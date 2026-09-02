Cuáles son las 3 nuevas funciones de seguridad de WhatsApp y cómo funcionan

WhatsApp permite ahora crear una contraseña de al menos ocho caracteres para la verificación en dos pasos. (EFE)

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WhatsApp activó tres nuevas funciones de seguridad para sus versiones de iOS y Android, con el objetivo de reforzar la protección de cuentas frente a hackeos, robos de identidad y estafas. La actualización, impulsada por su propietaria, Meta, combina mayor control de acceso, información contextual sobre llamadas y contraseñas más difíciles de vulnerar.

El anuncio responde al aumento del fraude digital y los intentos de secuestro de cuentas, un fenómeno que se ha sofisticado en los últimos años. Las nuevas herramientas buscan anticipar ataques, dificultar el acceso no autorizado y dar a los usuarios más control sobre la información de sus sesiones activas en distintos dispositivos.

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1. Contraseñas personalizadas

La primera novedad afecta a la verificación en dos pasos. Hasta ahora, este mecanismo dependía de un PIN numérico de seis dígitos; con la actualización, los usuarios pueden establecer una contraseña de al menos ocho caracteres, que combine letras y números. Esta modificación incrementa la resistencia de la cuenta frente a ataques de fuerza bruta o intentos de adivinar la clave.

Estas son las tres nuevas funciones de seguridad de WhatsApp. (Europa Press)

Para activarla, es necesario ingresar a Configuración, luego a Cuenta y finalmente a Verificación en dos pasos, donde la aplicación guía al usuario en la creación de la nueva contraseña. Quienes todavía no vean esta opción disponible deberán esperar a que la actualización llegue a su dispositivo en próximas versiones.

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2. Más datos sobre llamadas de números desconocidos

En dispositivos Android, la aplicación ahora despliega información adicional cuando llega una llamada de un número que no está en la agenda del usuario. El sistema indica, por ejemplo, si el número proviene de otro país y cuántos grupos en común existen con quien llama.

Este dato adicional funciona como una herramienta de contexto para detectar intentos de fraude o suplantación de identidad, y permite decidir con más elementos si conviene atender o bloquear la llamada.

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Los usuarios pueden configurar más de una clave de acceso para proteger sesiones en distintos dispositivos. (Europa Press)

3. Varias claves de acceso para un mismo usuario

La tercera función habilita la posibilidad de configurar más de una clave de acceso para iniciar sesión. Esta opción resulta útil para quienes utilizan WhatsApp en varios teléfonos o tabletas, ya que permite que cada dispositivo cuente con una credencial independiente y reduce el riesgo de que una sola clave comprometida afecte a todas las sesiones abiertas.

Vía de acceso anticipado

Buena parte de las funciones más recientes de WhatsApp llega primero a quienes participan en el programa beta de la aplicación. El acceso se realiza a través de Google Play Store en el caso de Android, o de TestFlight para iOS, siempre que haya cupos disponibles. La compañía recomienda mantener la aplicación actualizada de forma regular para recibir tanto las nuevas funciones como las correcciones de seguridad.

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El despliegue de estas herramientas es gradual, por lo que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato para todos los usuarios del programa beta. En esos casos, la alternativa es esperar a la próxima actualización estable o a que la plataforma amplíe el acceso dentro de la propia beta.

El programa beta de WhatsApp, disponible en Google Play Store y TestFlight, permite probar las funciones antes de su lanzamiento oficial. (Reuters)

Otras herramientas en desarrollo

Además de las tres funciones ya disponibles, WhatsApp trabaja en otras iniciativas de seguridad y privacidad. Una de ellas es una alerta de estafa que utiliza aprendizaje automático local para detectar mensajes sospechosos provenientes de contactos desconocidos, sin que el contenido de esos mensajes se envíe a servidores externos.

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La compañía también prepara una gestión avanzada de pagos y facturación, que permitirá administrar tarjetas y datos de facturación directamente desde la aplicación, con planes de ampliar este servicio a más países. A esto se suma la creación de perfiles de administrador para canales, pensados para facilitar la gestión de identidad y la moderación en grupos con gran cantidad de miembros.

Recomendaciones para reforzar la protección de la cuenta

WhatsApp sugiere una serie de medidas para complementar estas funciones: activar la verificación en dos pasos con una contraseña robusta, desconfiar de llamadas o mensajes de números desconocidos que soliciten información personal, y revisar de manera periódica los dispositivos vinculados a la cuenta para cerrar sesión en aquellos que no se reconozcan.

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La verificación en dos pasos es una de las medidas de seguridad centrales de la aplicación. (WhatsApp)

La compañía insiste además en la importancia de mantener la aplicación actualizada para recibir las últimas herramientas de protección, y plantea la posibilidad de sumarse al programa beta para quienes deseen probar antes que el resto las próximas funciones de seguridad.