

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Curruchich agradeció la distinción y la definió como un reconocimiento artístico y también como una responsabilidad pública.

“Este reconocimiento es para mí un regalo muy grande; es una responsabilidad de llegar a algún lugar y decir: yo soy una mujer maya kaqchikel de Guatemala y siento que no voy sola, sino que voy acompañada también de mis abuelas y ancestras”, subrayó.

La segunda edición del Galardón Grace a la Música siguió a la premiación de Adriana González en 2025 como primera galardonada. (Facebook Sara Curruchich)

El premio fue creado en 2025 y se entrega cada año en el Festival de Marimba Paiz

El Galardón Grace a la Música fue instituido en 2025 en honor a Graciela Andrade de Paiz, fundadora de la institución. Según la Fundación Paiz, el premio distingue cada año a un músico nacional con al menos 10 años de trayectoria que haya contribuido al desarrollo y la difusión de la música en Guatemala y cuyo recorrido sea coherente con la misión y la visión de la entidad.

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La entrega de 2026 correspondió a la segunda edición del reconocimiento. En la primera, también en 2025, la galardonada fue Adriana González, soprano lírica destacada en el ámbito de la ópera.

La propia fundación explicó que el galardón reconoce a artistas cuya obra, trayectoria y representación del talento nacional contribuyen a elevar el nombre de Guatemala y a fortalecer su legado musical. En el caso de Curruchich, la distinción se otorgó por su recorrido artístico y por su contribución a la proyección de la música y del talento guatemalteco dentro y fuera del país.

Curruchich también subrayó el valor de reconocer la diversidad cultural del país: “Estoy muy feliz y agradecida de haber recibido este reconocimiento. Para mí es un recordatorio también de que es muy importante que veamos toda la cultura, que podamos mirar la marimba y cada creación que se gesta en estos territorios”.

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La gira internacional de Mujer Indígena llevó a Sara Curruchich a más de 200 conciertos en 15 países de América, Europa y Asia. (Facebook Sara Curruchich)

La premiación ocurrió en una edición del festival dedicada a la marimba como símbolo nacional

La ceremonia se realizó en el marco del 46 Festival de Marimba Paiz, celebrado con el lema El legado vive. En el escenario participaron las marimbas Chapinlandia, Ideal, Kinich Ahau, Estrella de Guatemala y Suspiros Chapines, junto con invitados como William Orbaugh, Malín Villagrán, Yahaira Tubac, Fabiola Roudha y César Gálvez Jr.

El encuentro se desarrolló en un teatro colmado por familias, jóvenes y aficionados a la música. La programación combinó repertorio de marimba con otras propuestas interpretativas y mostró, de acuerdo con la información del evento, la capacidad del instrumento para dialogar con distintos estilos y conectar con nuevas generaciones.

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La celebración de la marimba en este festival remite a una secuencia de reconocimientos oficiales. En 1978 fue declarada Instrumento Nacional; en 1999 recibió la categoría de Símbolo Patrio; y el 12 de febrero de 2015 la Organización de los Estados Americanos la declaró Patrimonio Cultural de las Américas.

La obra de Curruchich une kaqchikel y español y suma reconocimientos internacionales

Sara Curruchich ha publicado dos álbumes de estudio: Somos (2019) y Mujer Indígena (2021), además de varios sencillos. Su propuesta artística reúne canciones en español y kaqchikel, y la información del evento la identifica como la primera artista guatemalteca en utilizar el kaqchikel en la música popular para una audiencia internacional.

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La obra de Sara Curruchich une kaqchikel y español y suma reconocimientos internacionales por su música y su defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. (Facebook Sara Curruchich)

La cantautora sostuvo que su música nace de sentimientos colectivos e individuales, de la historia, la memoria, la cultura, los idiomas y las luchas de su pueblo, además de su propia perspectiva como artista.

En esa línea, definió el lugar que busca ocupar en los escenarios desde su identidad indígena: “Honrada de estos espacios de arte que también merecemos ocupar como mujeres indígenas porque somos una cultura viva, no somos parte de un museo, y estamos acá, y queremos compartir nuestra historia, nuestras alegrías, nuestras luchas, con nuestra propia voz”.

Además de su trabajo musical, Curruchich ha sido reconocida por su labor en defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. En 2021 recibió el Premio MIAW Transforma en los MTV Awards, fue nombrada embajadora del movimiento HeForShe con ONU Mujer en Guatemala y fue seleccionada para el Ford Fellowship Foundation.

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En 2024 recibió la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa y el Rising Tide Award en los International Folk Music Awards en Estados Unidos. Actualmente trabaja en su tercer álbum de estudio, que prevé presentar en los próximos meses.