Economía

Lanzaron nuevos créditos en dólares para desarrolladores inmobiliarios

Banco Macro presentó la propuesta y explicó que los planes ajustan los pagos al avance de cada emprendimiento para acompañar el repunte de la construcción y ampliar viviendas

Mano sosteniendo planos enrollados, casco amarillo, calculadora y maquetas de edificios residenciales y comerciales sobre una mesa de madera.
La nueva oferta busca adaptarse a la dinámica propia de los desarrollos privados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Banco Macro lanzó nuevas líneas de financiamiento en dólares para desarrolladores inmobiliarios y las presentó como parte de la política oficial que permite a los bancos destinar hasta 15% de sus depósitos en moneda extranjera a empresas que no generan divisas, con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas, acompañar la recuperación de la construcción y sostener la actividad.

La entidad vinculó la iniciativa con el nuevo margen regulatorio anunciado por el Gobierno Nacional y con una estrategia más amplia para impulsar sectores productivos con peso en el empleo y en la economía, aunque sin ingresos en dólares. Dentro de ese esquema, ubicó al desarrollo inmobiliario como una actividad con efecto multiplicador sobre la demanda de trabajo y sobre la actividad general.

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Jorge Brito
Jorge Brito, presidente de Banco Macro

La presentación se realizó en Torre Macro durante un encuentro de trabajo con representantes del sector destinado a relevar necesidades operativas y ajustar los instrumentos financieros a los proyectos en curso. Allí, el banco expuso productos para desarrolladores con esquemas de amortización estructurados según el flujo de obra de cada emprendimiento.

Créditos atados al ritmo de cada obra

Según la entidad, la nueva oferta busca adaptarse a la dinámica propia de los desarrollos privados. El esquema contempla que la devolución del financiamiento se ordene de acuerdo con el avance de cada proyecto, en un intento por acompañar el repunte de la construcción con herramientas a medida.

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El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, explicó por qué el banco enfocó la propuesta en moneda extranjera: “El crédito en moneda extranjera es lo que se utiliza naturalmente para los desarrolladores de obra privada, que generalmente venden un producto en dólares, esto les permite tener cobertura y no descalzarse en moneda. Esta herramienta permitirá mejorar y aumentar la oferta de viviendas generando empleo. Por otro lado, estamos creando líneas de largo plazo, a 20 años, en pesos, para financiar la demanda”.

Ese planteo combina dos tramos del negocio inmobiliario: por un lado, el fondeo para quienes construyen; por otro, préstamos hipotecarios en moneda local para quienes compran. La entidad sostuvo que esa combinación apunta a sostener la recuperación del mercado.

Juan Parma - Macro
Juan Parma, CEO del banco

Juan Parma, CEO de Macro, definió el enfoque operativo de la propuesta en estos términos: “El contacto directo con los desarrolladores nos permite cubrir el ciclo completo del negocio, desde el fondeo del proyecto hasta la escrituración de las unidades. Con esta combinación de financiamiento a desarrolladores y crédito hipotecario más accesible, Banco Macro se suma a los lineamientos anunciados por el Gobierno y trabaja junto a las cámaras para acercar el acceso a la vivienda en la Argentina”.

Financiamiento de largo plazo

En el encuentro participaron también directivos de cámaras empresarias y desarrolladoras. Estuvieron Mali Vázquez y Damián Tabakman, de CEDU; Carlos Spina, de Argencons; Andrés Brody, de BRODYFRIEDMAN; Sergio Kompel, de Folken; Edgardo Wierzba, de Wiza Desarrollos; Alejandro Furst, de Miyagi; Juan Martín Santagada, de Anchezar-Santagada; Germán Franchino, de Vizora; y Florencia Miconi, de Imasa.

Mali Vázquez, directora ejecutiva de CEDU+AEV, sostuvo que la nueva herramienta puede modificar el escenario del sector: “El crédito en dólares puede ser un punto de inflexión para el desarrollo inmobiliario. Argentina tiene proyectos, demanda y capacidad para construir; lo que falta es financiamiento de largo plazo. Si logramos canalizar los dólares disponibles hacia nuevos desarrollos, podemos convertir ahorro en inversión, inversión en viviendas y viviendas en empleo y actividad económica”.

El eje central de la iniciativa es habilitar préstamos en dólares para empresas constructoras y desarrolladoras que venden unidades en esa moneda, en un contexto en el que el Gobierno autorizó a las entidades financieras a aplicar hasta 15% de sus depósitos en dólares a compañías sin generación de divisas.

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