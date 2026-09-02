El Salvador

El Salvador inicia entrega de materiales pedagógicos para primera infancia con inversión de $12.7 millones

La inversión de 12.7 millones de dólares incorpora libros, instrumentos musicales, juegos, disfraces y recursos sensoriales para apoyar el nuevo currículo de niñas y niños de cero a ocho años

El Salvador inició la distribución masiva de kits pedagógicos para equipar las aulas de primera infancia en 4,989 centros educativos con una inversión de $12.7 millones. (Foto cortesía)
El Salvador inició la distribución masiva de kits pedagógicos para equipar las aulas de primera infancia en 4,989 centros educativos con una inversión de $12.7 millones. (Foto cortesía)
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El Salvador inició la distribución masiva de kits pedagógicos para equipar las aulas de primera infancia en 4,989 centros educativos del país, con una inversión de $12.7 millones. La entrega forma parte de la aplicación del nuevo currículo nacional para niñas y niños de cero a ocho años.

El proyecto contempla la llegada de libros, instrumentos musicales, juegos lúdicos, disfraces, materiales sensoriales, recursos para actividades de vida práctica y exhibidores de lectura.

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Los insumos serán utilizados dentro de las aulas bajo la orientación de los docentes.

La coordinadora de Proyectos de Educación y Cultura del Despacho de la Primera Dama, Alejandra Orozco, explicó que los materiales buscan facilitar una enseñanza basada en el juego, la participación activa y la exploración del entorno.

“El juego no es una actividad secundaria. Dentro de nuestro nuevo currículo para primera infancia, el juego no es una actividad que nosotros vamos a otorgar como premio después de haber terminado un trabajo, sino más bien es la actividad que nos va a permitir llegar a ese aprendizaje”, afirmó Orozco en la entrevista matutina Entrevista AM.

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La entrega de kits pedagógicos forma parte de la aplicación del nuevo currículo nacional para niñas y niños de cero a ocho años. (Foto cortesía)
La entrega de kits pedagógicos forma parte de la aplicación del nuevo currículo nacional para niñas y niños de cero a ocho años. (Foto cortesía)

La primera fase de entrega avanza antes de finalizar septiembre

La entrega se desarrolla en dos fases y tiene como objetivo cubrir la totalidad de los centros educativos que atienden a la primera infancia. La primera etapa fue programada entre agosto y septiembre, aunque el avance de la distribución permitiría completar la entrega antes de que termine el mes.

Orozco señaló que el proceso cuenta con la coordinación del Ministerio de Educación, el Instituto Crecer Juntos, Editorial El Salvador, el Ministerio de Cultura y el Banco Mundial.

“Todos los kits están llegando al 100% de los centros educativos”, aseguró la funcionaria. Según explicó, la logística incluye la recepción, clasificación y traslado de los materiales a cada escuela, con el fin de que puedan incorporarse a las actividades académicas.

La distribución incluye más de 375 mil libros de la colección Árbol de Vida, 13 mil bocinas y 13 mil exhibidores para libros. La colección literaria cuenta con más de 40 títulos y reúne formatos adaptados a distintas edades, entre ellos libros de tela, cartón duro, texturas, audiolibros y materiales en braille.

Los kits pedagógicos incluyen libros, instrumentos musicales, juegos lúdicos, disfraces, materiales sensoriales y exhibidores de lectura para las aulas de primera infancia. (Foto cortesía)
Los kits pedagógicos incluyen libros, instrumentos musicales, juegos lúdicos, disfraces, materiales sensoriales y exhibidores de lectura para las aulas de primera infancia. (Foto cortesía)

Los recursos serán para uso colectivo dentro de las aulas

Los kits no serán entregados de manera individual a los estudiantes. Los materiales permanecerán bajo resguardo de cada centro escolar para asegurar que todos los niños puedan utilizarlos durante la jornada educativa.

“Todos estos materiales necesitamos tenerlos resguardados dentro del aula, que el docente sea el mediador de ellos para que todos los niños tengan la misma oportunidad de utilizarlos”, dijo Orozco.

Los instrumentos musicales y los recursos para juego simbólico permitirán desarrollar actividades vinculadas con la expresión artística, el lenguaje, la creatividad y la convivencia. También se incluyen materiales de vida práctica, como herramientas de juguete y objetos para representar tareas cotidianas.

La funcionaria explicó que estos recursos responden a la necesidad de que los niños aprendan a través de experiencias concretas. “Ellos todavía no han logrado dentro de su desarrollo cognitivo ese nivel de abstracción que tenemos los adultos. Los niños son totalmente concretos. Es mejor que vean, toquen, sientan, en lugar de solo imaginar”, señaló.

La entrega de los materiales estará acompañada por un proceso de formación para docentes de primera infancia. La primera cohorte reúne a cinco mil educadores y una segunda incorporará a otros cinco mil. La capacitación busca que el personal docente conozca el currículo y defina el uso pedagógico de los recursos en cada aula.

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