El Salvador

La falta de un anuncio sobre el TPS mantiene en vilo a más de 170 mil salvadoreños en Estados Unidos, según expertos

La normativa migratoria prevé una extensión automática si no hay pronunciamiento oficial, mientras miles de salvadoreños y sus familias siguen sin certezas sobre su estabilidad laboral y el envío de recursos al país

Más de 170 mil salvadoreños en Estados Unidos siguen sin una definición oficial sobre el TPS a pocos días de la fecha decisiva. (EFE/Lenin Nolly/Archivo)
Más de 170 mil salvadoreños en Estados Unidos siguen sin una definición oficial sobre el TPS a pocos días de la fecha decisiva. (EFE/Lenin Nolly/Archivo)
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A pocos días de la fecha decisiva para el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los salvadoreños en Estados Unidos, la situación de más de 170 mil personas permanece sin definiciones claras. Según César Ríos, experto en temas migratorios, la ausencia de un anuncio formal por parte de las autoridades estadounidenses genera preocupación y expectativa entre quienes dependen de este estatus. Ríos consideró que en Estados Unidos el tratamiento del TPS ha adquirido una dimensión política, mientras que en El Salvador continúa siendo percibido principalmente como un tema relacionado con la familia y la comunidad.

Óscar Díaz, también experto en temas migratorios, expuso que la legislación vigente establece que, si no se comunica una decisión oficial sobre el futuro del TPS, podría aplicarse una prórroga automática de seis meses.

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No obstante, la falta de información confirmada sobre la extensión o cancelación del programa incrementa la incertidumbre y ha motivado distintas reacciones entre los beneficiarios.

Romeo Auerbach, analista político, señaló que el número de salvadoreños bajo TPS es significativo y sostuvo que cualquier modificación al programa tendría efectos sociales, económicos y personales tanto en la diáspora como en el país de origen.

Carácter político, humanitario y económico del TPS

La ley migratoria de Estados Unidos prevé una prórroga automática de seis meses si no se anuncia a tiempo el futuro del TPS. (REUTERS / Andrew Kelly)
La ley migratoria de Estados Unidos prevé una prórroga automática de seis meses si no se anuncia a tiempo el futuro del TPS. (REUTERS / Andrew Kelly)

Durante el intercambio, César Ríos planteó que la naturaleza del TPS se ha transformado con el tiempo. A su juicio, el tema se aborda desde un ángulo político en Estados Unidos, mientras que en El Salvador prevalece una visión humanitaria. Ríos sugirió que la inclusión del TPS en debates electorales y partidarios podría estar influyendo en su tratamiento. También se preguntó por qué El Salvador mantiene este beneficio, a diferencia de otros países centroamericanos que lo han perdido pese a enfrentar crisis internas.

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El aspecto económico fue otro eje de la conversación. Ríos afirmó que el 10% de las remesas que llegan a El Salvador provienen, según sus datos, de personas bajo TPS. Romeo Auerbach agregó que el flujo de remesas incluye a salvadoreños con diversos estatus migratorios, y estimó que el 60% de las remesas provendría de personas con algún estatus legal y el 40% de quienes no lo tienen. Consideró posible que el total de remesas enviado al país este año supere los diez mil millones de dólares.

Marco legal, antecedentes y alternativas migratorias

Manos sostienen un cartel de cartón con las siglas TPS pintadas en azul y blanco. La letra P contiene el escudo nacional de El Salvador.
El debate sobre el TPS incluye su impacto económico, porque parte de las remesas que recibe El Salvador proviene de salvadoreños con ese estatus migratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal fue un tema central en la conversación. Óscar Díaz explicó que la sección 244 de la Ley de Inmigración establece la obligación de anunciar el futuro del TPS sesenta días antes de su vencimiento. Recordó precedentes, como el caso de Honduras en 2017, donde la ausencia de anuncio derivó en una prórroga automática. Díaz compartió durante la entrevista en Diálogo testimonios de salvadoreños que han comenzado a tomar decisiones ante la falta de información, como Linda, quien llegó en 1998 y fue advertida por su empleador sobre la necesidad de un permiso vigente, o Carolina, residente en Maryland, quien anticipa una reducción significativa de ingresos si el TPS concluye. Otro testimonio mencionado fue el de una joven que llegó siendo niña a Estados Unidos y ahora expresa temor ante la posibilidad de regresar a un país que considera ajeno.

Díaz repasó la historia del TPS, creado en 1990 para beneficiar principalmente a salvadoreños, y mencionó cómo la ley NACARA permitió a algunos acceder a la residencia permanente, aunque el acceso fue distinto para diversas nacionalidades. También presentó otras alternativas legales, como la ley VAWA (Violence Against Women Act), destinada a la protección de víctimas de violencia familiar, y sugirió que quienes tengan hijos ciudadanos estadounidenses mayores de veintiún años podrían considerar opciones para ajustar su estatus migratorio. La incertidumbre ha llevado a algunas personas a enviar pertenencias a El Salvador como medida preventiva.

Impactos inmediatos, testimonios y recomendaciones

Una mano sostiene una tarjeta con las siglas TPS entre las banderas de El Salvador y Estados Unidos, sobre siluetas de familias.
Los especialistas pidieron esperar información oficial sobre el TPS y reclamaron más apoyo legal del Estado y los consulados para la diáspora salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posibles consecuencias del final del TPS fueron abordadas desde diferentes ángulos. Óscar Díaz indicó que la terminación del programa podría implicar la pérdida de protección migratoria, la reactivación de órdenes de deportación pendientes y la expiración de permisos de trabajo, con un impacto inmediato en la estabilidad laboral y económica de los beneficiarios. Díaz recomendó a los migrantes esperar información oficial y no actuar precipitadamente basándose en rumores o información no verificada.

En cuanto a la búsqueda de asesoría, César Ríos advirtió sobre el riesgo de que algunos abogados cobren tarifas elevadas sin garantías de solución, e insistió en la importancia de acudir a consultas legales con la documentación necesaria para optimizar recursos. Romeo Auerbach aconsejó mantener la calma y recordó que, incluso si se anuncia la finalización del TPS, suele brindarse un periodo provisional para que los afectados puedan tomar decisiones informadas.

Escenario futuro de la migración y desafíos estructurales

El futuro de la migración salvadoreña fue otro de los temas analizados. César Ríos consideró poco probable que, en el corto plazo, se repitan los flujos migratorios masivos de décadas anteriores debido a las actuales políticas restrictivas en Estados Unidos y Europa. Según Ríos, este escenario podría incrementar la concentración de jóvenes en El Salvador y aumentar la demanda de empleo, salarios y servicios sociales.

Finalmente, los participantes coincidieron en la necesidad de que el Estado y los consulados fortalezcan la asesoría y el apoyo legal para los migrantes, así como en la importancia de preparar a las familias para posibles cambios en las remesas. Ríos opinó que el viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana debería incrementar sus esfuerzos para atender a la población salvadoreña en el exterior y adaptarse a la evolución del contexto migratorio.

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