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La enigmática reacción de Lali Espósito a las versiones sobre su fiesta de casamiento con Pedro Rosemblat

La cantante publicó un llamativo mensaje luego de que trascendieran la fecha y otros detalles de su boda con el periodista

lali espóisito pedro rosemblat
Lali Espósito reaccionó a la fecha que dio Pepe Ochoa de su casamiento con Pedro Rosemblat (Instagram)
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Las expectativas en torno al casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat aumentan a medida que transcurren las semanas. La despedida de soltera que organizó la cantante en Brasil, en compañía de amigas muy cercanas como Cande Vetrano y Mery del Cerro, no hizo más que incrementar la ansiedad de sus admiradores, quienes desde ese momento comenzaron a buscar cualquier dato o indicio que les permita anticipar en qué momento se llevará a cabo la ceremonia. El martes, finalmente, surgió ese dato tan buscado, aunque su existencia fue breve y solo se mantuvo disponible durante unas pocas horas.

Pepe Ochoa utilizó su tiempo en el aire de LAM, programa emitido por América TV, para dar a conocer lo que él mismo calificó como una fecha confirmada para el casamiento. En su declaración, no hubo margen para interpretaciones ambiguas: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con Pedro Rosemblat. Es ya”, anunció el panelista.

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La noticia comenzó a circular con rapidez. No obstante, la propia Lali respondió casi de inmediato, y eligió hacerlo desde su cuenta en X a la 1:05 de la madrugada, menos de cuatro horas después del anuncio. No incluyó aclaraciones adicionales, ni ofreció contexto alguno, sino que se limitó a publicar una sola palabra acompañada únicamente por dos emojis: un pulgar hacia arriba y una boca con labios maquillados de rojo. “Fake”, fue todo lo que escribió la cantante de “Fanático” en sus redes.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta de Lali con la palabra Fake y dos emoticonos
La sencilla respuesta de Lali a la fecha de su casamiento con Pedro Rosemblat

En su cuenta de Instagram no agregó nada más acerca del tema. Pedro, el novio, eligió el silencio total en todas sus plataformas, y mantuvo su postura de preservar su vida privada y el casamiento fuera de la esfera pública, como intenta hacer desde que el noviazgo tomó estado público.

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Al aire de LAM, Ochoa dio algunos detalles de la fiesta que llevaría adelante la pareja. A partir de ese dato, el panelista agregó precisiones sobre el tipo de celebración que tendría la pareja. Según contó, se trataría de una ceremonia con perfil reservado, aunque con una convocatoria numerosa para los parámetros habituales y con platos descontracturados, bien argentinos y muy de casa.

“La ceremonia va a ser íntima; me hablaron de entre 150 y 200 personas. Va a ser chiquita para lo que es Lali”, señaló el panelista. “Será a todo trapo. Contrataron a uno de los mejores caterings de Argentina. La semana pasada estuvieron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo”.

Pepe Ochoa contó en LAM detalles de la boda de la cantante con el conductor de Gelatina (Video: LAM/ América TV)

También indicó que la propuesta gastronómica apuntaría a la simpleza. “No va a haber nada elaborado a nivel de platos, sino que quieren que sean cosas simples y bien ‘argentas’. Para la picada, en la recepción, va a haber un asado y la idea es que los platos principales sean cosas como milanesas con puré”, detalló. Esta elección de comida no sería una gran sorpresa, puesto que en uno de sus últimos cumpleaños la actriz de Casi Ángeles decidió festejar en su casa con una torre de milanesas con papas fritas.

Hasta el momento, ni la propia cantante involucrada ni el conductor del programa Gelatina, así como tampoco los familiares directos de la artista, han dado a conocer ninguna declaración pública respecto a la fecha precisa en la que se llevará a cabo el casamiento. Debido a esta falta de información concreta y al silencio mantenido por las partes relacionadas, en las redes sociales la expectativa se mantiene vigente entre los seguidores. Estos últimos desean poder participar o sentirse parte de alguna forma, aunque sea solo a través de una vía virtual y desde la distancia, a uno de los acontecimientos más esperados del año.

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